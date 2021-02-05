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Интерстициальный цистит: что это и как его лечить

5 февраля 2021, 21:43

Вот как определить, есть ли у вас интерстициальный цистит, что его вызывает, и какие варианты лечения доступны.

женщина, цистит
Вот как определить, есть ли у вас интерстициальный цистит, что его вызывает, и какие варианты лечения доступны. / Фото Pixaby

Интерстициальный цистит (ИЦ), иногда называемый синдромом болезненного мочевого пузыря (PBS), синдромом боли в мочевом пузыре (BPS) или гиперчувствительным мочевым пузырем, представляет собой хроническое состояние мочевого пузыря, которое вызывает давление в мочевом пузыре, боль в мочевом пузыре, тазовую боль и частые позывы к мочеиспусканию.

Хотя ИЦ поражает как мужчин, так и женщин, это заболевание чаще встречается у женщин. Фактически, согласно данным Wisconsin Urology, у женщин в пять раз больше шансов получить ИЦ по сравнению с мужчинами.

Ассоциация интерстициального цистита (ICA) сообщает, что зарегистрированное количество мужчин с ИЦ может быть ниже, чем фактическое количество, поскольку у мужчин с ИЦ часто ошибочно диагностируют хронический простатит или синдром хронической тазовой боли.

Вот как определить, есть ли у вас интерстициальный цистит, что его вызывает, и какие варианты лечения доступны.

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Признаки и симптомы интертициального цистита

ИЦ не является универсальным заболеванием, поскольку симптомы и их тяжесть могут варьироваться от человека к человеку. Для некоторых людей с ИЦ это состояние может быть изнурительным и оказывать серьезное негативное влияние на качество жизни, тогда как у других могут появляться симптомы, которые появляются и исчезают с периодическими обострениями.

"Симптомы ИЦ похожи на симптомы, которые могут возникнуть при инфекции мочевыводящих путей (ИМП), за исключением отсутствия инфекции", - говорит Стейси Саттон, врач.

В дополнение к симптомам, перечисленным выше, мужчины с ИЦ могут испытывать "боль в промежности, паху, половом члене или мошонке", - говорит Кимберли Лэнгдон, доктор медицины и акушер-гинеколог из США.

"Как правило, цистоскоп или камера, прикрепленная к трубке для визуализации внутренней части мочевого пузыря, необходимы для подтверждения диагноза (как для мужчин, так и для женщин)".Поскольку признаки и симптомы ИМП аналогичны хроническим ИМП, может быть трудно отличить их без анализа мочи - теста, который обычно используется для выявления ИМП.

"Главное - найти изменение в симптомах", - говорит Саттон. "Например, изменение частоты мочеиспускания или локализации боли может указывать на то, что у вас ИМП, а не обострение ИК".

Если вы подозреваете, что у вас ИК, или у вас возникают проблемы с его лечением, и вы испытываете необычные симптомы или кровь в моче, вам следует немедленно обратиться к врачу, поскольку невылеченная ИМП может привести к серьезным последствиям, включая необратимое повреждение почек или сепсис.

"Если не лечить, симптомы интерстициального цистита могут усилиться, поскольку мочевой пузырь становится более раздраженным и сенсибилизированным", - говорит Саттон.

"Кроме того, без лечения или вмешательства могут быть затронуты другие системы организма, такие как фасция и кишечник".

Причина и триггеры

Точная причина ИЦ неизвестна, но есть несколько факторов, которые могут способствовать или вызвать обострение, в том числе ваша диета, определенные лекарства, колебания гормонов или половой акт.

"Симптомы усиливаются после еды или питья раздражителей мочевого пузыря, таких как кофе, помидоры, соевые бобы, продукты с высоким содержанием калия, острая пища и цитрусовые", - говорит Саттон.

  • Другие триггеры обострения ИЦ могут произойти, если вы:
  • Испытываете сильные эмоции, например, сильно нервничаете, грустите или злитесь
  • Занимаетесь сексом
  • Держите мочу
  • Носите тесную одежду (брюки или нижнее белье)
  • Используете отбеленную, ароматизированную, сильно обработанную или грубую туалетную бумагу
  • Поднимаете или толкаете тяжелые предметы
  • Долго стоите
  • Принимаете определенные лекарства (включая определенные антидепрессанты, лекарства для носовых пазух и обезболивающие)
  • Обезвожены
  • Используете стиральные порошки с химикатами
  • Плаваете в воде бассейна, содержащей химические вещества (хлор или другие дезинфицирующие средства, регуляторы pH или альгициды).
  • Мазок Папаниколау
  • Поездка в автомобиле в течение длительного периода времени

Более того, "пациенты с ИЦ часто имеют сопутствующие заболевания", - говорит Лэнгдон. Другими словами, вы можете испытать одно или несколько состояний одновременно.

Варианты лечения

Хотя ИК является неизлечимым заболеванием, с ним можно справиться с помощью комбинации клинических и естественных методов лечения.

"Управление болью включает в себя изменение поведения, например, определение и исключение продуктов и напитков, которые вызывают раздражение мочевого пузыря", - говорит Саттон. "Эффективное обезболивание должно также включать физиотерапию таза для лечения гиперактивных мышц тазового дна, которые могут вызывать боль".

Согласно рекомендациям, разработанным Американской урологической ассоциацией (AUA), когда дело доходит до лечения, ИЦ рекомендует "поэтапный подход" - план лечения, который изменяется в зависимости от его результатов и способности управлять вашими симптомами.

Изменения образа жизни или модификации поведения

Врачи рекомендуют начинать лечение с консервативных и неинвазивных (т. Е. Нехирургических) подходов, включая:

Внесение изменений в диету: избегайте раздражителей мочевого пузыря, таких как газированные напитки, кофеин, продукты из цитрусовых и продукты, содержащие большое количество витамина С.

Пероральные препараты

Для большинства наилучшим подходом является сочетание методов лечения. Если перечисленные выше способы обезболивания не работают, ваш врач может порекомендовать вам лекарство в качестве следующей линии лечения.

здоровье
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