Ипохондрия: в чем проявляется и что с ней делать

В чем разница между заботой о своем здоровье и беспокойством о здоровье? / Телеграф

Беспокойство о здоровье или ипохондрия - это навязчивое и иррациональное беспокойство по поводу серьезного заболевания. Это также называется болезненной тревогой и раньше называлось ипохондрия. Это состояние характерно для человека, представляющего физические симптомы болезни.

Или, в других случаях, это неправильная интерпретация человеком незначительных или нормальных ощущений в теле как симптомов серьезного заболевания, несмотря на заверения медиков в том, что он не болен.

В чем разница между заботой о своем здоровье и беспокойством о здоровье?Если ваше тело подает вам признаки болезни, это нормально. Беспокойство о здоровье характеризуется постоянным убеждением в том, что у вас есть симптом или признаки тяжелого заболевания. Вы можете настолько погрузиться в беспокойство, что перестанете работать.

Если вы беспокоитесь о своем здоровье, разумнее всего обратиться к врачу. Если вы беспокоитесь о своем здоровье, вы будете испытывать крайнее беспокойство из-за своих реальных или воображаемых симптомов даже после того, как результаты медицинских анализов окажутся отрицательными и врачи заверит вас, что вы здоровы.

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Это состояние выходит за рамки обычной заботы о своем здоровье. Это может повлиять на качество жизни человека, в том числе на его способности:

работать в профессиональной или академической среде

функционировать ежедневно

создавать и поддерживать значимые отношения

Что заставляет людей беспокоиться о своем здоровье?

Эксперты не уверены в точных причинах беспокойства о здоровье, но полагают, что здесь могут быть задействованы следующие факторы:

Вы плохо понимаете телесные ощущения, болезни или и то, и другое. Вы можете подумать, что ощущения вашего тела вызывает серьезное заболевание. Это заставляет вас искать доказательства, подтверждающие, что у вас действительно серьезное заболевание.

У вас есть члены семьи, которые чрезмерно беспокоятся о своем здоровье или вашем здоровье.

У вас был прошлый опыт, связанный с серьезными заболеваниями в детстве.

Беспокойство о здоровье чаще всего возникает в раннем или среднем зрелом возрасте и может ухудшаться с возрастом. У пожилых людей беспокойство о здоровье может быть связано со страхом развития проблем с памятью. К другим факторам риска беспокойства о здоровье относятся:

стрессовое событие или ситуация

возможность серьезного заболевания, которое окажется несерьезным

жестокое обращение в детстве

тяжелое детское заболевание или серьезное заболевание одного из родителей

тревожный характер

чрезмерный контроль своего здоровья в Интернете

Как диагностируется беспокойство о здоровье?

Беспокойство о здоровье больше не включено в Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам Американской психологической ассоциации.

Чтобы поставить диагноз тревожного расстройства, ваш врач проведет физический осмотр, чтобы исключить любые проблемы со здоровьем, которые вас беспокоят. Если вы здоровы, ваш врач может направить вас к психиатру.

Как лечится беспокойство о здоровье?

Лечение беспокойства о здоровье направлено на улучшение симптомов и улучшение повседневной жизни. Обычно лечение включает психотерапию, иногда с добавлением лекарств.