Исследователи отыскали еще одну причину возникновения рака у женщин

По словам ученых из Вашингтонского университета есть новая причина того, что у некоторых женщин, которые еще не достигли 50-летнего возраста, возникает рак.
Американские ученые (Вашингтонский университет, город Сент-Луис) назвали установили новую причину возникновения раковой опухоли в кишечнике у женщин в возрасте до 50 лет. Об этом пишет The Guardian.
По информации специалистов, у женщин, которые выпивали более половины литра сладких напитков в день, выявляли рак в два раза чаще, чем у тех, кто выпивал меньше. В результате женщинам рекомендовано воздержаться от употребления таких напитков.
Другие ученые в США, однако, считают, что для подтверждения причины необходимы дополнительные исследования. Так, профессор прикладной статистики Кевин МакКонвей пояснил, что исследование основано лишь на шести случаях рака, обнаруженных в этой группе, поэтом, по его мнению, этого мало для дальнейших выводов.
"Нужно учесть и другие факторы, например, употребление в пищу красного мяса, курение и алкоголь, избыточный вес", — заключил он.
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