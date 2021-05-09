Исследователи отыскали еще одну причину возникновения рака у женщин

Рак / УНИАН

Американские ученые (Вашингтонский университет, город Сент-Луис) назвали установили новую причину возникновения раковой опухоли в кишечнике у женщин в возрасте до 50 лет. Об этом пишет The Guardian.

По информации специалистов, у женщин, которые выпивали более половины литра сладких напитков в день, выявляли рак в два раза чаще, чем у тех, кто выпивал меньше. В результате женщинам рекомендовано воздержаться от употребления таких напитков.

Другие ученые в США, однако, считают, что для подтверждения причины необходимы дополнительные исследования. Так, профессор прикладной статистики Кевин МакКонвей пояснил, что исследование основано лишь на шести случаях рака, обнаруженных в этой группе, поэтом, по его мнению, этого мало для дальнейших выводов.

"Нужно учесть и другие факторы, например, употребление в пищу красного мяса, курение и алкоголь, избыточный вес", — заключил он.

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