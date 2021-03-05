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Избавляет ли зубная паста от прыщей? Правда о хитрости для ухода за кожей своими руками

5 марта 2021, 19:08

Нанесение зубной пасты на прыщи, чтобы уменьшить их, - это не просто миф.

Зубная паста_зубная щетка_чистка зубов
Зубная паста_зубная щетка_чистка зубов / News aggregator Sem-Vosem.com

Мы все пытались нанести зубную пасту на прыщ в ночь перед большим событием, но действительно ли этот прием работает? Некоторые люди клянутся, что зубная паста избавляет от прыщей за ночь, и большинство людей согласны с тем, что зубная паста может даже немного уменьшить появление прыщей.

Express.co.uk побеседовал с Эммой Коулман, специалистом по дерматологии и эстетике из RGN, чтобы узнать, действительно ли зубная паста избавляет от прыщей.

Нанесение зубной пасты на прыщи, чтобы уменьшить их, - это не просто миф - теория, лежащая в основе этого, имеет смысл.

Эмма объяснила, что немного зубной пасты может уменьшить пятно, но этот трюк сопряжен с определенным риском.

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Итак, какие зубные пасты вам следует использовать, и есть ли лучшие средства, чтобы избавиться от прыщей за ночь?

Многие формулы зубных паст по-прежнему содержат ингредиенты, которые могут уменьшить количество бактерий, вызывающих и усугубляющих высыпание на коже.

Эмма сказала: "Другие ингредиенты, обычно содержащиеся в зубной пасте, такие как пищевая сода, спирт и перекись водорода, обладают сушильными свойствами, которые могут помочь уменьшить прыщ, удалив избыток кожного жира.

"Экстракт ментола, содержащийся в зубной пасте, также может временно уменьшить боль в пятнах и отек".

Однако есть несколько причин, по которым вы не должны использовать зубную пасту в качестве средства лечения прыщей.

Зубная паста может ухудшить ваше пятно, вызвать раздражение кожи и вызвать такие проблемы, как сыпь, дерматит и повышенная чувствительность.

Эмма объяснила: "Зубная паста имеет щелочной pH, но наша кожа от природы слегка кислая. Это означает, что, нанося зубную пасту на кожу, вы подвергаете себя риску раздражения, сыпи и дерматита".Зубная паста не предназначена для использования на коже, поэтому она, вероятно, не вызовет желаемой реакции.

Эмма сказала: "Лаурилсульфат натрия, еще один ингредиент, часто встречающийся в зубной пасте, может быть слишком жестким, чтобы его можно было использовать для удаления пятен. Известно, что этот ингредиент раздражает кожу людей, в зависимости от их чувствительности".

Даже если у вас жесткая кожа, которая совсем не чувствительна, вы не застрахованы от плохой реакции на зубную пасту.

Эмма сказала: "Даже если вам удастся избежать раздражения, есть и другие возможные плохие реакции. Например, если ваша кожа становится слишком сухой из-за использования зубной пасты, это может на самом деле усугубить высыпание".

Разве вы не предпочтете оставить это бедное место в покое и позволить ему опуститься естественным путем, вместо того, чтобы потенциально вызвать рост новых?

Если вы в отчаянии, можете попробовать зубную пасту, но есть средство получше.

здоровье
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