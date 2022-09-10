Известный педиатр поведал, когда обязательно нужно менять подгузники малышам

Детский врач напомнил родителям, при каких условиях обязательно нужно сменить подгузник ребенку.
Известный детский доктор Евгений Комаровский пояснил родителям, когда стоит менять ребенку одноразовые подгузники.
В Instagram он написал о четырех ключевых факторах, когда нужно обязательно сменить подгузник:
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- Как только вы обнаружили или унюхали факт хождения ребенка по большой нужде.
- Влажная кожа под подгузником.
- С момента смены подгузника прошло более 3-4 часов, при этом ни вы, ни ребенок не спите, и провести замену именно сейчас очень удобно. Такая ситуация возникает непосредственно до или перед кормлением.
- В ближайшее время у вас не будет возможности (сил, желания) менять подгузник. Например, вы укладываетесь спать, собираетесь на прогулку, планируете поездку в городском транспорте.
Ранее известный доктор опроверг популярный миф о том, что ношение памперсов, особенно длительное, приводит к бесплодию у мальчиков.
Это заявление является вымыслом. Даже при длительном использовании температура внутри подгузника не превышает 36 градусов, что не может привести к бесплодию. Кроме того, это актуально для организма мальчиков в возрасте не младше 9–12 лет.
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Автор: Катя Трохименко