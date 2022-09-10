УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
  1. Главная
  3. Здоровье

Известный педиатр поведал, когда обязательно нужно менять подгузники малышам

10 сентября 2022, 04:40

Детский врач напомнил родителям, при каких условиях обязательно нужно сменить подгузник ребенку.

Комаровский
Комаровский - когда нужно менять ребенку подгузник / скриншот

Известный детский доктор Евгений Комаровский пояснил родителям, когда стоит менять ребенку одноразовые подгузники.

В Instagram он написал о четырех ключевых факторах, когда нужно обязательно сменить подгузник:

Видео дня
  • Как только вы обнаружили или унюхали факт хождения ребенка по большой нужде.
  • Влажная кожа под подгузником.
  • С момента смены подгузника прошло более 3-4 часов, при этом ни вы, ни ребенок не спите, и провести замену именно сейчас очень удобно. Такая ситуация возникает непосредственно до или перед кормлением.
  • В ближайшее время у вас не будет возможности (сил, желания) менять подгузник. Например, вы укладываетесь спать, собираетесь на прогулку, планируете поездку в городском транспорте.

Ранее известный доктор опроверг популярный миф о том, что ношение памперсов, особенно длительное, приводит к бесплодию у мальчиков.

Это заявление является вымыслом. Даже при длительном использовании температура внутри подгузника не превышает 36 градусов, что не может привести к бесплодию. Кроме того, это актуально для организма мальчиков в возрасте не младше 9–12 лет.

Читайте также:

Евгений Комаровский
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

05:30

Врежут заморозки до - 3°: синоптик предупредил о новом "дубаке" и назвал сроки

05:20

Необыкновенная закуска на зиму: простой рецепт за 10 минутВидео

04:40

Известный педиатр поведал, когда обязательно нужно менять подгузники малышам

03:43

"Ходячее безобразие": Волчкова опозорилась, представляя новый клип

03:20

Одни проблемы и нелегкая судьба: какие 5 имен самые несчастливыеВидео

Реклама
02:45

Военный эксперт спрогнозировал грядущие бои ВСУ оккупантов осеньюВидео

02:10

Как сохранить хлеб свежим без морозилки: топ-3 лучших советаВидео

01:38

Сроки освобождения Херсонщины будут известны через неделю - генералВидео

01:05

Женский гороскоп на неделю 12-18 сентября 2022: Овнам - враги, Тельцам – знаки судьбы, Скорпионам – деньгиВидео

00:51

Приметы на 10 сентября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы стать богачеВидео

00:09

Пока в Украине гибнут дети: Седокова приехала в Россию, втянула себя в кожу и пошла в кино

09 сентября, пятница
23:55

Генерал признался, почему Путин не мстит Украине за удары по КрымуВидео

23:25

Мощный ураган и холодный ливень: синоптики рассказали, когда Украина поплыветВидео

23:24

"Полная катастрофа": ВСУ взяли в плен огромное количество россиян - АрестовичВидео

23:19

Жена турецкого красавчика Озчивита показала беременный животВидео

23:09

Пушилин пакует чемоданы: в "ЛДНР" паника из-за наступления ВСУВидео

22:48

"Даже не Крым": Подоляк поведал, что станет переломным моментом в войнеВидео

22:26

На Харьковщине оккупантов выбили из более чем 30 населенных пунктов – ЗеленскийВидео

22:24

В разведке отреагировали на "переброс" Россией подкрепления на Харьковщину

22:21

Эктор Хименез Браво рассказал о своей идеальной женщине

Реклама
21:54

Учите "эвакуация" и "сдача в плен": в ОП потроллили бегство оккупантов на ХарьковщинеВидео

21:52

Не хотел выключать украинские песни: в Грузии суд оправдал таксиста, бросившего россиян в горахВидео

21:25

Первый наследник: король Чарльз III объявил имя нового принца УэльскогоВидео

21:17

Эксперт поведал, чем помогут ВСУ норвежские ракеты HellfireВидео

20:53

Блицкриг ВСУ на Харьковщине: в Сети показали карты прорыва украинской армииВидео

20:45

"Бесплатно не давали": бывший друг Путина сообщил о его интимных проблемах

20:30

Экстрасенс спрогнозировала агрессивную фазу войны в Украине: когда ждатьВидео

20:28

Шеф ЦРУ "опустил" Путина: войной в Украине слил слабость армии РФВидео

20:23

Опытные хозяйки кладут мокрое полотенце и кубики льда в духовку: в чем польза лайфхака

20:14

Юрий Романенко. Стратегические последствия разгрома России под Балаклеей и ИзюмомВидеоблоги

20:10

Приметы на 11 сентября: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы не попасть в беду в день Иоанна ПредтечиВидео

19:58

В моде шикарная стрижка для женщин после 40 лет, которая отлично молодит и не требует укладкиФото

19:57

"Наш хлопак": в Сети появились фото короля Британии Карла III, пляшущего гопакВидео

19:43

Контратаки ВСУ на двух направлениях: в Пентагоне заявили об успехах УкраиныВидео

19:27

Экс-депутат Госдумы рассказал, как реагирует Путин на успехи ВСУ

19:20

Как Соловьев и Скабеева ускоряют смерть Путинамнение

19:03

Гороскоп на завтра, 10 сентября 2022: Львам – опасность, Стрельцам – деньги, Рыбам – разочарованиеВидео

18:58

Оккупанты "гибнут группами", командирам плевать: в РФ жалуются на катастрофические потериВидео

18:48

Отбирают у местных велосипеды и молят о помощи у Красного Креста: оккупантам "надоело" на ХарьковщинеВидео

18:25

"Элитный" полк российских десантников разгромлен ВСУ: потери оккупантов зашкаливаютВидео

Реклама
18:20

Как Украина будет освобождать Херсон: генерал рассказал, что ждет ВСУ на южном направленииВидео

18:05

В сеть попали фото плачущего за Королевой принца Гарри

17:42

Армия Украины контрнаступает на Херсонщине: в войсках РФ бунт, отказываются воеватьВидео

17:41

Оккупанты РФ накрыли Харьков из РСЗО: много раненых, среди них детиФотоВидео

17:38

Лучше не рисковать: 8 продуктов, которые категорически нельзя разогревать в микроволновке

17:27

В Украине резко дорожает популярный овощ: что произошло

17:04

Эксперт: ВСУ под командованием Сырского в Харьковской области перехватили инициативу у врага

16:59

ВСУ ударили по мосту в Новой Каховке и переправе РФ: оккупантов уничтожили вместе с техникойВидео

16:52

Пугачева отказалась петь для россиян: Примадонна озвучила свои условия

16:40

Дантес признался, почему не служит в ВСУВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Гороскоп
Гороскоп на сентябрьГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароНоволуние в сентябре
Синоптик
Погода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буряПрогноз погоды
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять