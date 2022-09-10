Известный педиатр поведал, когда обязательно нужно менять подгузники малышам

Комаровский - когда нужно менять ребенку подгузник / скриншот

Известный детский доктор Евгений Комаровский пояснил родителям, когда стоит менять ребенку одноразовые подгузники.

В Instagram он написал о четырех ключевых факторах, когда нужно обязательно сменить подгузник:

Видео дня

Как только вы обнаружили или унюхали факт хождения ребенка по большой нужде.

Влажная кожа под подгузником.

С момента смены подгузника прошло более 3-4 часов, при этом ни вы, ни ребенок не спите, и провести замену именно сейчас очень удобно. Такая ситуация возникает непосредственно до или перед кормлением.

В ближайшее время у вас не будет возможности (сил, желания) менять подгузник. Например, вы укладываетесь спать, собираетесь на прогулку, планируете поездку в городском транспорте.

Ранее известный доктор опроверг популярный миф о том, что ношение памперсов, особенно длительное, приводит к бесплодию у мальчиков.

Это заявление является вымыслом. Даже при длительном использовании температура внутри подгузника не превышает 36 градусов, что не может привести к бесплодию. Кроме того, это актуально для организма мальчиков в возрасте не младше 9–12 лет.

Читайте также: