Изжога: 5 лучших домашних средств против рефлюкса

Кислотный рефлюкс может вызывать дискомфорт / Pixabay

Кислотный рефлюкс возникает, когда желудочная кислота попадает в пищевод, вызывая боль в груди и горле. Это обычное заболевание - каждый пятый человек в мире испытывает кислотный рефлюкс.

Кислотный рефлюкс может вызывать дискомфорт, но изменение образа жизни и домашние средства могут помочь облегчить симптомы без лекарств. Вот несколько шагов, которые вы можете предпринять для лечения кислотного рефлюкса в домашних условиях.

Что такое кислотный рефлюкс?

Обычно, когда вы едите или пьете, пища спускается по пищеводу к мышце, известной как пищеводный сфинктер, который открывается, чтобы пропустить пищу в желудок.

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Кислотный рефлюкс возникает, когда этот сфинктер становится слабым или расслабляется в неподходящее время, позволяя кислоте из желудка снова попасть в пищевод. Это может вызвать такие симптомы, как:

Боль или жжение в груди

Боль или дискомфорт в горле

Срыгивание кислой жидкости в рот или горло

Хотя у вас может быть больше шансов испытать кислотный рефлюкс, если вы беременны или страдаете ожирением, это может произойти по многим причинам. Некоторые из наиболее распространенных причин кислотного рефлюкса включают:

Обильное питание

Еда на ночь

Определенные продукты или напитки, например острая пища, жареная пища, алкоголь или кофе

Курение

"Изменение образа жизни - это первое лечение, если кислотный рефлюкс беспокоит", - говорит Жаклин Вольф, доктор медицины, гастроэнтеролог и профессор медицинского центра Beth Israel Deaconess. Это может включать предотвращение некоторых из перечисленных выше причин, но есть также несколько проверенных домашних методов лечения, которые помогают контролировать кислотный рефлюкс.

1. Поднимите верхнюю часть тела во время сна

Кислотный рефлюкс часто усиливается ночью, потому что, когда вы ложитесь, желудочная кислота легче попадает в пищевод. Вы можете улучшить ночные симптомы, изменив угол наклона тела во время сна.

В частности, полезно поднять голову и плечи над животом и держать пищевод наклоненным вниз. Например, вы можете приподнять изголовье кровати или опереться на наклонную подушку. "Это позволяет гравитации очищать все, что попадает в пищевод ночью", - говорит Вольф.

Небольшое исследование с участием 20 человек, опубликованное в 2011 году в Журнале гастроэнтерологии и гепатологии, показало, что у людей, которые поднимали изголовье кровати в течение одной недели, наблюдались значительные улучшения в симптомах изжоги и меньше нарушался сон.

А обзор четырех исследований в 2016 году показал, что даже для людей, уже принимающих лекарства от кислотного рефлюкса, приподнятое положение для сна помогает избавиться от симптомов больше, чем просто прием лекарств в одиночку.

2. Попробуйте принять деглицирризинат солодки (DGL)

Солодка - это трава, которая издавна используется для облегчения желудочных заболеваний. DGL - это измененный тип солодки, из которой удалено соединение глицирризина, так как это может повысить кровяное давление.

DGL помогает лечить кислотный рефлюкс, потому что помогает уменьшить воспаление в пищеводе. Воспаление, реакция иммунной системы, может быть полезной, когда вам нужно залечить рану или бороться с инфекцией, но у некоторых людей оно также может усугубить проблемы со здоровьем, такие как кислотный рефлюкс. Это связано с тем, что ваша иммунная система выделяет воспалительные клетки, называемые цитокинами, которые могут повредить слизистую оболочку пищевода.

Хотя доказано, что DGL работает в сочетании с другими методами лечения кислотного рефлюкса, необходимы дополнительные исследования, чтобы увидеть, как он работает сам по себе.

DGL обычно выпускается в виде жевательной таблетки и может иметь несколько вкусов для людей, которым не нравится вкус лакрицы. Чтобы использовать DGL при кислотном рефлюксе, вы должны принять одну таблетку 400 мг за 20 минут до еды или за 20 минут до сна, если у вас есть ночные симптомы.

Другие лечебные травы, которые также могут помочь при кислотном рефлюксе, следующие:

Имбирь

Ромашка

Корень алтея

3. Ешьте меньшими порциями

Обильный прием пищи оказывает большее давление на сфинктер, отделяющий пищевод от желудка. Это увеличивает вероятность того, что сфинктер откроется и позволит кислоте течь вверх в пищевод. Замена больших приемов пищи на более частые приемы пищи небольшими порциями может облегчить симптомы.

Например, вместо трех больших приемов пищи попробуйте разделить эти порции на пять меньших приемов пищи.

4. Ограничьте потребление кофе

Если вы пьете кофе, сокращение или отказ от ежедневных чашек может помочь уменьшить кислотный рефлюкс. Это связано с тем, что, когда вы пьете кофе, ваш желудок вырабатывает больше желудочной кислоты, которая может скопиться и поступить в пищевод. Кофеин, содержащийся в кофе, также вызывает расслабление сфинктера пищевода, позволяя содержимому желудка перемещаться вверх.

5. Избегайте триггерных продуктов

Некоторые продукты могут усилить кислотный рефлюкс. Вы должны избегать продуктов, которые замедляют пищеварение и дольше остаются в желудке.

Некоторые продукты, которые могут вызвать кислотный рефлюкс:

Сыр

Жареная еда

Обработанные закуски, такие как картофельные чипсы

Жирное мясо, например бекон

Шоколад

Порошок чили

Пицца

Когда обратиться к врачу

Если домашних средств недостаточно, чтобы контролировать симптомы кислотного рефлюкса, вам следует обратиться к врачу за медицинской помощью. Со временем невылеченный кислотный рефлюкс может привести к более серьезным заболеваниям, таким как пищевод Барретта, при котором повреждение пищевода затрудняет глотание пищи. В редких случаях может развиться даже рак пищевода.