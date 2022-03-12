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Как бороться со стрессом и тревожностью в условиях войны

12 марта 2022, 14:35

Как быстро прийти в себя после стресса и справиться с чувством тревоги - читайте в материале Главреда.

стресс
Как управляться со стрессом / depositphotos.com/

Война – тяжелое испытание для психики человека, и успокоится и взять себя в руки в состоянии повышенной тревожности и неуверенности в будущем бывает сложно. Главред разобрался, как управляться со стрессом.

Стресс – это реакция организма на раздражающие факторы, которая выражается в изменениях работы головного мозга и нарушений в работе нервной и эндокринной систем. В стрессовых ситуациях повышается выброс в кровь адреналина и кортизола. Это вызывает состояние возбуждения, организм постоянно находится в состоянии "бей или беги".

Тревога – характеризуется состоянием, когда человек ожидает опасность или угрозу. Концентрация на негативных переживаниях и мыслях порождает беспокойство.

Как регулировать стресс

Стрессовое состояние практически неизбежно в случае военных действий. Эти простые советы помогут снизить уровень стресса и успокоится.

Соблюдайте режим дня

В такие периоды не стоит махать на себя рукой. Простые ежедневные обязанности – чистка зубов, душ, готовка и уборка помогут приобрести чувство контроля над своей жизнью. Навести порядок в шкафу или на кухонных полках поможет отвлечься от негативных мыслей. Кроме того, не забывайте питаться хотя два раза в день и соблюдать питьевой режим, чтобы не истощить организм.

Не стоит постоянно просматривать ленту новостей

Засыпать и просыпаться с телефоном в руке, боясь упустить события в стране не самая лучшая идея. Чтение новостей может усилить ощущение тревоги и беспомощности. Отложите телефон и проведите время с близкими людьми. В разговорах с близкими попросите не касаться темы войны.

Ограничьте круг общения

Не все люди могут разделять с вами точку зрения по поводу войны в Украине. Ограничьте на время общение и не вступайте в перепалки, пытаясь что-то доказать противоположной стороне.

Принимайте успокоительные препараты

В некоторых случаях успокоиться самостоятельно бывает сложно. Чтобы взять себя в руки, принимайте медицинские препараты, четко соблюдая инструкцию.

Упражнения, которые помогут снизить уровень стресса

  • Представьте себя в спокойном месте (на берегу моря, на даче, В Праге) и постарайтесь задействовать как можно больше чувств. Закройте глаза и четко представьте запахи, звуки, атмосферу вокруг. Визуализируя окружающее пространство и представляя все до мельчайших деталей, контролируйте дыхание. Это поможет расслабиться и уменьшить тревогу.
  • Следите за дыханием. Дышать нужно животом. Для этого нужно сеть или лечь в максимально удобной позиции и, положив одну руку на живот а вторую на грудь, вдыхать через нос, концентрируясь на том, чтобы живот поднимался выше грудной клетки. Выдыхать нужно через рот.
  • Для контроля стресса можно напрягать все мышцы тела, задерживать их на 5 секунд и расслабляться. Можно также напрягать отдельные группы мышц. Эффективно будет данное упражнение и перед сном.

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