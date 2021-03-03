Как быстро и надежно возбудить девушку в постели - советы сексолога

Как быстро и надежно возбудить девушку в постели / Debby Dolll / Flickr.com

Большинство мужчин думают, что если дама уже оказалась в их постели, то дальше дело пойдет как по маслу и отличный секс обеспечен. Тем не менее это далеко не всегда так. Эксперт-сексолог Саманта Бишез в комментарии журналу MAXIM рассказала, как мужчина может возбудить партнершу до предела.

№1. Подарить дорогое и развратное белье

Только дарить нужно не на первом свидании. Иначе женщина может заподозрить, что ты — похотливая сволочь. Такие подарки позволительно вручать только тем женщинам, с которыми тебя связывают близкие отношения и которые точно знают, что ты — самец хоть куда.

№2. Разбудить желание разговорами

Если видишь, что у девушки особо нет желания к сексу, то с ней нужно поговорить. Но, упаси Бог, не о политике или о ценах на коммуналку. О сексе говорить надо, разумеется. Напомнить о каком-нибудь интимном случае из своей биографии, спроси, какого бы секса ей сейчас хотелось или вместе посмотреть порно.

№3. Хвалить ее за оральный секс

Не нужно молчать, как партизан на допросе у нацистов. Говори комплименты, когда тебе очень нравится то, как она делает минет. Но самому не нужно излишне активничать ‒ если девушка потеряет контроль над ситуацией, то процесс может понравиться ей значительно меньше. А вот поддержать ее голову или подбородок ладонью так, чтобы у нее меньше затекали мышцы шеи, будет очень правильно.

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