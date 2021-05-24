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Как быстро избавиться от комариного укуса: полный гид от дерматологов

24 мая 2021, 13:29

Укус заставляет ваши кровеносные сосуды расширяться и высвобождать "воспалительные сигналы" в вашей коже.

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На самом деле ваше тело реагирует на комаров / Pixabay

Весенняя погода означает одно: это сезон укусов насекомых. Если вас укусили, то единственное, что хочется делать - это чесать место укуса.

Для справки: это правда, что расчесывание укусов может вызвать зуд. К счастью, вам не нужно просто страдать в это время года в зудящем аду - есть несколько домашних средств, которые помогут вам пережить укус комара с минимальным дискомфортом, сообщает Women`s Health.

Здесь дерматологи расскажут обо всем, что вы никогда не знали, что вам нужно знать об укусах комаров, а также о том, как как можно скорее получить облегчение, когда эти надоедливые насекомые нападают.

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На самом деле ваше тело реагирует на комаров, говорит сертифицированный дерматолог Ифе Дж. Родни, доктор медицины, директор-основатель компании Eternal Dermatology + Aesthetics в США.

"Когда комары или другие насекомые кусают вас, эти насекомые впрыскивают свой яд - или, в случае комаров, свою слюну - в вашу кожу", - объясняет она. "Укус вызывает иммунный ответ, отправляя клетки аллергической реакции, включая гистамин, в пораженный участок. Из-за этой реакции эти укусы опухают и так сильно зудят", - добавляет она.

Сам по себе укус заставляет ваши кровеносные сосуды расширяться и высвобождать "воспалительные сигналы" в вашей коже, - говорит Джошуа Зейхнер, доктор медицинских наук, директор косметических и клинических исследований в Медицинской школе Икана на горе Синай. "Это стимулирует ваши нервы, чтобы сообщить мозгу, что эта область чешется", - говорит он.

Конечно, не всех беспокоят укусы комаров, и во многом это связано с реакцией вашего организма на подобные вещи. "Некоторые люди выделяют больше гистамина, чем другие, и это вызывает более серьезную аллергию", - говорит Гэри Голденберг, доктор медицинских наук.

Как долго досаждают укусы комаров?

Слюна и яд могут оставаться в вашей коже в течение нескольких дней, но зуд, отек и воспаление могут длиться дольше. И да, доктор. Гольденберг говорит: это правда, что чем больше чесать, тем больше чешется. "Само царапание заставит вашу кожу выделять больше гистамина и воспалительных клеток", - добавляет он.

Ваш укус тоже может измениться со временем. Вначале они обычно "сильно зудят", но зуд обычно "сильно утихает" в течение нескольких дней или недели, - сказал доктор. Чесать - значит затягивать свои страдания.

Как быстро избавиться от укуса комара? Какие средства самые лучшие?

Есть несколько различных домашних средств, которые помогут облегчить эту задачу. "Целью лечения укусов насекомых является поддержание здорового кожного барьера и уменьшение воспаления", - сказал доктор. Цайхнер говорит. Попробуйте эти варианты:

Лед. Холод может помочь уменьшить воспаление и отек. - говорит Гольденберг. Тем не менее, лед может помочь с первоначальным зудом, но не поможет быстрее избавиться от укуса.

Крем с гидрокортизоном. Это "похоже на огнетушитель, который тушит воспаление на коже", - сказал доктор. Цайхнер отмечает, что это может помочь уменьшить покраснение, зуд и отек.

Пищевая сода. Это поможет высушить укус и уменьшить воспаление, говорит Гольденберг. Чтобы использовать ее, смешайте пищевую соду с несколькими каплями воды, чтобы получилась паста. Затем нанесите ее на укус.

Овсяная каша. "Овсянка обладает успокаивающими свойствами, которые могут помочь уменьшить отек и воспаление", - сказал доктор. Совет от профессионала: мелко нарежьте овсянку перед приготовлением (и намочив ее), чтобы ее было легче намазать.

Зубная паста. Это простое решение - просто нанесите немного зубной пасты на место укуса, и все готово. "Ментол и другие охлаждающие свойства зубной пасты делают ее эффективной при покраснении и раздражении", - сказал врач.

От солнечных ожогов. Этот лосьон любим за то, что помогает от зуда. "Уменьшает зуд за счет уменьшения воспаления", - сказал доктор. - говорит Гольденберг.

Как избавиться от укусов комаров?

Независимо от того, как вы относитесь к ним, рекомендуется содержать в чистоте укусы. Доктор Гольденберг рекомендует аккуратно мыть их водой с мылом. После этого вы можете нанести немного увлажняющего крема, чтобы защитить кожный барьер. Родни говорит.

И, конечно, не чесать. "Это не только продлевает воспаление, но и может повредить кожу", - сказал доктор. Родни говорит. "Это увеличивает вероятность инфицирования вашей кожи, а также приводит к обесцвечиванию и образованию рубцов. Для заживления этих шрамов могут потребоваться месяцы или больше, а некоторые из них могут никогда не исчезнуть полностью ". Поэтому, по ее словам, "увлажните его и оставьте в покое". Шутки в сторону.

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