Как быстро похудеть к Новому году: что нужно есть, чтобы надолго сбросить вес

Как быстро похудеть к Новому году / depositphotos.com/

Новый год уже не за горами и для многих наступает время решения трех важных вопросов: как украсить елку, в чем встречать Новый год 2022 и как быстро похудеть перед важным событием.

Ранее мы писали, какие новогодние блюда 2022 станут украшением праздничного стола и смогут задобрить Черного Водяного Тигра.

Диетологи придерживаются мнения, что быстрое похудение и "чудодейственные" экспресс-диеты, когда три дня нужно буквально перебиваться с хлеба на воду ничего, кроме вреда здоровью не принесут. Скинутые таким шоковым образом килограммы организм поспешит наверстать вдвойне.

Как быстро похудеть без диет

Для того, чтобы любимое платье пришлось впору не нужно истязать себя голодовками, гречкой и отварной курицей. Питаться можно сбалансировано, и при этом все лишние кило не будут задерживаться на проблемных местах. Для этого необходимо придерживаться несколько правил в питании.

Исключить из рациона все мучные продукты – хлеб, сдоба, макароны и картофель – это вкусно, но неполезно для фигуры.

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Ограничить употребление белого сахара – сладости, соки из пакета, магазинные йогурты, соусы, газированные напитки – все это источник быстрых углеводов. За отказ от сахара вам скажет спасибо не только фигура, но и весь организм. Альтернативой сахару являются мед и сироп топинамбура.

Урезать или полностью отказаться от употребления переработанных мясных продуктов: сосисок, колбасы или копченостей. В рацион следует добавить:

курицу

индейку

говядину – не больше 200 гр в неделю.

рыбу – не менее 300 гр в неделю.

В приготовлении пищи отдавайте предпочтение запеканию и варке. При жарке рекомендуется уменьшить количество масла.

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Основными источниками углеводов должны стать гречневая, перловая, пшеничная, овсяная крупы. Также, чтобы ускорить процессы метаболизма, улучшить работу кишечника и разогнать лишние килограммы, необходимо налегать на клетчатку. Самыми известными источниками клетчатки являются:

сладкий перец;

кабачки;

белокочанная капуста;

огурцы;

брокколи;

грибы;

семена льна;

орехи.

Из напитков стоит отдавать предпочтение зеленому, травяному или черному чаю без сахара, кофе без молока. Соблюдайте питьевой режим и пейте не меньше 1,5 литра чистой воды в день.

Не забывайте о пользе умеренных физических нагрузок. Даже небольшая прогулка на свежем воздухе может помочь в борьбе с килограммами.

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