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Эффективные рецепты: как быстро вылечить насморк в домашних условиях

14 октября 2021, 18:05
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В лечении этого заболевания помогут специальные спреи и солевые растворы.

Насморк
Насморк можно вылечить дома / Life React / flickr.com

В разгаре сезонные вирусные заболевания. Люди страдают от заложенности носа и насморка.

ТСН.ua рассказал, как быстро избавиться от этого неприятного состояния в домашних условиях.

В первую очередь стоит понять причины появления насморка. Это могут быть:

  • Инфекционные заболевания - грипп и ОРВИ, поражающие верхние дыхательные пути.
  • Аллергические реакции.
  • Вазомоторный ринит.

Если насморк появился в результате ОРВИ или гриппа, на помощь придут спреи и сосудосуживающие средства. Они сужают мелкие сосуды в области носа и таким образом уменьшают отек слизистых оболочек.

Но их нельзя принимать дольше четырех дней, поскольку к ним очень быстро привыкает слизистая.

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Хорошо при насморке помогает промывание носа солевым раствором, который можно легко и быстро приготовить дома: в стакане с теплой кипяченой водой развести две чайные ложки соли и тщательно ее растворить. В раствор также можно добавить каплю йода.

Смотрите видео: Насморк, слезоточение и чихание - есть ли причиной этих симптомов пух тополя

Напомним, ранее инфекционист Андрей Александрин предупредил, что предпосылок к снижению заболеваемости коронавирусом в Украине нет. Нынешнюю волну COVID-19 мы переживем хуже, чем весной 2021 года. Он также назвал место, где можно подхватить коронавирус быстрее.

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здоровье насморк
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