Эффективные рецепты: как быстро вылечить насморк в домашних условиях

Насморк можно вылечить дома / Life React / flickr.com

В разгаре сезонные вирусные заболевания. Люди страдают от заложенности носа и насморка.

ТСН.ua рассказал, как быстро избавиться от этого неприятного состояния в домашних условиях.

В первую очередь стоит понять причины появления насморка. Это могут быть:

Инфекционные заболевания - грипп и ОРВИ, поражающие верхние дыхательные пути.

Аллергические реакции.

Вазомоторный ринит.

Если насморк появился в результате ОРВИ или гриппа, на помощь придут спреи и сосудосуживающие средства. Они сужают мелкие сосуды в области носа и таким образом уменьшают отек слизистых оболочек.

Но их нельзя принимать дольше четырех дней, поскольку к ним очень быстро привыкает слизистая.

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Хорошо при насморке помогает промывание носа солевым раствором, который можно легко и быстро приготовить дома: в стакане с теплой кипяченой водой развести две чайные ложки соли и тщательно ее растворить. В раствор также можно добавить каплю йода.

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