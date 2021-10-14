Эффективные рецепты: как быстро вылечить насморк в домашних условиях

В лечении этого заболевания помогут специальные спреи и солевые растворы.
В разгаре сезонные вирусные заболевания. Люди страдают от заложенности носа и насморка.
ТСН.ua рассказал, как быстро избавиться от этого неприятного состояния в домашних условиях.
В первую очередь стоит понять причины появления насморка. Это могут быть:
- Инфекционные заболевания - грипп и ОРВИ, поражающие верхние дыхательные пути.
- Аллергические реакции.
- Вазомоторный ринит.
Если насморк появился в результате ОРВИ или гриппа, на помощь придут спреи и сосудосуживающие средства. Они сужают мелкие сосуды в области носа и таким образом уменьшают отек слизистых оболочек.
Но их нельзя принимать дольше четырех дней, поскольку к ним очень быстро привыкает слизистая.
Хорошо при насморке помогает промывание носа солевым раствором, который можно легко и быстро приготовить дома: в стакане с теплой кипяченой водой развести две чайные ложки соли и тщательно ее растворить. В раствор также можно добавить каплю йода.
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Напомним, ранее инфекционист Андрей Александрин предупредил, что предпосылок к снижению заболеваемости коронавирусом в Украине нет. Нынешнюю волну COVID-19 мы переживем хуже, чем весной 2021 года. Он также назвал место, где можно подхватить коронавирус быстрее.