Как часто и когда взвешиваться: ученые дали правильный ответ

Ваш вес может колебаться в течение дня в зависимости от многих факторов, таких как гидратация, то, что вы едите, и гормонов. / stilnos.com

Если вы пытаетесь сбросить или поддерживать вес, как часто вам нужно взвешиваться? Некоторые говорят, что взвешиваются каждый день, а другие советуют не взвешиваться вообще.

Но на самом деле, все зависит от ваших целей.

Исследования показывают, что ежедневное взвешивание является эффективным подспорьем, если вы пытаетесь похудеть, но, возможно, вы захотите взвешиваться реже, если сохраняете свой текущий вес.

Ключ к взвешиванию - не зацикливаться на цифрах на весах. Иногда взвешивание может отрицательно сказаться на самооценке.

Хотя знать ваш текущий вес тела полезно, есть и другие способы измерения общего состояния здоровья.

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Поговорите со своим врачом о ваших конкретных проблемах с весом и текущих рекомендациях по самовзвешиванию для различных целей в области здоровья.

Как часто нужно взвешиваться, если вы сидите на диете?

Несмотря на то, что рекомендуется иметь общее представление о своем текущем весе независимо от ваших целей в отношении здоровья, соблюдение диеты и снижение веса требуют, чтобы вы чаще взвешивались. Некоторые из наиболее распространенных процедур включают ежедневное, еженедельное и ежемесячное взвешивание.

Ежедневное взвешивание

Если вы хотите похудеть, вам, возможно, придется ежедневно взвешиваться.

Одно 12-месячное исследование показало, что взрослые, которые взвешивались ежедневно, успешно теряли вес. Те же участники исследования также использовали другие методы снижения веса, такие как пошаговые задачи и низкокалорийные диеты.

Еще одно 6-месячное исследование привело к таким же выводам. Исследователи обнаружили, что ежедневное взвешивание ведет к долгосрочным изменениям поведения.

Еженедельное взвешивание

Хотя многие эксперты поддерживают ежедневное взвешивание, вы можете взвешиваться всего раз в неделю и по-прежнему стремиться к своей цели.

Этот метод может быть полезен после того, как вы достигнете своей первоначальной цели по снижению веса и перейдете в фазу поддержания. Это время, когда вы подвергаетесь наибольшему риску набора веса.

Ежемесячное взвешивание

Взвешивание раз в месяц во время диеты - не лучший вариант. Это не дает вам возможности своевременно вносить изменения в свой план питания или упражнений, если что-то не работает.

Тем не менее, ежемесячное взвешивание все же лучше, чем вообще ничего.

Никогда не взвешиваться

Еще один подход к измерению веса - вообще не взвешиваться. Поскольку мышечная масса может весить больше, чем вес тела, это может показаться неудачей, если числа на шкале не уменьшатся.

Поэтому некоторые специалисты рекомендуют полагаться на более наглядные методы похудения, такие как:

измерение объемов

процент жира в организме

Вы также можете оценить свои усилия по снижению веса по ощущениям от одежды, а также по уровню вашей энергии и физической формы.

Причины не взвешиваться так часто

Возможно, вам не придется взвешиваться так часто, если вы не пытаетесь похудеть. Вы можете обнаружить, что еженедельный или ежемесячный подход может быть лучшим, если вы хотите поддерживать вес или пытаетесь набрать вес.

В некоторых случаях слишком частое взвешивание может повлиять на ваше психическое здоровье. Это также может ухудшить ранее существовавшее психическое здоровье или расстройства пищевого поведения.

Лучшее время суток для взвешивания

Ваш вес может колебаться в течение дня в зависимости от многих факторов, таких как гидратация, то, что вы едите, и гормонов.

Таким образом, лучше всего взвешиваться утром.

По мере того, как вы измеряете свой прогресс, вы получаете более точные результаты, ежедневно взвешиваясь в одно и то же время.

Вещи, которые могут повлиять на ваш вес

Важно знать, что на цифры на шкале может повлиять множество факторов, не связанных с жировыми отложениями.

Колебания веса совершенно нормальное явление. Вы можете заметить, что ваш вес временно увеличивается или уменьшается в зависимости от следующих факторов:

менструация

обезвоживание

увеличение веса воды

соленая еда или диета с высоким содержанием соли

потребление алкоголя

потребление кофеина (действует как мочегонное средство)

еда накануне вечером

диета с высоким содержанием углеводов

переедание на выходных

упражнение

основные состояния здоровья

Риск слишком частого взвешивания

Многие люди находят преимущества, связанные с самовзвешиванием. Многим людям также не помогает самовзвешивание. У некоторых людей ежедневное взвешивание может привести к нездоровому поведению.

Некоторые из рисков, связанных с самовзвешиванием, включают:

Голодание, чтобы попытаться ускорить уменьшение цифр на шкале

Причудливая диета, чтобы быстро похудеть

"Обман" в журнале питания

Переедание

Беспокойство, депрессия или и то, и другое из-за того, что вы не видите желаемых результатов

Психологический стресс

Помните, что для потери 0,5 кг жира требуется дефицит в 3500 калорий. Это результат комбинации калорий, потребляемых во время упражнений и диеты.

Такой процесс требует времени. Ускорение этого с помощью причудливой диеты только переведет ваш метаболизм в режим голодания и вы снова набирете вес. Не говоря уже о том, что модные диеты не являются устойчивыми в долгосрочной перспективе.