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Как часто нужно менять постельное белье: ответ эксперта

10 февраля 2022, 02:23

Перед стиркой нужно изучить этикетку и адаптировать режим к конкретной ткани. К тому же потом стоит предварительно обработать пятна.

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Как часто нужно менять постельное белье / 1zoom.ru

Эксперты рассказали, как часто нужно менять постельное белье дома, ведь это очаг микробов и аллергенов, поэтому стирать его нужно очень тщательно и правильно.

В пособии правильной чистки постели, опубликованном на Reviewed, речь идет о том, что стирать белье необходимо не реже, чем раз в две недели.

Во время сна на коже могут накапливаться мертвые клетки, пылевые клещи, кожный жир и бактерии, остающиеся на кровати.

Перед стиркой нужно изучить этикетку и адаптировать режим к конкретной ткани. К тому же потом стоит предварительно обработать пятна.

Эксперты говорят, что использование интенсивного цикла с горячей водой прекрасно удаляет кожное сало. Важно не перезагружать стиральную машину, белье должно свободно перемещаться в барабане.

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Отмечается, что иногда стоит вывешивать белье на открытом воздухе, чтобы ее высушивало солнце. Гладить простыни нужно для окончательного удаления микробов и пылевых клещей.

Добавим, что для чистоты кровати не достаточно просто постирать постельное белье. Защита нужна и матрасу. Поэтому, поскольку постирать его не получится, то лучше купить наматрасник.

Это простой и одновременно эффективный способ позволит полностью очистить кровать. Ведь наматрасник тоже возможно снять и постирать вместе с бельем. Да и вообще, без наматрасника ваш матрас превратиться в рассадник бактерий, поэтому даже частая смена белья не даст никакого положительного результата.

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