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Как часто заниматься спортом, чтобы похудеть

27 января 2021, 12:01

Сохранение физической активности может помочь людям поддерживать умеренный вес.

похудение, тренировка
Сохранение физической активности может помочь людям поддерживать умеренный вес. / Фото pixaby

Тренировки - хороший способ уменьшить жир и увеличить мышечную массу. Поддержание хорошей формы помогает организму оставаться в форме и снижает вероятность развития определенных заболеваний.

Сохранение физической активности может помочь людям поддерживать умеренный вес.

Упражнения также имеют другие преимущества для физического, психического и социального здоровья, которые могут улучшить качество жизни людей всех возрастов.

В этой статье Главред расскажет, как часто нужно тренироваться для похудения и набора мышц. В этой статье также рассказывается, как выбрать тренировку в зависимости от текущего уровня физической подготовки.

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Существует множество типов тренировок, и люди используют их по-разному в зависимости от своих фитнес-целей. Одним из примеров этих типов является интервальная тренировка высокой интенсивности. Это популярный метод, в котором используется сочетание кардиотренировок и силовых тренировок для снижения веса и набора мышц.

Преимущества тренировок совпадают, но, как правило, сердечно-сосудистые упражнения лучше подходят для похудения, поскольку они сжигают больше общего жира.

Силовые упражнения нацелены на определенные группы мышц. Они также сжигают калории, но, в отличие от большинства методов кардио, силовые движения сосредоточены на отдельных участках тела.

Если человек переходит от минимальной физической активности к тренировкам, он может сначала обнаружить, что прогресс идет медленно.

Однако, как только организм привыкает к этому процессу, метаболизм человека начинает увеличиваться. Более высокий метаболизм заставляет организм сжигать больше калорий, даже когда он находится в состоянии покоя.

Если начать тренировку после того, как какое-то время не было физической активности, это может вызвать стресс и травму, если человек начнет слишком быстро. Поэтому лучше начинать медленно и постепенно увеличивать частоту, продолжительность и интенсивность тренировок.

Также помните, что физическая активность сама по себе не приведет к снижению веса. Здоровая и сбалансированная диета должна сопровождаться увеличением физических упражнений.

Как правило, для похудения организм человека использует больше калорий, чем потребляет.

Как часто нужно заниматься, чтобы похудеть?

Влияние того, как часто человек занимается спортом, на потерянный вес будет зависеть от индивидуальных факторов, таких как метаболизм, диета и тип упражнений, которые он выполняет.

Тренировка средней интенсивности не сжигает столько калорий, как более интенсивная тренировка.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует здоровым взрослым людям в возрасте от 18 до 64 лет выполнять 75 минут интенсивных упражнений или 150 минут умеренных упражнений каждую неделю.

Американский колледж спортивной медицины и Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендуют людям выполнять интенсивные тренировки продолжительностью не менее 20 минут каждое 3 дня в неделю.

Они также советуют людям выполнять эти интенсивные тренировки в дополнение к умеренно интенсивным тренировкам, которые длятся более 30 минут 5 дней в неделю.

Чтобы контролировать массу тела, некоторые исследования предлагают удвоить эти периоды упражнений.

Это означало бы выделять не менее 150 минут каждую неделю на интенсивные упражнения или 300 минут на тренировки средней интенсивности. Когда цель человека - сбросить лишний вес, ему следует увеличить количество времени, которое он тратит на сердечно-сосудистую систему.

Как часто нужно тренироваться для набора мышечной массы?

Трудно сказать, как часто человек должен тренироваться для набора мышечной массы, поскольку здесь задействовано множество индивидуальных факторов.

Сосредоточение внимания только на одной группе мышц приведет к увеличению мышечной массы в этой области, но может привести к тому, что человек не будет уделять столько внимания другим частям тела. Хорошая программа упражнений будет включать все основные группы мышц.

В зависимости от фитнес-целей человека они могут тренировать эти группы мышц индивидуально, используя упражнения, изолирующие определенные мышцы, или одновременно используя упражнения для всего тела.

Чтобы увеличить силу, человек может уменьшить количество повторений, которые он делает, но увеличить интенсивность упражнения. Например, это может означать поднятие большего веса, но с меньшим количеством повторений.

Увеличение количества повторений с меньшим весом поможет повысить мышечную выносливость и сжечь жир в этой области, что сделает мышцы более заметными.

Тренировка, предназначенная для наращивания мышечной массы, может предусматривать тренировку различных групп мышц в разные дни. Например, это может означать тренировку рук в понедельник и ног в среду с отдыхом не менее 48 часов между тренировками, нацеленными на одну и ту же группу мышц.

Тренировки можно проводить в тренажерном зале, а также дома или на улице. Индивидуальные предпочтения человека будут зависеть от того, какой вариант является для него более комфортной и мотивирующей средой.

Чтобы похудеть, организм человека должен потреблять больше калорий, чем потребляет.

Физическая активность низкой интенсивности, но продолжительная, будет нацелена на снижение веса, а более интенсивные упражнения увеличат мышечную силу.

Важно придерживаться режима тренировок. Исследования показывают, что программы упражнений для укрепления мышц могут занять 6–10 недель, прежде чем начнут проявляться результаты.

Также имейте в виду, что вес тела может не сильно измениться, если человек теряет жир, но заменяет его мышцами.

Есть много способов заниматься спортом. Найдите тренировки, которые приносят удовольствие и мотивируют. Стремитесь пробовать что-то новое и более сложное, но не перегружайте тело; в противном случае возможны травмы.

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