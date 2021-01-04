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Как делать профилактику болезней сердца - ответ ученых

4 января 2021, 00:55
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Американские ученые сделали новое открытие в отрасли профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Медицина
Как делать профилактику болезней сердца / УНИАН

Коллектив исследователей из Университета здравоохранения штата Юта (США) утверждает ‒ сердечную недостаточность можно победить с помощью нового лечения, в котором сочетается прием лекарственных препаратов с временным использованием искусственного сердечного насоса.

Об этом сообщает специализированное издание Circulation. По словам ученых, терапия, которая включает в себе имплантацию вспомогательного устройства левого желудочка сердца (LVAD). Далее ‒ она помогает устранить структурные повреждения сердца, устраняет необходимость в трансплантации и продлевает жизнь пациентов.

Исследователи утверждают ‒ в прошлом сердечная недостаточность считалась необратимой. Однако, одно из последних исследований показало ‒ это не так.

Ученые наблюдали за четырьмя десятками пациентами (в возрасте от 18 до 59 лет) с тяжелой сердечной недостаточностью, которым, чтобы выжить, требовалось устройство LVAD. 19 пациентов, которые использовали комбинированную терапию, улучшили состояние настолько, что LVAD им удалили окончательно. Исследователи обнаружили, что 90 % этих пациентов были живы и относительно здоровы через год после удаления. Через три года 77 % бывших больных остаются живыми и чувствуют себя хорошо.

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Напомним, ранее Главред сообщал:

  • Ученые из Университета Ла Троба (Австралия) закончили свой долгий проект, который призван был немного улучшить ситуацию с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
  • Выяснилось, что ежедневное употребление оливкового масла первого отжима может значительно снизить кровяное артериальное давление.
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