Как держать мозг в тонусе: нейробиолог поделилась лайфхаками

Эти небольшие изменения могут показаться незначительными, но это знак того, что ваш мозг устанавливает новые связи / tominsup / Flickr

Нейробиолог и автор книги "Biohack Your Brain" Кристен Виллумье, доктор философии, поделилась несколькими ежедневными приемами, позволяющими держать мозг в тонусе.

Один из ее популярных методов? Писать недоминантной рукой. Читайте о преимуществах этого простого упражнения для мозга, пишет Mindbodygreen.com.

Читайте такжеКак уберечь мозг от активного старения клеток - ученые назвали способы

Почему нейробиолог хочет, чтобы вы писали не доминирующей рукой?

"Каждый день я выучиваю новое слово", - говорит Виллумье. "А потом я практикуюсь в письме недоминантной рукой". Это забавное упражнение для тренировки ума и выхода из зоны комфорта, которое, как отмечает Виллумье, отлично подходит для того, чтобы мозг оставался в тонусе.

Кроме того, "когда вы начнете писать не доминирующей рукой, вы начнете пить не доминирующей рукой, вы начнете чистить зубы не доминирующей рукой", - отмечает она. Эти небольшие изменения могут показаться незначительными, но это знак того, что ваш мозг устанавливает новые связи, а не остается на месте. "Новое обучение - это выход за пределы своей зоны комфорта. Нам нравится называть это растяжением ваших нейронов", - добавляет она.

Конечно, еще многое предстоит узнать по этой теме, но есть некоторые исследования, которые показывают преимущества обучения письму недоминантной рукой: в одном исследовании участники-правши решили рисовать левой рукой и испытали значительные улучшения в своих способностях после менее чем 200 минут практики, демонстрируя способность мозга укреплять новые связи с телом. И связь между обучением и здоровьем мозга также хорошо известна. Фактически, исследования показали, что освоение новых навыков может улучшить функцию памяти в пожилом возрасте.

Так что, возможно, стоит прислушаться к рекомендации Виллумье: "Выучите новое слово сегодня, попрактикуйтесь в написании его не доминирующей рукой, и научите своего друга". Довольно простая задача во имя здорового мозга, не так ли?

Вводя новые виды деятельности, вы можете создавать новые связи в своем мозгу.