Как долго длится эффект ботокса: факты и предупреждения

Это очень опасное вещество, неправильное использование которого может привести к летальному исходу. / womenstalk.ru

Ботокс - это инъекционное вещество, подавляющее движение мышц. Это может помочь в лечении определенных проблем со здоровьем, и некоторые люди просят его по косметическим причинам. Обычно косметический ботокс длится 3–6 месяцев.

В этой статье Главред расскажет, чего ожидать во время приема, даст дополнительную информацию о последствиях и рассмотрит риски, которые следует учитывать.

Как долго длится эффект ботокса?

Исследования показывают, что косметическая инъекция ботокса длится 3–6 месяцев. Однако это может варьироваться в зависимости от:

возраста человека

мышечной массы

техники инъекции

разведения токсина

объема раствора

расположения впрыска

Некоторые исследования показывают, что несколько инъекций ботокса в одну и ту же область могут увеличить продолжительность эффекта.

Для человека, который надеется, что эффект ботокса продлится как можно дольше, важно:

Получить инъекции от опытного и сертифицированного практикующего врача, который хорошо разбирается в наиболее эффективных методах.

Тщательно следовать рекомендациям по уходу.

Что такое ботокс?

Ботокс - это торговое название ботулинического токсина. Это очень опасное вещество, неправильное использование которого может привести к летальному исходу.

Лечебная или косметическая доза ботокса блокирует определенные нервные сигналы, которые заставляют мышцы сокращаться, что приводит к расслаблению мышцы, получившей инъекцию.

Люди обычно используют ботокс, чтобы уменьшить появление морщин. Однако врачи также используют его для лечения определенных проблем со здоровьем, таких как:

спазмы век

опущенные веки

чрезмерное слюнотечение

чрезмерное потоотделение

ослабленный мочевой пузырь

шейная дистония

диабетическая невропатия

хроническая мигрень

Когда он начинает работать?

Некоторые люди видят результаты уже через 12 часов после инъекции. Однако полные эффекты вряд ли появятся в первые 14 дней.

Пациенты могут увидеть эффекты раньше, если будут практиковать определенные упражнения для лица, утверждают авторы отчета об исследовании 2019 года.

Чего ожидать во время процедуры?

Американская академия косметической хирургии описывает этот процесс следующим образом:

Сначала человек посещает консультацию, чтобы обсудить лечение и, что важно, сообщить врачу о любых проблемах со здоровьем или текущих лекарствах.

На следующем приеме врач вводит ботокс в нужные места, обычно очень тонкой иглой.

Количество инъекций зависит от желаемых результатов и пораженной области.

В большинстве случаев процедура очень быстрая.

Некоторые врачи предлагают повторный прием, чтобы проверить, хорошо ли заживает область.

Врач должен порекомендовать методы последующего ухода, которые могут включать:

не лежать в течение 4 часов после лечения

не массировать и не прикладывать тепло к области в течение 24 часов

избегать тяжелых упражнений в течение 24 часов

отказ от употребления алкоголя в течение 24 часов

Цель этих стратегий - предотвратить распространение ботокса на другие области и предотвратить разжижение крови. Однако необходимы дополнительные исследования, чтобы понять действующие механизмы и разработать более эффективное руководство.

Что нужно учитывать?

В зависимости от пораженной области и болевого порога у человека инъекция ботокса может быть болезненной. Однако процедура обычно не требует анестезии.

Кроме того, ботокс носит временный характер, и поддержание его эффекта может быть дорогостоящим.

Хотя ботокс обычно безопасен, он может вызвать:

затруднение глотания

затрудненное дыхание

генерализованная мышечная слабость

инфекционное заболевание

Эти проблемы могут возникнуть вскоре после приема или появиться через несколько недель.

Некоторым людям не следует принимать ботокс, в том числе: