УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Как долго длится эффект ботокса: факты и предупреждения

21 декабря 2020, 18:40

Это очень опасное вещество, неправильное использование которого может привести к летальному исходу.

женщина, лицо
Это очень опасное вещество, неправильное использование которого может привести к летальному исходу. / womenstalk.ru

Ботокс - это инъекционное вещество, подавляющее движение мышц. Это может помочь в лечении определенных проблем со здоровьем, и некоторые люди просят его по косметическим причинам. Обычно косметический ботокс длится 3–6 месяцев.

В этой статье Главред расскажет, чего ожидать во время приема, даст дополнительную информацию о последствиях и рассмотрит риски, которые следует учитывать.

Как долго длится эффект ботокса?

Исследования показывают, что косметическая инъекция ботокса длится 3–6 месяцев. Однако это может варьироваться в зависимости от:

  • возраста человека
  • мышечной массы
  • техники инъекции
  • разведения токсина
  • объема раствора
  • расположения впрыска

Некоторые исследования показывают, что несколько инъекций ботокса в одну и ту же область могут увеличить продолжительность эффекта.

Для человека, который надеется, что эффект ботокса продлится как можно дольше, важно:

  • Получить инъекции от опытного и сертифицированного практикующего врача, который хорошо разбирается в наиболее эффективных методах.
  • Тщательно следовать рекомендациям по уходу.

Что такое ботокс?

Ботокс - это торговое название ботулинического токсина. Это очень опасное вещество, неправильное использование которого может привести к летальному исходу.

Лечебная или косметическая доза ботокса блокирует определенные нервные сигналы, которые заставляют мышцы сокращаться, что приводит к расслаблению мышцы, получившей инъекцию.

Люди обычно используют ботокс, чтобы уменьшить появление морщин. Однако врачи также используют его для лечения определенных проблем со здоровьем, таких как:

  • спазмы век
  • опущенные веки
  • чрезмерное слюнотечение
  • чрезмерное потоотделение
  • ослабленный мочевой пузырь
  • шейная дистония
  • диабетическая невропатия
  • хроническая мигрень

Когда он начинает работать?

Некоторые люди видят результаты уже через 12 часов после инъекции. Однако полные эффекты вряд ли появятся в первые 14 дней.

Пациенты могут увидеть эффекты раньше, если будут практиковать определенные упражнения для лица, утверждают авторы отчета об исследовании 2019 года.

Чего ожидать во время процедуры?

Американская академия косметической хирургии описывает этот процесс следующим образом:

  • Сначала человек посещает консультацию, чтобы обсудить лечение и, что важно, сообщить врачу о любых проблемах со здоровьем или текущих лекарствах.
  • На следующем приеме врач вводит ботокс в нужные места, обычно очень тонкой иглой.
  • Количество инъекций зависит от желаемых результатов и пораженной области.
  • В большинстве случаев процедура очень быстрая.
  • Некоторые врачи предлагают повторный прием, чтобы проверить, хорошо ли заживает область.

Врач должен порекомендовать методы последующего ухода, которые могут включать:

  • не лежать в течение 4 часов после лечения
  • не массировать и не прикладывать тепло к области в течение 24 часов
  • избегать тяжелых упражнений в течение 24 часов
  • отказ от употребления алкоголя в течение 24 часов

Цель этих стратегий - предотвратить распространение ботокса на другие области и предотвратить разжижение крови. Однако необходимы дополнительные исследования, чтобы понять действующие механизмы и разработать более эффективное руководство.

Что нужно учитывать?

В зависимости от пораженной области и болевого порога у человека инъекция ботокса может быть болезненной. Однако процедура обычно не требует анестезии.

Кроме того, ботокс носит временный характер, и поддержание его эффекта может быть дорогостоящим.

Хотя ботокс обычно безопасен, он может вызвать:

  • затруднение глотания
  • затрудненное дыхание
  • генерализованная мышечная слабость
  • инфекционное заболевание

Эти проблемы могут возникнуть вскоре после приема или появиться через несколько недель.

Некоторым людям не следует принимать ботокс, в том числе:

  • беременным
  • кормящим
  • моложе 18 лет, за исключением случаев, когда это необходимо по медицинским показаниям
  • аллергия на какие-либо ингредиенты в растворе
  • когда-либо имели неблагоприятную реакцию на ботокс
здоровье ботокс
Сейчас вы просматриваете новость «Как долго длится эффект ботокса: факты и предупреждения». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Комаровский назвал единственный способ укрепить иммунитет​Комаровский назвал единственный способ укрепить иммунитет​ Грецкий орех: сильный "борец" против рака и давленияГрецкий орех: сильный "борец" против рака и давления Врачи рассказали, почему утром нельзя есть овсянкуВрачи рассказали, почему утром нельзя есть овсянку Дефицит витамина D: нехарактерные признакиДефицит витамина D: нехарактерные признаки «Декоммунизация» аптечки: какие популярные лекарства опасны и что нужно срочно выбросить"Декоммунизация" аптечки: какие популярные лекарства опасны и что нужно срочно выбросить
Следующий материал

Последние новости

19:42
Гороскоп на 22 декабря 2020 года для всех: расплата за поступки и тяжелые испытания
19:38
Как увеличить объем легких: простые способы оправиться после болезни Видео
19:37
Минюст США выдвинул России жесткое обвинение Видео
19:33
Красивые, легкие и вкусные салаты без майонеза на Новый год 2021 – рецепты Фото
19:15
В ​ВОЗ сделали важное заявление о новом штамме COVID-19 Видео
Реклама
19:08
Буславец решила уволиться с поста замминистра энергетики
19:05
Зеленский перечислил важные достижения уходящего года
19:05
Супер Топ-модель по-украински 2020: как прошел финал 21-12-2020 Видео
18:46
​Когда придут снег и морозы в Украину: прогноз синоптика Видео
18:40
Как долго длится эффект ботокса: факты и предупреждения Видео
18:39
Создатели Fall Guys подготовили сюрприз фанатам в честь грядущих новогодних праздников Видео
18:39
Вакцина от коронавируса BioNTech-Pfizer: в ЕС приняли ключевое решение Видео
18:35
"Памятник Русской Смерти": в России решили судьбу скандального памятника Аленка
18:28
Ученые выяснили, какое природное средство подавляет коронавирус Видео
18:15
Новый штамм коронавируса: ученые заявили, что вирус "убежит" от вакцины​ Видео
17:42
В Epic Games Store новый подарок – геймерам раздают один из лучших хорроров десятилетия
17:32
В Харькове курсантки вуза МВД станцевали под Вороваек для TikTok Видео
17:27
Беременная Василиса Фролова подхватила коронавирус
17:23
То дождь, то снег: Укргидрометцентр расписал погоду по дням до 1 января Видео
17:19
Новый штамм коронавируса добрался до Украины: медик рассказал об опасности Видео
Реклама
17:08
Добивал лежачего без сознания: в Днепре отморозок жестоко избил парня Видео
17:02
Как отбелить зубы натуральными средствами: 6 способов Видео
16:59
Как играть в шахматы с Бет Хармон из сериала "Ход Королевы"
16:50
Хищения в Укроборонроме - СМИ узнали, что Гладковский-младший получил подозрение Видео
16:35
В Rockstar Games рассказали, планируют ли они отказаться от одиночного режима в GTA VI Видео
16:35
Лаванда помогает против стресса и бессонницы: названы другие преимущества Видео
16:25
Вирус-мутант нашли в Украине, врач назвал регион Видео
16:18
Krona Park II получил звание "Выбор года"! новости компании
16:05
Заметет и заморозит: синоптик рассказала, какие области скует белым хладом Видео
16:00
Лучшие сериалы 2020: список сериалов, которые стоит посмотреть дома Видео
16:00
Курс на серебро: модные серебристые платья на Новый год 2021 - фото Фото Видео
15:59
Названы лучшие IT-работодатели Украины в 2020-ом году
15:50
Заместитель главы ОП Татаров написал заявление о приостановлении полномочий Видео
15:46
Том Круз VS Кристиан Бейл - в сети совместили матерные тирады актеров Видео
15:28
"Мир не состоит из TikTok": певица Приходько вызвала копов к дочери
15:22
Рак груди: как плотность груди влияет на риски и как определить ее Видео
15:01
Вирус-мутант: медики раскрыли причины появления нового штамма COVID-19 Видео
14:51
Навальный позвонил своему "убийце" и выведал всю правду об отравлении Видео
14:43
Шойгу рассказал, как Россия будет бряцать оружием в Крыму Видео
14:37
Сюжет Battlefield 6 расскажет о конфликте между силами НАТО и Россией – источник
Реклама
14:35
Зеленский одновременно стал политиком и неудачником года - опрос
14:33
Ті, що вражають - на ТСН определяют победителей года Видео
14:21
Разумков подписал Государственный бюджет на 2021 год Видео
14:07
В Иране рассказали, когда опубликуют отчет о крушении Боинга МАУ Видео
14:07
В моду на 2021 год вошли яркие аксессуары для волос в стиле 90-х: фото Фото Видео
13:47
Перекись водорода против бактерий и вирусов: как средство использовать дома Видео
13:43
Все, как у "старшего брата": Украина скопировала прошлогоднюю елку в Москве Видео
13:41
Украине "светит" вакцина РФ: что известно о поставках прививок от COVID-19 Видео
13:34
"Не страна, а бензоколонка": в США сенатор обрушился с обвинениями на Россию
13:25
За один день Интернет раскопал отрезки сразу из трех отмененных игр Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять