Как есть свинину, чтобы не навредить организму: ученые дали ответ

Попробуйте переключиться с бекона, ветчины и колбасы на белую свинину, как более здоровую альтернативу. / xn--b1ae2adf4f.xn--p1ai

Свинина - популярное мясо. Оно бывает во многих формах и может содержаться в любом приеме пищи. Его даже можно есть на десерт в таких продуктах, как бекон в шоколаде и кексы с беконом.

Но насколько полезна свинина?

Связь свинины и холестерина

В отчете за 2015 год было обнаружено, что ежедневное употребление 50 граммов обработанного мяса увеличивает риск развития колоректального рака на 18 процентов. Обработанное мясо - это любое мясо, которое было модифицировано для продления срока его хранения, в том числе соленое, вяленое или копченое. Нарезанная ветчина из прилавка деликатесов, колбаса или бекон - вот три примера обработанной свинины.

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Другое исследование, опубликованное Американской кардиологической ассоциацией, показало, что мужчины, которые едят умеренное количество обработанного красного мяса, такого как бекон и ветчина, могут увеличить риск сердечной недостаточности и смерти от сердечной недостаточности. Исследователи рекомендуют избегать обработанного мяса и есть только одну-две порции необработанного красного мяса или меньше в неделю.

В исследовании 2013 года, опубликованном в BMC Medicine, были проанализированы данные полумиллиона мужчин и женщин и обнаружена связь между обработанным мясом, в том числе ветчиной, беконом и колбасой, и сердечно-сосудистыми заболеваниями и раком. Кроме того, исследователи обнаружили, что чем больше обработанного мяса вы едите, тем больше у вас шансов умереть молодым.

Как насчет непереработанной свинины?

Попробуйте переключиться с бекона, ветчины и колбасы на белую свинину, как более здоровую альтернативу. Вам следует искать нежирные куски свинины. Спросите у мясника или ищите на этикетке следующее:

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Вот несколько советов, как лучше есть свинину:

Советы по употреблению свинины

Ищите нежирные куски мяса и снимайте лишний жир перед приготовлением.

Ограничьте или избегайте обработанных разновидностей свинины, таких как обеденное мясо или бекон.

Сделайте свой собственный маринад, чтобы свинина оставалась сочной без дополнительных добавок, которые можно найти в магазинных маринадах.

Поэкспериментируйте с техникой приготовления. Вместо того, чтобы жарить на сковороде, попробуйте положить свинину на решетку или запечь ее в духовке.

Известный как "мясные конфеты", бекон остается основным продуктом завтрака во всем мире и ингредиентом различных бутербродов. Как и в случае с любым мясом, вы должны следить за своим потреблением.

Приготовленный ломтик бекона - это от 8 до 16 граммов мяса. Поскольку потребление 50 граммов обработанного мяса в день может увеличить риск рака, вам следует ограничить потребление бекона, особенно если вы едите обработанное мясо в другое время в течение дня.

Кроме того, около 40 процентов бекона содержат насыщенные жиры. Насыщенные жиры могут способствовать повышению уровня холестерина, хотя недавние исследования ставят под сомнение связь между повышенным риском сердечных заболеваний и потреблением насыщенных жиров.

Если вам нравится бекон, подумайте о том, чтобы оставить его для особого угощения и понаблюдайте за потреблением обработанного мяса до конца дня. Или поищите альтернативные блюда. Например, ягоды на завтрак сытны и полезны. В качестве обеденного бутерброда попробуйте накануне вечером приготовить свинину на гриле, а затем нарезать ее и положить на бутерброд. Или же, если вам нравится хруст бекона, добавьте в бутерброд свежий салат или попробуйте поджарить хлеб перед тем, как готовить бутерброд.

Жиры и холестерин

Всем нужен жир. Важно знать, какие жиры полезны, а какие могут негативно повлиять на ваше здоровье. Некоторые эксперты рекомендуют ограничивать количество потребляемых насыщенных жиров до менее 7 процентов от общего количества калорий, или около 15 граммов в день. Замените лишние насыщенные жиры ненасыщенными жирами растительного происхождения, а не углеводами или сахаром, чтобы снизить риск сердечных заболеваний. Например, если вы соблюдаете диету в 2000 калорий в день, придерживайтесь около 3 унций белой свинины, чтобы достичь максимальной дневной нормы.

Перспективы

Можно включить свинину в здоровый рацион. Просто помните пословицу "все в меру". Свинина обеспечивает белок и, прежде всего, аромат. Вы можете продолжать есть это мясо, просто следите за тем, сколько вы едите и какие еще продукты, которые вы едите, содержат насыщенные жиры. Стремитесь поменять местами многие из ваших сидений на животных насыщенные жиры с ненасыщенными жирами растительного происхождения для здоровья сердца. Также важно включать достаточное количество овощей во все приемы пищи, чтобы улучшить общее состояние здоровья и снизить риск заболеваний.