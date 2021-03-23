Как испортить кожу лица: названы продукты-"вредители"

Один из главных шагов для кожи - ее очищение / womenstalk.ru

Употребление здоровой пищи в правильном количестве может помочь предотвратить непреднамеренное увеличение веса и сохранить нормальное функционирование органов, в том числе кожи.

Употребление определенных видов пищи может помочь сохранить кожу чистой. Некоторые продукты обладают свойствами, которые уменьшают воспаление и могут помочь уменьшить появление прыщей.

Однако прыщи могут быть вызваны несколькими факторами, некоторые из которых не связаны с диетой, пишет Medical News Today.

В этой статье рассматриваются продукты, которых следует избегать, продукты, которые нужно есть, и другие средства от прыщей.

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Продукты, которых следует избегать для более чистой кожи

Если человек беспокоится о прыщах или просто хочет убедиться, что он придерживается диеты для здоровой кожи, он может подумать о том, чтобы есть меньше следующих продуктов.

Молоко и молочные продукты

Ограниченные исследования показывают, что молоко и молочные продукты могут способствовать развитию кожных заболеваний, таких как прыщи, у некоторых людей.

Некоторые исследования с участием девочек и мальчиков показали, что употребление молочных продуктов, особенно обезжиренного молока, было связано с увеличением количества прыщей. Это может быть связано с меньшим количеством эстрогена в обезжиренном молоке по сравнению с цельным.

Другие компоненты молочных продуктов также могут влиять на угри. Например, согласно более раннему исследованию, молочные продукты содержат аминокислоту лейцин, которая способствует выработке кожного сала в клетках кожи.

Продукты с высоким гликемическим индексом

Исследования показывают, что диета с высоким гликемическим индексом (ГИ) может способствовать появлению прыщей.

Продукты с высоким ГИ повышают уровень сахара в крови и, следовательно, уровень инсулина быстрее, чем продукты с более низким ГИ.

При соблюдении диеты с высоким ГИ организм вырабатывает больше инсулина. Когда в организме есть избыток инсулина, он стимулирует выработку в коже андрогенных гормонов и кожного сала, что может привести к появлению прыщей.

Западные диеты, как правило, включают продукты с высоким ГИ, в том числе:

очищенные зерна

сладкие злаки

чипсы

печенье

белый хлеб

алкоголь

сладкие напитки

продукты с добавлением сахара

Маловероятно, что какой-либо один продукт из этого списка может вызвать прыщи, если человек ест их в умеренных количествах. Однако соблюдение диеты с постоянным высоким содержанием многих из этих продуктов может способствовать развитию прыщей.

Вызывает ли шоколад прыщи?

Как ни странно, многие люди считают, что употребление шоколада способствует появлению прыщей.

Тем не менее, обзор 2016 года показывает, что нет четких доказательств между потреблением шоколада и количеством прыщей, которые есть у человека. В то время как у некоторых людей после употребления этой пищи наблюдается значительное количество угрей, у других - нет.

Исследования о том, вызывает ли шоколад угри, неубедительны. Если есть ссылка, это может быть связано с содержанием молока и сахара в некоторых видах шоколада.

Продукты, которые могут помочь с чистой кожей

Чтобы сохранить здоровье кожи и уменьшить прыщи, рассмотрите возможность увеличения потребления следующих продуктов.

Жирная рыба

Жирная рыба - источник омега-3 жиров, неотъемлемой части диеты с несколькими хорошо задокументированными положительными последствиями для здоровья.

Обзор 2020 года показал, что потребление жирных кислот омега-3, таких как те, что содержатся в жирной рыбе, помогает справиться с воспалительными состояниями кожи, в том числе:

псориаз

дерматит

угревая сыпь

кожные язвы

Кроме того, включение в рацион омега-3 снижает вероятность развития рака кожи, а также может снизить влияние некоторых лекарств на кожу.

Брокколи

Брокколи и другие крестоцветные овощи положительно влияют на здоровье кожи. В исследовании 2019 года отмечается, что они содержат сульфорафан, который обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Сульфорафан также может помочь предотвратить преждевременное старение кожи, стимулируя несколько защитных процессов в клетках кожи и способствуя обновлению стволовых клеток.

Доказательств прямого воздействия брокколи на угри не так много. Однако в одной обзорной статье было обнаружено, что этот овощ и несколько других растительных продуктов содержат небольшое количество лейцина, аминокислоты, участвующей в производстве кожного сала.

Когда кожа производит слишком много кожного жира, это может привести к появлению прыщей.

Соя

Соя может благотворно влиять на кожу.

В более старом исследовании людям предлагалось потреблять 160 миллиграммов соединения изофлавонов из соевых бобов каждый день в течение 12 недель. Исследование показало, что у участников, получавших изофлавон, значительно уменьшились угри или прыщи после лечения по сравнению с группой плацебо.

В группе лечения также снизился уровень андрогенного гормона дигидротестостерона (ДГТ), который связан с тестостероном.

Высокий уровень ДГТ и тестостерона играет роль в ускорении развития акне.

старая статья 2009 года. Однако исследователи считают, что гормон эстроген снижает выработку кожного сала, отчасти за счет ингибирования тестостерона.

Есть некоторые свидетельства того, что употребление соевых продуктов может уменьшить морщины и увеличить количество вырабатываемого организмом коллагена, что, в свою очередь, способствует целостности кожи.

Красный виноград

Красный виноград и красное вино содержат соединение ресвератрол, которое может иметь несколько преимуществ для здоровья.

Одно более раннее исследование in vitro бактерий, вызывающих прыщи, показало, что ресвератрол несколько токсичен для бактерий, вызывающих прыщи, и работал над их долгосрочным подавлением. Исследователи рекомендовали провести дополнительные исследования для дальнейшего изучения ресвератрола в качестве потенциального средства от прыщей.

Исследование 2020 года показало, что ресвератрол может благотворно влиять на кожу несколькими другими способами.

Это вещество может защитить кожу, помогая ей оставаться увлажненной и предотвращая потерю тепла.

Кроме того, ресвератрол может защитить от УФ-излучения. Это может помочь защитить от преждевременного старения и других признаков повреждения солнцем, таких как морщины и пятна на печени.

Ресвератрол также обладает антиоксидантным действием, что может помочь предотвратить старение кожи, уменьшить появление прыщей и развитие кожных заболеваний. Это включает рак кожи, такой как меланома.

Однако важно отметить, что, когда человек потребляет ресвератрол из пищевых источников, он может не увидеть какого-либо значимого эффекта, поскольку концентрация ресвератрола будет слишком низкой.

Другие средства от прыщей

Хотя здоровая диета является важной частью поддержания чистоты кожи, есть и другие способы лечения прыщей.

Американская академия дерматологической ассоциации рекомендует следующие шаги: