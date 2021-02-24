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Как избавить организм от желания съесть сладкое

24 февраля 2021, 04:50
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Людям, которые желают справиться со своей зависимостью от сахара, нужно неукоснительно, четко и упорно соблюдать определенный перечень рекомендаций.

Сахар
Как избавить организм от желания съесть сладкое / УНИАН

Полностью избавиться от тяги организма к сахару практически невозможно. Но бороться с ней надо в течение нескольких недель и постепенно. Портал Greenpost составил список рекомендаций, которые нужно соблюдать людям, желающим справиться с сахарозависимостью.

Первое, от чего нужно отказаться — сладкие напитки.

Прекратить пить газированную воду и покупные соки, а также класть несколько кубиков сахара в чай либо кофе. Далее, нужно заменить эти напитки полезной альтернативой — детокс-водой, минералкой, несладким чаем матча. В крайнем случае, сделать свежевыжатый сок и не забыть разбавить его водой.

Прекратить повышать себе настроение сладким.

Есть сладкое только тогда, когда становится грустно — не лучшая идея. Хотя в первые минуты после того, как человек съел пирожное, кажется, что настроение улучшается. Ведь сахар провоцирует гормон счастья, но вслед за подъемом наступает эмоциональная яма. И человеку вновь хочется сладкого. Вот и выходит замкнутый круг.

Употреблять множество продуктов, которые богаты на клетчатку

Клетчатка отлично помогает бороться с аппетитом ‒ благодаря тому, что регулирует уровень сахара в крови. Кроме того, продукты, которые богаты на клетчатку, надолго насыщают организм и не дают почувствовать голод. Клетчатка в большом количестве содержится в крупах и в овощах.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • Известный врач-диетолог Перрос-Гирек Паскаль Гурдон рассказала, сколько сладкого людям можно есть в сутки (и избегать при этом лишнего веса) Диетолог раскрыла простой секрет, как и когда можно есть сладкое и не толстеть.
  • По словам медика, чтобы не переесть сладостей, рекомендуется не заменять ими целый прием пищи, а также не есть десерты между приемами пищи.
здоровье сахар
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