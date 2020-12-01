УкрРус
  1. Главная
  3. Здоровье

Как избавиться и предотвратить появление растяжек: врач назвала способы

1 декабря 2020, 18:55

Растяжки представляют собой рубцы, вызванные разрывами коллагеновых и эластиновых волокон, которые поддерживают структуру кожи.

кожа, тело, спорт, женщина
Растяжки представляют собой рубцы, вызванные разрывами коллагеновых и эластиновых волокон, которые поддерживают структуру кожи. / i.ytimg.com

Растяжки - распространенная форма рубцов. Хотя они совершенно безвредны, многие люди хотели бы избавиться от них или уменьшить из проявление.

К сожалению, растяжки необратимы, но есть некоторые методы лечения, которые могут помочь им исчезнуть или стать менее заметными. Вот что вам нужно знать о том, что вызывает растяжки и как от них избавиться.

Что такое растяжки?

Растяжки представляют собой рубцы, вызванные разрывами коллагеновых и эластиновых волокон, которые поддерживают структуру кожи. Растяжки образуются в дерме, втором слое кожи, содержащем соединительные ткани. Они возникают, когда ваша кожа растягивается, обычно во время быстрого роста, в том числе:

  • Беременность
  • Увеличение веса
  • Потеря веса
  • Скачки роста
  • Быстрый рост мышц, как при силовых тренировках

По словам Мишель Грин, доктора медицины, косметолога-дерматолога из Нью-Йорка, растяжки обычно выглядят как красные, розовые или пурпурные выпуклые линии на коже. Со временем они часто тускнеют и становятся белыми.

Читайте такжеИнгредиенты для кожи, которые всегда следует сочетать вместе: 5 мощных комбинаций

Растяжки могут появиться у любого человека, но они чаще встречаются у женщин, чем у мужчин, и могут быть более заметными у темнокожих людей. У вас также больше шансов получить растяжки, если они есть у других членов вашей семьи, из-за генетики.

Можно ли избавиться от растяжек?

Вопреки распространенному мнению, на самом деле не существует дешевого и простого способа избавиться от растяжек, - говорит Шари Сперлинг, доктор медицинских наук, дерматолог с собственной частной практикой в ​​Нью-Джерси.

"Отшелушивание или кремы для местного применения обычно не эффективны, поскольку они воздействуют только на поверхность кожи и не проникают глубже, чтобы иметь заметную разницу", - говорит Сперлинг.

Некоторые исследования показали, что рецептурные производные витамина А, такие как крем третиноин, могут улучшить появление растяжек, но результаты неоднозначны. В целом, ни одно решение для местного применения не было полностью эффективным для избавления от растяжек.

Грин говорит, что, как и любой шрам, растяжки необратимы, но некоторые дерматологические методы лечения могут сделать их менее заметными.

Процедуры, которые могут уменьшить появление растяжек

Многие из доступных процедур по уменьшению появления растяжек направлены на укрепление кожи и восстановление коллагена. Если вы заинтересованы в лечении растяжек, поговорите со своим дерматологом о наиболее подходящем для вас курсе лечения.

Вот некоторые из самых популярных методов лечения:

1. Лазерная терапия

Лазерная терапия направляет свет на определенные компоненты кожи, такие как пигмент и кровеносные сосуды, чтобы увеличить выработку коллагена и восстановить волокна эластина. Лазерная терапия помогает уменьшить:

  • Шрамы
  • Гиперпигментацию
  • Следы от прыщей
  • Солнечные пятна
  • Вены ног
  • Растяжки

По словам Грин, лазер делает микроскопические разрезы на коже, стимулируя выработку нового коллагена, не затрагивая при этом окружающие ткани.

"Рекомендуется начинать лечение растяжек в самом начале, когда вероятность успешного удаления растяжек намного выше", - говорит Грин. "Красные растяжки намного легче удалить с помощью лазера, чем рубцы на более поздней стадии или белые растяжки".

По словам Грин, количество сеансов, которые вам могут понадобиться, зависит от возраста (и выраженности) ваших растяжек, но большинству людей требуется как минимум три-пять. Растяжки красного, синего или пурпурного цвета обычно новее и легче поддаются лечению с помощью лазерной терапии, чем белые и серебряные.

2. Микродермабразия

Микродермабразия отшелушивает омертвевшие клетки кожи с поверхности кожи. Поскольку растяжки находятся глубоко в коже, эта процедура может только уменьшить их внешний вид, но не устранить их. Отшелушивание также может стимулировать выработку коллагена и способствовать росту новой кожи, что может уменьшить появление растяжек.

Исследование 2014 года показало, что микродермабразия так же эффективна, как и ежедневное применение крема 0,095% третиноина для уменьшения выраженности ранних растяжек.

По словам Грин, микродермабразия имеет мало побочных эффектов и хорошо переносится людьми с разными типами кожи. Но использование микродермабразии для лечения растяжек - длительный процесс, и для получения результатов может потребоваться десяток или более процедур.

3. Микронидлинг

Микронидлинг использует крошечные иглы для прокалывания кожи. По мере заживления кожи ваше тело вырабатывает новый коллаген, который восстанавливает поврежденные волокна и заполняет линии, вызванные растяжками. Побочные эффекты обычно временные и включают покраснение и припухлость на месте.

В исследовании 2008 года исследователи обнаружили, что микронидлинг может уменьшить появление растяжек за одну-четыре процедуры на целых 60-80%. Небольшое исследование 2016 года показало, что три сеанса терапии микроиглами были более эффективны, чем микродермабразия при лечении растяжек.

Как предотвратить растяжки

По словам Сперлинга, полностью предотвратить появление растяжек невозможно, но есть несколько способов минимизировать их вероятность.их разработки, в том числе:

  • Дважды в день увлажняйте кожу лосьоном. Это помогает поддерживать гидратацию кожи и оптимизировать ее эластичность и прочность, поэтому при растяжении она с меньшей вероятностью разорвется.
  • Контролируйте набор веса и старайтесь не допускать резких колебаний веса. Это позволяет коже постепенно адаптироваться, не растягивая и не разрушая соединительную ткань.
  • Нанесите гиалуроновую кислоту, которая помогает увлажнить кожу и стимулировать выработку коллагена, что может предотвратить появление растяжек.
здоровье
Сейчас вы просматриваете новость «Как избавиться и предотвратить появление растяжек: врач назвала способы». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Медик рассказала, какое лекарство поможет уберечься от тромбов при COVID-19Медик рассказала, какое лекарство поможет уберечься от тромбов при COVID-19 Популярный продукт провоцирует рак – врачПопулярный продукт провоцирует рак – врач Как регулярный секс помогает человеку в жизни - ответ ученыхКак регулярный секс помогает человеку в жизни - ответ ученых Очень непростая ситуация: врач развеял главный миф о температуре больше 37Очень непростая ситуация: врач развеял главный миф о температуре больше 37 Эксперты назвали упражнение, которое улучшает потенциюЭксперты назвали упражнение, которое улучшает потенцию
Следующий материал

Последние новости

19:14
Украину атакуют морозы: народный синоптик назвал даты
19:10
Как будет работать транспорт во время локдауна​: Степанов рассказал детали Видео
19:05
Данилов рассказал, как уберечься от коронавируса и укрепить иммунитет
18:55
Как избавиться и предотвратить появление растяжек: врач назвала способы Видео
18:53
Компания LG запускает приложение LG Catalogue новости компании
Реклама
18:49
Клава Кока, Little Big и Morgenshtern - в Украине больше всего слушают исполнителей из РФ Видео
18:43
Два локдауна в Украине: инфекционист сделал тревожный прогноз Видео
18:37
СБУ проверяет исполнение депутатами на Закарпатье гимна Венгрии Видео
18:36
Степанов поведал, будет ли Кабмин рассматривать вопрос локдауна 2 декабря
18:35
Qualcomm представила флагманский процессор Snapdragon 888
18:27
В предверии Нового года выбираем подарки на Год Быка 2021: идеи Видео
18:26
Кто создан для поста директора: астролог назвал знак Зодиака
18:19
Гороскоп на 2 декабря для всех: мощный союзник и моментальная любовь Видео
18:08
Диетологи предупредили, чем опасны мандарины Видео
18:06
В России допустили обострение конфликта в Приднестровье Видео
18:01
Нежная творожная запеканка из тыквы: рецепт от эксперта
18:01
Компания Xiaomi выпустила стильную и бесшумную мышку по приятной цене
17:52
Веганские диеты связали с опасным заболеванием Видео
17:47
Окружение Лукашенко после российской вакцины валит Covid-19 Видео
17:36
Юлия Санина высказала свои впечатления от шоу Танці з зірками
Реклама
17:27
Православный календарь на декабрь 2020: День Николая, Екатерины и Андрея
17:27
Протестующие заблокировали нардепов в Раде: началась драка Видео
17:07
Диетолог рассказала, сколько нужно пить чая, чтобы прожить дольше Видео
17:06
В Украине бесплатно отдают конфискованный самолет Ан-2
17:01
Врач раскрыл натуральные способы увеличения тестостерона и улучшения качества секса Видео
17:00
В ОДКБ отреагировали на ситуацию в Нагорном Карабахе Видео
16:40
Когда спад эпидемии коронавируса в Украине: астролог назвал период
16:37
У Лаврова рассказали, пойдет ли Москва на диалог с Молдовой по поводу миротворцев
16:26
Настя Каменских снялась в шоу Маска
16:25
"Это правда, 100%": источник раскрыл дату презентации Silent Hill для PS5
16:12
Восстановление после коронавируса: как тренировать легкие Видео
16:05
Кравчук назвал главную цель Путина и России на Донбассе Видео
15:58
Главные явления и "белые дни": подробный лунный календарь на декабрь 2020
15:56
В СНБО озвучили сроки вакцинации от коронавируса в Украине
15:49
Появилась дата начала съемок фильма Соник в кино 2
15:41
У Зеленского заявили о тотальном локдауне в Украине и назвали сроки Видео
15:30
В моду на зиму 2021 пришли загадочные и теплые юбки - фото Фото Видео
15:24
Один знак Зодиака ждет суперовый декабрь 2020 – астролог Видео
15:15
Алиев посоветовал Франции отдать армянам Марсель Видео
15:14
Геймеру пришлось перепродать PS5 после того, как его жена узнала, что это не очиститель воздуха
Реклама
15:13
Посол Украины распек Бундестаг из-за Голодомора
15:06
В Москве рассказали о причине самоубийства охранника Путина
15:03
Украину заметет снегом и скует гололедом – синоптик Видео
14:46
Врач назвал ужасные последствия коронавируса Видео
14:38
Обезболивающая еда: эти продукты могут помочь при менструальной боли Видео
14:30
В Германии прояснили вопрос строительства Северного потока-2 Видео
14:27
Рианна встречается с A$AP Rocky
14:12
Верховная Рада отложила введение кассовых аппаратов для ФОПов Видео
13:54
Полковник назвал условие подвижек по Донбассу
13:50
"Очень интимно": Оля Цибульская в прозрачном белье завела развратным фото Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять