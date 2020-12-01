Как избавиться и предотвратить появление растяжек: врач назвала способы

Растяжки представляют собой рубцы, вызванные разрывами коллагеновых и эластиновых волокон, которые поддерживают структуру кожи. / i.ytimg.com

Растяжки - распространенная форма рубцов. Хотя они совершенно безвредны, многие люди хотели бы избавиться от них или уменьшить из проявление.

К сожалению, растяжки необратимы, но есть некоторые методы лечения, которые могут помочь им исчезнуть или стать менее заметными. Вот что вам нужно знать о том, что вызывает растяжки и как от них избавиться.

Что такое растяжки?

Растяжки представляют собой рубцы, вызванные разрывами коллагеновых и эластиновых волокон, которые поддерживают структуру кожи. Растяжки образуются в дерме, втором слое кожи, содержащем соединительные ткани. Они возникают, когда ваша кожа растягивается, обычно во время быстрого роста, в том числе:

Беременность

Увеличение веса

Потеря веса

Скачки роста

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По словам Мишель Грин, доктора медицины, косметолога-дерматолога из Нью-Йорка, растяжки обычно выглядят как красные, розовые или пурпурные выпуклые линии на коже. Со временем они часто тускнеют и становятся белыми.

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Растяжки могут появиться у любого человека, но они чаще встречаются у женщин, чем у мужчин, и могут быть более заметными у темнокожих людей. У вас также больше шансов получить растяжки, если они есть у других членов вашей семьи, из-за генетики.

Можно ли избавиться от растяжек?

Вопреки распространенному мнению, на самом деле не существует дешевого и простого способа избавиться от растяжек, - говорит Шари Сперлинг, доктор медицинских наук, дерматолог с собственной частной практикой в ​​Нью-Джерси.

"Отшелушивание или кремы для местного применения обычно не эффективны, поскольку они воздействуют только на поверхность кожи и не проникают глубже, чтобы иметь заметную разницу", - говорит Сперлинг.

Некоторые исследования показали, что рецептурные производные витамина А, такие как крем третиноин, могут улучшить появление растяжек, но результаты неоднозначны. В целом, ни одно решение для местного применения не было полностью эффективным для избавления от растяжек.

Грин говорит, что, как и любой шрам, растяжки необратимы, но некоторые дерматологические методы лечения могут сделать их менее заметными.

Процедуры, которые могут уменьшить появление растяжек

Многие из доступных процедур по уменьшению появления растяжек направлены на укрепление кожи и восстановление коллагена. Если вы заинтересованы в лечении растяжек, поговорите со своим дерматологом о наиболее подходящем для вас курсе лечения.

Вот некоторые из самых популярных методов лечения:

1. Лазерная терапия

Лазерная терапия направляет свет на определенные компоненты кожи, такие как пигмент и кровеносные сосуды, чтобы увеличить выработку коллагена и восстановить волокна эластина. Лазерная терапия помогает уменьшить:

Шрамы

Гиперпигментацию

Следы от прыщей

Солнечные пятна

Вены ног

Растяжки

По словам Грин, лазер делает микроскопические разрезы на коже, стимулируя выработку нового коллагена, не затрагивая при этом окружающие ткани.

"Рекомендуется начинать лечение растяжек в самом начале, когда вероятность успешного удаления растяжек намного выше", - говорит Грин. "Красные растяжки намного легче удалить с помощью лазера, чем рубцы на более поздней стадии или белые растяжки".

По словам Грин, количество сеансов, которые вам могут понадобиться, зависит от возраста (и выраженности) ваших растяжек, но большинству людей требуется как минимум три-пять. Растяжки красного, синего или пурпурного цвета обычно новее и легче поддаются лечению с помощью лазерной терапии, чем белые и серебряные.

2. Микродермабразия

Микродермабразия отшелушивает омертвевшие клетки кожи с поверхности кожи. Поскольку растяжки находятся глубоко в коже, эта процедура может только уменьшить их внешний вид, но не устранить их. Отшелушивание также может стимулировать выработку коллагена и способствовать росту новой кожи, что может уменьшить появление растяжек.

Исследование 2014 года показало, что микродермабразия так же эффективна, как и ежедневное применение крема 0,095% третиноина для уменьшения выраженности ранних растяжек.

По словам Грин, микродермабразия имеет мало побочных эффектов и хорошо переносится людьми с разными типами кожи. Но использование микродермабразии для лечения растяжек - длительный процесс, и для получения результатов может потребоваться десяток или более процедур.

3. Микронидлинг

Микронидлинг использует крошечные иглы для прокалывания кожи. По мере заживления кожи ваше тело вырабатывает новый коллаген, который восстанавливает поврежденные волокна и заполняет линии, вызванные растяжками. Побочные эффекты обычно временные и включают покраснение и припухлость на месте.

В исследовании 2008 года исследователи обнаружили, что микронидлинг может уменьшить появление растяжек за одну-четыре процедуры на целых 60-80%. Небольшое исследование 2016 года показало, что три сеанса терапии микроиглами были более эффективны, чем микродермабразия при лечении растяжек.

Как предотвратить растяжки

По словам Сперлинга, полностью предотвратить появление растяжек невозможно, но есть несколько способов минимизировать их вероятность.их разработки, в том числе: