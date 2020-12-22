Как избавиться от боли при росте зубов мудрости: домашние способы

Боль в зубах мудрости может исчезнуть сама по себе, но в некоторых случаях потребуется активное лечение. / Стоматология

Люди часто решают удалить зубы мудрости, так как они могут вызывать болезненные ощущения в деснах. Главред расскажет, как снять боль в зубах мудрости в домашних условиях перед их удалением?

Зубы мудрости - это последние зубы, которые прорываются сквозь десны. Они растут в самой глубине рта человека. Всего обычно четыре зуба мудрости, по одному в каждом из самых дальних углов верхней и нижней челюсти.

Боль в зубах мудрости может исчезнуть сама по себе, но в некоторых случаях потребуется либо активное лечение на дому, либо лечение в больнице или стоматологической хирургии.

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Зубы мудрости обычно появляются после всех зубов взрослого человека. Они могут начать расти под неправильным углом или для них может не хватать места. Зубы мудрости обычно проталкиваются через десны, когда человеку от 17 до 21 года. Ощущение проталкивания зуба сквозь десну может быть болезненным.

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Кроме того, зачастую во рту человека нет места для зубов мудрости, поскольку взрослые зубы уже сформировались. Из-за нехватки места зубы мудрости могут прорезаться под углом или застрять и не прорезаться полностью.

Когда это происходит, зубы мудрости ретируются. Они делают десны уязвимыми, так как режут поверхность и зубы не прорезаются полностью. Пища и бактерии могут попасть в десны и привести к нескольким проблемам, в том числе:

заболевание десен

инфекции

абсцессы

кисты

Ретинированные зубы мудрости могут вызывать боль и болезненность. В конечном счете, удаление зубов мудрости может помочь решить эти проблемы.

Между тем, существует несколько доступных без рецепта медицинских процедур и натуральных домашних средств.

1. Обезболивающий гель

Онемение после использования зубного геля может помочь уменьшить ощущение в деснах и уменьшить боль. Эти гели доступны без рецепта или в Интернете и содержат активный ингредиент бензокаин.

Большинство стоматологических гелей можно наносить непосредственно на пораженные десны в течение дня. Однако человеку важно следовать инструкциям, прилагаемым к продукту. Также возможна аллергия на бензокаин.

2. Ибупрофен

Ибупрофен - это безрецептурное обезболивающее, которое помогает уменьшить воспаление.

Принятие рекомендованной дозы, указанной на упаковке, может помочь уменьшить дискомфорт. Он также может уменьшить воспаление десен, связанное с развитием зубов мудрости.

Ибупрофен или другие НПВП (нестероидные противовоспалительные препараты) могут быть эффективным средством обезболивания, пока человек не обратится к стоматологу для лечения.

3. Пакет со льдом

Прикладывание к челюсти пакета со льдом может помочь уменьшить воспаление, что, в свою очередь, может облегчить боль. Использование льда также может вызвать онемение.

Человек может подержать пакет со льдом, обернутый вокруг него кухонным полотенцем, на срок до 15 минут.

Пакет со льдом можно прикладывать периодически с 15-минутными перерывами, пока боль не утихнет.

4. Ополаскивание соленой водой

Полоскание рта соленой водой несколько раз в день может помочь уменьшить такие симптомы, как боль. Соленая вода обладает естественными дезинфицирующими свойствами. Исследование 2010 года показало, что полоскание рта соленой водой может помочь уменьшить количество бактерий.

Иногда причиной боли может быть скопление бактерий в воспаленных деснах вокруг зубов мудрости. Таким образом, полоскание соленой водой может помочь вылечить инфекцию и уменьшить дискомфорт.

Чтобы промыть соленую воду, человек может растворить несколько столовых ложек соли в стакане кипяченой воды. Когда вода немного остынет, ее можно покрутить вокруг рта несколько минут, а затем выплюнуть.

Человек может полоскать рот соленой водой два или три раза в день или до тех пор, пока боль не начнет уменьшаться.

5. Гвоздика

Исследования эффективности гвоздики для облегчения боли в зубах мудрости положительны. Исследование 2006 года показало, что гвоздика перспективна как обезболивающее из-за ее обезболивающего эффекта.

Чтобы попробовать это домашнее средство, человек может использовать целую гвоздику или гвоздичное масло. При использовании целой гвоздики вы должны:

поместите зубчик на зуб мудрости, вызывающий боль

удерживать его на месте, сомкнув челюсть, но не жевать

оставьте его там, пока боль не уменьшится, а затем выплюньте

Чтобы попробовать это средство с использованием гвоздичного масла, человек может:

нанести несколько капель гвоздичного масла на ватный диск

положить ватку на зуб мудрости, вызывающий боль

держать вату на месте, пока боль не уменьшится

6. Лук

Исследование 2007 года показало, что лук обладает противовоспалительными и антимикробными свойствами. Эти преимущества лука означают, что он помогает уменьшить отек и бороться с бактериальными инфекциями.

Чтобы использовать лук в качестве домашнего средства, следует:

отрезать кусок лука

пожевать лук на той стороне рта, где есть боль

продолжать жевать в течение нескольких минут, пока боль не уменьшится, а затем выплюнуть

Этот процесс позволяет соку лука попасть в десна, чтобы уменьшить воспаление и количество бактерий.

7. Чай в пакетиках

Чай в пакетиках следует положить на больной зуб, когда он полностью остынет. Исследование 2016 года показало, что танины, содержащиеся в чайных пакетиках, обладают антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Это означает, что чайные пакетики могут помочь уменьшить отек и бороться с бактериальными инфекциями.

Чтобы использовать чайные пакетики в качестве домашнего средства, человек должен заварить чашку чая и поставить ее в холодильник с оставленным в ней чайным пакетиком. Когда чай остынет, его можно вынуть и положить в рот, где болит.

В чай нельзя добавлять молоко, сливки или сахар.

В некоторых случаях домашние средства не могут облегчить боль от ретинированного зуба мудрости.

Зуб мудрости может быть удален стоматологом в стоматологической хирургии или хирургом-стоматологом в больнице. Местный анестетик будет введен в пораженный участок, чтобы обезболить область операции. Врач надавит на зуб, чтобы выпустить его из лунки.

Вокруг зуба делаются небольшие надрезы, и перед удалением зуб мудрости можно разрезать на более мелкие части. Процедура короткая, обычно она занимает всего несколько минут, но может длиться до 20 минут, а иногда и больше.

Десна обычно болит только с момента прекращения действия анестетика и примерно до трех дней спустя, но иногда боль сохраняется в течение двух недель.