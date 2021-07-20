Как избавиться от головной боли: исследование предлагает удивительную диету для уменьшения болей

Участники получили наборы для обеда, в которые входили рыба, овощи, хумус, салаты и продукты для завтрака. / flickr.com/ kiril pipo

В исследовании, опубликованном в BMJ, измерялось влияние диеты на частоту и тяжесть мигрени у участников из США в течение 16 недель. Три плана здорового питания были назначены 182 взрослым с частыми мигренями.

Участники получили наборы для обеда, в которые входили рыба, овощи, хумус, салаты и продукты для завтрака.

Одна группа получала пищу, богатую жирной рыбой и низким содержанием линолевой кислоты, полиненасыщенной жирной кислоты, обычно получаемой из кукурузы и соевых бобов.

Вторая группа получала пищу с высоким содержанием жирной рыбы и линолевой кислоты, в то время как третья группа получала пищу с высоким содержанием линолевой кислоты и низким содержанием жирной рыбы - для имитации уровней, обнаруженных в средней диете США, пишет Express.co.uk.

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Участников попросили отслеживать количество дней, в течение которых они страдали мигренью, их продолжительность и интенсивность.

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В начале исследования участники страдали от головной боли 16 дней в месяц, с более чем 5 часами боли в день.

Участники, соблюдающие диету с повышенным содержанием жирной рыбы и пониженным содержанием растительного масла, сообщили о сокращении общего количества часов головной боли в день на 30-40%.

Образцы крови из этой группы показали более низкий уровень липидов, связанных с болью.

Луиджи Ферруччи, научный директор NIA, сказал: "Это исследование обнаружило интригующие доказательства того, что диетические изменения могут улучшить очень изнурительное состояние хронической боли, такое как мигрень, без связанных с этим недостатков часто назначаемых лекарств".

Считается, что мигрень является результатом временных изменений химических веществ, нервов и кровеносных сосудов в головном мозге.

Неврологическое заболевание считается одной из наиболее частых причин хронической боли, потери рабочего времени и снижения качества жизни.

Более 4 миллионов человек во всем мире страдают хронической мигренью, и более 90 процентов страдающих не могут нормально работать или функционировать во время приступа.

Крис Рамсден, один из ведущих исследователей в исследовании, сказал: "Изменения в диете могут принести некоторое облегчение миллионам американцев, страдающих от мигрени. Это еще одно свидетельство того, что пища, которую мы едим, может влиять на болевые пути".

Существует несколько типов мигрени, в том числе:

Мигрень с аурой - когда перед началом мигрени появляются определенные предупреждающие знаки.

Мигрень без ауры - наиболее распространенный тип, при котором мигрень протекает без особых предупреждающих признаков.

Аура мигрени без головных болей - когда аура или другие симптомы мигрени ощущаются, но головные боли не развиваются.

Хотя в настоящее время не существует лекарств от мигрени, существует ряд средств, облегчающих симптомы.

Обезболивающие, отпускаемые без рецепта, такие как парацетамол, аспирин и ибупрофен, могут помочь уменьшить симптомы.

Лекарства от болезней также могут успешно лечить мигрень у некоторых людей.

Если лекарства не подходят или не помогают предотвратить мигрень, NHS рекомендует иглоукалывание как форму дополнительного или альтернативного лечения.

Цифры показывают, что курс до 10 сеансов в течение 5-8-недельного периода может быть полезным.

Многие организации предлагают советы и поддержку людям с мигренью, в том числе Migraine Trust.