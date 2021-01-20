УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Как избавиться от храпа: 15 способов

20 января 2021, 21:05

Храп может нарушить ваш сон или сон вашего партнера.

Сон
Храп может нарушить ваш сон или сон вашего партнера / Pixabay

Если вы храпите, вы не одиноки: до половины всех взрослых украинцев храпят. Это происходит, когда воздух проходит через горло, когда вы дышите во сне. Это заставляет расслабленные ткани горла вибрировать и вызывать резкие, раздражающие звуки храпа.

Храп может нарушить ваш сон или сон вашего партнера. Даже если это вас не слишком беспокоит, это не то условие, которое следует игнорировать. На самом деле храп может быть признаком серьезного состояния здоровья.

Причины храпа:

  • обструктивное апноэ во сне (закупорка дыхательных путей)
  • ожирение
  • проблема со структурой вашего рта, носа или горла
  • недостаток сна

В других случаях храп может быть вызван просто тем, что вы спите на спине или употребляете алкоголь перед сном.

Лечение храпа: 15 средств

В некоторых случаях храпа важно обратиться к врачу, чтобы получить необходимое лечение для лечения основного заболевания.

Случаи храпа, вызванные доброкачественными факторами, такими как положение во время сна, часто можно лечить простыми домашними средствами.

Вот 15 средств, которые обычно используются для лечения храпа и его различных причин:

1. Похудейте, если у вас избыточный вес

Это поможет уменьшить количество тканей в горле, которые могут вызывать храп. Вы можете похудеть, сократив общее потребление калорий за счет меньших порций и более здоровой пищи. Убедитесь, что вы регулярно занимаетесь спортом каждый день. Вы также можете обратиться за помощью к своему врачу или диетологу.

2. Спите на боку

Сон на спине иногда приводит к перемещению языка к задней части глотки, что частично блокирует поток воздуха через горло. Сон на боку - это все, что вам нужно, чтобы позволить воздуху свободно течь и уменьшить или остановить храп.

3. Поднимите изголовье кровати

Поднимите изголовье кровати на несколько сантиметров, чтобы уменьшить храп за счет открытия дыхательных путей.

4. Используйте назальные полоски или внешний назальный расширитель

Наклеиваемые полоски для носа можно разместить на переносице, чтобы увеличить пространство в носовом проходе. Это может сделать ваше дыхание более эффективным и уменьшить или устранить храп.

Вы также можете попробовать назальный расширитель, который представляет собой затвердевшую липкую полоску, которую наносят поверх носа через ноздри. Это может уменьшить сопротивление воздушному потоку и облегчить дыхание.

Попробуйте использовать полоски для носа, чтобы уменьшить храп.

5. Лечите хроническую аллергию

Аллергия может уменьшить поток воздуха через нос, что заставляет вас дышать через рот. Это увеличивает вероятность храпа. Поговорите со своим врачом о том, какие лекарства от аллергии, отпускаемые без рецепта или по рецепту, могут улучшить ваше состояние.

6. Устраните структурные проблемы носа

Некоторые люди рождаются с травмой или получают травму, которая приводит к искривлению перегородки. Это перекос стенки, разделяющей нос с обеих сторон, что ограничивает поток воздуха. Это может вызвать дыхание через рот во время сна, вызывая храп. Для исправления этого состояния может потребоваться операция. Поговорите со своим врачом.

7. Ограничьте или избегайте употребления алкоголя перед сном

Постарайтесь не употреблять алкоголь хотя бы два часа перед сном. Алкоголь расслабляет мышцы горла, вызывая храп.

8. Избегайте приема седативных средств перед сном

Если вы храпите и принимаете успокоительные, поговорите со своим врачом, чтобы узнать, какие у вас есть варианты. Прекращение приема седативных средств перед сном может облегчить храп.

9. Бросьте курить

Курение - это нездоровая привычка, которая может усилить храп. Поговорите со своим врачом о методах лечения, таких как резинка или пластырь, которые могут помочь вам бросить курить.

10. Высыпайтесь

Убедитесь, что вы спите рекомендованные семь-восемь часов каждую ночь.

11. Используйте оральные приспособления

Стоматологические мундштуки, называемые "оральными приспособлениями", помогают держать дыхательные пути открытыми, облегчая вам дыхание. Это предотвращает храп. Чтобы изготовить одно из этих устройств, вам необходимо обратиться к стоматологу.

12. Используйте аппарат CPAP (постоянное положительное давление в дыхательных путях)

Если это целесообразно с медицинской точки зрения, надевание на нос воздушной маски под давлением во время сна может помочь сохранить дыхательные пути открытыми. Это лечение часто рекомендуется для лечения обструктивного апноэ во сне.

13. Носите небные имплантаты

Эта процедура, также известная как "процедура с опорой", заключается в введении плетеных нитей полиэстера в мягкое небо вашего рта. Это делает его жестче, чтобы уменьшить храп.

14. Сделайте УППП (увулопалатофарингопластика)

Этот тип хирургии сжимает ткани горла. Также доступна лазерная увулопалатофарингопластика (LAUPPP), которая иногда более эффективна, чем UPPP.

15. Радиочастотная абляция тканей (сомнопластика)

В этом новом методе лечения используются радиоволны низкой интенсивности, которые сокращают ткань мягкого неба и снижают храп.

Как справиться с храпом

Храп может нарушить ваш сон и сон вашего партнера. Но помимо раздражения, это может указывать на серьезное состояние здоровья. Посещение врача и использование одного или нескольких из вышеперечисленных вариантов лечения поможет вам контролировать свой сон.

здоровье
Сейчас вы просматриваете новость «Как избавиться от храпа: 15 способов». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Ученые рассказали, какой природный антисептик лучше остальныхУченые рассказали, какой природный антисептик лучше остальных "Ковидный язык": врачи удивили новым симптомом болезни"Ковидный язык": врачи удивили новым симптомом болезни Зарытое сокровище: топ-5 лучших поз для куннилингусаЗарытое сокровище: топ-5 лучших поз для куннилингуса Зашумит в ушах, подкосит ноги: на Землю идет новая магнитная буряЗашумит в ушах, подкосит ноги: на Землю идет новая магнитная буря Главная ошибка орального секса: эскортница поделилась лайфхакомГлавная ошибка орального секса: эскортница поделилась лайфхаком
Следующий материал

Последние новости

21:55
Байден принял первые решения на посту президента: появились подробности
21:49
Подробный лунный календарь на февраль 2021: названы самые мощные сутки
21:44
Психологи рассказали, как научить себя худеть Видео
21:42
"Не достоин звания гражданина Украины": у Кравчука жестко припечатали кума Путина Видео
21:34
Очаровательные платья-рубашки из 1900-х возвращаются в моду на весну-лето 2021 Фото Видео
Реклама
21:28
У Зеленского признали, что цену на газ не снизят для всех украинцев
21:05
Как избавиться от храпа: 15 способов Видео
20:56
Байден сделал первую запись в президентском Twitter: что пообещал Видео
20:56
Китай наказал соратников Трампа в день инаугурации Байдена Видео
20:42
"Заливаю керосином": акции в поддержку Навального анонсировали призывом "Пусть все горит" Видео
20:35
Гордон объяснил, почему Навальный не называет Крым украинским Видео
20:24
Тарифы на горячую воду и тепло: Кличко сделал важное заявление Видео
20:15
Стало известно, сколько получал экс-глава Укрзализныцы
20:11
Украинскую телеведущую наняли на экзотическую "работу" в Азии
20:02
Выманили интимные фото и насмехались: под Херсоном школьницы прилюдно затравили одноклассницу
19:56
У Зеленского напомнили, что Байден обещал из-за Украины Видео
19:53
Эректильная дисфункция может быть симптомом опасного заболевания Видео
19:42
Зашумит в ушах, подкосит ноги: на Землю идет новая магнитная буря Видео
19:30
Дженнифер Лопес и Леди Гага на инаугурации Байдена впечатлили красотой Видео
19:29
Двойное убийство в Одессе: в Сети назвали имя задержанного и показали фото Видео
Реклама
19:27
В Украину снова несутся мощные снегопады и мороз Видео
19:17
Что сказал Джо Байден во время своей инаугурации: основные тезисы Видео
19:14
Зеленский отреагировал на инаугурацию Байдена: пригласил в Киев Видео
18:54
Кравчук объяснил появление в ТКГ "общественных советников" от ОРДЛО Видео
18:50
Байден официально стал новым президентом США Фото Видео
18:40
В США состоялась инаугурация Байдена: все подробности из Вашингтона Видео
18:32
Назвали лучший сериал Netflix, который побил рекорд в январе Видео
18:19
На сайте украинского МИД для иностранцев обвинили СССР в организации Холокоста Видео
18:18
Комплексный контрудар по агрессору: в Кабмине объявили о новой военной стратегии Украины Видео
18:15
Натуральные обезболивающие: 5 неожиданных ингредиентов Видео
18:04
Алина Гросу раскрыла свою необычную хворь Видео
17:51
В российской Госдуме вознегодовали из-за закона о языке в Украине Видео
17:32
"Как Вам такая арифметика": в Киеве мужчине с мизерной пенсией насчитали 11 тысяч за отопление Видео
17:30
Украине передадут 9 человек из "ЛДНР": когда и как пленные вернутся домой
17:16
Стало известно о новых планах Украины по Крыму Видео
17:15
Смертельная прививка: во Франции 5 человек скончались после вакцины Pfizer Видео
17:08
"Невдобно якось": Полякова высказалась по поводу языкового закона в Украине Видео
17:06
Киркоров пожаловался на Зеленского
16:52
Шкарлет назвал главное условие продления карантина в школах Видео
16:47
"Народ спивается - идти некуда": украинские торговцы пожаловались на локдаун Видео
Реклама
16:39
В Сети раскрыли правду про съемки шоу Від пацанки до панянки 2021
16:31
Украинки вышли в лидеры суррогатного материнства для китайцев
16:27
В центре Мадрида произошел мощнейший взрыв, есть жертвы Видео
16:16
Врач пояснил, почему рухнула динамика коронавируса в Украине Видео
16:06
Арми Хаммеру нашли замену на ТВ
16:06
Украине дадут кредит от МВФ, несмотря на снижение тарифов – BofA Global Research Видео
16:00
"В руках была голова": в Одессе задержан возможный душегуб Видео
15:57
Паралич и заражение после прививки: в Израиле против Pfizer выдвинули громкое обвинение Видео
15:51
"Есть еще Лысый, Тамбовский волк, Полякова и Монатик": назначение Скичко привело соцсети в ужас
15:37
В США рассказали, чего ждать Киеву от Вашингтона при Байдене Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять