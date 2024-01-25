Как избавится от храпа: доктор Габорец назвал 5 обязательных шагов

Храп - не только неприятная и противная, но и опасная проблема, которая негативно влияет на здоровья.
На своей страничке в Instagram доктор Юрий Габорец поделился эффективными методами лечения, которые помогут не только вам, но и вашим близким получить заслуженный отдых.
Как избавится от храпа?
Отказ от вредных привычек: Первым шагом к избавлению от храпа является исключение из рациона алкоголя, успокоительных и снотворных препаратов. Эти вещества могут способствовать расслаблению мышц горла, что усугубляет храп.
Правильное питание и вес: Избегайте тяжелых и поздних ужинов, особенно если у вас есть избыточный вес. Регулируйте диету, чтобы поддерживать здоровый вес. Это может снизить давление на горло и уменьшить вероятность храпа.
Развлекайтесь перед сном: Попробуйте петь перед сном или играть на духовых инструментах, особенно, если вы проживаете в частном доме. Это может помочь укрепить мышцы горла и уменьшить склонность к храпу.
Ортопедическая подушка: Выбор правильной подушки поможет сохранить правильное положение головы и шеи во время сна, предотвращая храп.
Консультации у специалистов: Посетите лора для проверки наличия полипов в носу или кривой перегородки. Также стоит обратиться к эндокринологу для исключения гипотиреоза.
"Вылечить храп нужно как для себя, так и для своих домашних. Чтобы они высыпались", - подчеркнул доктор Габорец.
Смотрите видео о том, как вылечить храп:
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