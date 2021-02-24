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Как избавиться от изжоги: названы способы

24 февраля 2021, 20:28

Лучший способ избавиться от кислотного рефлюкса - это понять, какой образ жизни в первую очередь вызывает симптомы.

Изжога
Лучший способ избавиться от кислотного рефлюкса - это понять, какой образ жизни в первую очередь вызывает симптомы / croeos.net/

Изжога, связанная с кислотным рефлюксом, поражает до 25 процентов взрослого населения. Хотя кислотный рефлюкс является чрезвычайно распространенным явлением, он все же может доставлять неудобства людям, которые с ним сталкиваются.

Express.co.uk побеседовал с доктором Деборой Ли, чтобы узнать, как избавиться от кислотного рефлюкса в горле.

Симптомы кислотного рефлюкса очень неприятны и могут быть очень дискомфортными, если они происходят на публике.

Больные кислотным рефлюксом жалуются на чувство жжения в груди и горле, часто сопровождающееся отрыжкой, вздутием живота, икотой, ощущением или недомоганием.

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Лучший способ избавиться от кислотного рефлюкса - это понять, какой образ жизни в первую очередь вызывает симптомы, и избегать их.

Доктор Ли объяснил, что кислотный рефлюкс - это, по сути, просто поступление кислоты из желудка в горло.

Он сказал: "После еды и питья еда и питье проходят по пищеводу (горлу) в желудок. Несколько часов спустя содержимое вашего желудка проходит через кишечник. Это односторонняя система. Однако кислотный рефлюкс возникает, когда кислое содержимое желудка проходит неправильным путем, обратно в нижний конец пищевода".

В нормальных условиях еда и питье остаются в желудке из-за действия нижнего сфинктера пищевода (НПС).

Если у вас рефлюкс, это означает, что ваш сфинктер не выполняет свою работу должным образом.

Доктор Ли предложил три причины, по которым ваш организм не работает так, как должен. Среди них:

  • Вы съели слишком много - ваш желудок настолько раздут, что сфинктер остается открытым.
  • Он раздражается, например, из-за алкоголя, курения или острой пищи.
  • У вас избыточный вес или ожирение, поскольку это оказывает слишком большое давление на сфинктер.

Кислотный рефлюкс не всегда зависит от вашего образа жизни, он также может быть вызван следующими факторами:

  • Стресс - это может привести к избыточной выработке желудочного сока.
  • Нестероидные противовоспалительные средства (НПВП), такие как ибупрофен, вызывают воспаление в пищеводе, желудке и двенадцатиперстной кишке.
  • Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, состояние, при котором часть вашего желудка скользит вверх к груди.

Доктор Ли сказал: "Большинство людей, страдающих кислотным рефлюксом, имеют комбинацию этих факторов".

Как избавиться от кислотного рефлюкса

Кислотного рефлюкса в большинстве случаев можно избежать. Доктор Ли советует вам "начать с поиска основной причины и исправить положение".

Если приступ кислотного рефлюкса мягкий и длится всего несколько недель, разумно лечить его самостоятельно, изменив образ жизни.

Прежде всего, вы должны улучшить свое питание и есть меньшими порциями. Вам также следует избегать обильных приемов пищи в течение трех часов перед сном и питья жидкости в течение двух часов перед сном.

Ли сказал: "Соблюдайте диету с низким содержанием жиров - избегайте жареной пищи, выпечки и шоколада. Избегайте острой пищи. Вместо этого ешьте много продуктов с высоким содержанием белка и клетчатки. Другие вещи, которые могут вызвать рефлюкс, включают перечную мяту, кофе и газированную воду, так что избегайте и их. Пора сократить употребление алкоголя или вообще отказаться от него".

Если вы испытываете кислотный рефлюкс, лежа в постели, доктор Ли предлагает поднять изголовье кровати на 10-20 см.

Если вы курите, пора бросить эту привычку, если вы хотите победить кислотный рефлюкс. Доктор Ли сказал: "Курение тесно связано с рефлюксом. Он снижает давление сфинктера, снижает выработку слюны и увеличивает выработку желудочной кислоты, то есть нижний конец пищевода подвергается длительному воздействию желудочных кислот.

Если у вас избыточный вес или ожирение, вы можете попытаться похудеть, чтобы избавиться от кислотного рефлюкса. Ли объяснил: "Ожирение является основным фактором риска кислотного рефлюкса, и потеря веса может значительно улучшить ваши симптомы. Получите совет и помощь о том, как похудеть от своего терапевта".

Если у вас кислотный рефлюкс и связанные с ним симптомы более трех дней в неделю в течение трех недель, вам настоятельно рекомендуется обратиться к терапевту.

Обратитесь к терапевту раньше, если у вас рефлюкс, связанный с какими-либо другими симптомами, такими как застревание пищи в горле или необъяснимая потеря веса.

Доктор Ли рекомендует принимать антациды, если симптомы кислотного рефлюкса возникают часто и в течение длительного времени.

здоровье
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