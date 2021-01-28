Как избавиться от мигрени на фоне стресса: все способы

Вот что вам нужно знать о стрессовой мигрени, а также о том, как ее лечить и предотвращать./ Телеграф

Стресс может проявляться физически и вызывать такие симптомы, как расстройство желудка или боли в груди. Для людей, страдающих частой мигренью, стресс может стать триггером приступа мигрени.

Поскольку мигрень повторяется, важно, чтобы люди знали о своих личных триггерах, чтобы они могли избежать будущих приступов мигрени. Если стресс вызывает мигрень, ему, возможно, придется изменить образ жизни, чтобы попытаться снять стресс.

Вот что вам нужно знать о стрессовой мигрени, а также о том, как ее лечить и предотвращать.

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Стресс - распространенный триггер мигрени

Стресс - чрезвычайно распространенный триггер мигрени. По данным Американского фонда мигрени, около 70% людей, страдающих мигренью, считают стресс спусковым крючком для нее.

По словам Тани Бильчик, доктора медицины, специалиста по головной боли в Yale Medicine, они чаще всего возникают у людей с предрасположенностью к мигрени, а люди с тревогой и психическими расстройствами подвергаются наибольшему риску.

Стресс, вызывающий эти мигрени, может быть хроническим стрессом, например финансовым стрессом или совмещением семейной жизни со стрессовой карьерой, или они могут быть вызваны эпизодами острого стресса, например чрезвычайно сложным проектом на работе.

"Хотя то, что именно вызывает мигрень, не установлено, исследователи полагают, что они могут быть вызваны изменениями уровней определенных химических веществ в мозге", - говорит Бильчик.

В частности, считается, что химический серотонин отвечает за стрессовые мигрени. Серотонин - это гормон, который отвечает за регулирование настроения, в том числе за уровень тревожности. Низкий уровень серотонина обычно связан с плохим настроением и повышенной тревожностью.

Кортизол - еще один гормон, связанный со стрессом. Высокий стресс приводит к повышению уровня кортизола. Между серотонином и кортизолом существует обратная зависимость, а это означает, что кортизол может снижать выработку серотонина.

Низкий уровень серотонина связан с мигренью, поэтому логично, что повышенная выработка кортизола из-за стресса и снижение уровня серотонина может привести к мигрени.

Помимо самого стресса, расслабление после периода сильного стресса также является возможным спусковым крючком для мигрени. Бильчик говорит, что это известно как эффект "провала". Результаты небольшого исследования 2014 года показали, что "расслабляющий" эффект расслабления после стресса на самом деле с большей вероятностью спровоцирует мигрень, чем сам острый стресс.

Симптомы стрессовой мигрени

Симптомы стрессовой мигрени такие же, как и у любой другой мигрени, однако вы можете сначала заметить некоторые другие физические симптомы стресса, такие как расстройство желудка, мышечное напряжение и усталость. Вы также можете чувствовать психологический стресс, беспокойство или тревожность.

Кроме того, мигрень бывает нескольких стадий. Первая стадия - продромальный период, который, по словам Бильчика, может начаться за несколько дней до нескольких часов до мигрени. Симптомы продрома включают:

Раздражительность

Усталость

Жесткость мышц

Трудности с концентрацией внимания

Бильчик говорит, что после продрома у вас может возникнуть аура, которая обычно связана с нарушением зрения. Признаки ауры мигрени включают:

Слепые пятна

Видеть линии или геометрические фигуры

Вспышки света

Онемение или покалывание

После того, как вы испытаете ауру, вы можете испытать полномасштабную мигрень. Бильчик говорит, что это может длиться от пары часов до 72 часов. Она говорит, что симптомы мигрени включают:

Пульсирующая головная боль

Тошнота или рвота

Головокружение или дурноту

Чувствительность к свету и звукам

Наконец, после приступа мигрени наступит постдром, в просторечии называемый мигреневым похмельем. Бильчик говорит, что симптомы постдромной фазы включают:

Незначительная головная боль

Изменения настроения

Усталость

Как избавиться от стрессовой мигрени

Методы лечения стрессовой мигрени такие же, как и при лечении любой другой мигрени. Бильчик говорит, что варианты лечения включают:

Безрецептурные обезболивающие.

Рецептурные лекарства от мигрени, такие как триптаны, гепанты и дитаны.

Лекарства от тошноты - если вы испытываете тошноту и рвоту во время мигрени.

Существуют также немедикаментозные методы лечения мигрени, которые помогут вам почувствовать себя комфортнее. Бильчик рекомендует:

Находиться в тихой комнате с пониженным освещением и шумом

Прикладывание льда к голове и вискам

Повышение гидратации

Лучший способ предотвратить стрессовую мигрень будет зависеть от частоты мигрени. Если у вас более трех-четырех мигреней в месяц, и они не поддаются лечению лекарствами от острой мигрени, Бильчик говорит, что вам могут потребоваться долгосрочные профилактические препараты, которые принимаются ежедневно или ежемесячно, чтобы уменьшить частоту, продолжительность и тяжесть мигрени.

Она говорит, что некоторые из них:

Противосудорожные препараты

Бета-блокаторы

Антидепрессанты

Антагонисты рецептора CGRP

Ботокс

Кроме того, вы также хотите устранить мигрень, вызывающую стресс. Предотвращение высокого уровня стресса может в первую очередь предотвратить появление мигрени.

Помимо попытки снизить общий уровень стресса, Бильчик рекомендует:

Медитация

Практика осознанности

Йога

Упражнения

Сон семь-восемь часов в сутки с постоянным временем отхода ко сну и пробуждения

Когда обратиться к врачу

Даже если у вас уже есть известный диагноз мигрени, есть несколько случаев, когда вам следует обратиться к врачу.

Бильчик рекомендует обратиться к врачу при возникновении любого из следующих симптомов: