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Как избавиться от моли в шкафах: эффективные способы

15 мая 2022, 04:21

Сейчас на рынке полно разнообразных средств от моли, однако в условиях войны такие средства могут быть недоступны или же не по карману.

Как избавится от моли в шкафу

Весной в квартирах часто возникает неприятная проблема - появляется моль. Чаще всего - из-за неправильного хранения вещей в шкафах и сырости. Также моль может попасть в квартиру через окно или вентиляцию, или вместе с пакетами из магазина и даже на одежде человека и шерсти животных.

Сейчас на рынке полно разнообразных средств от моли, однако в условиях войны такие средства могут быть недоступны или же не по карману. Поэтому можно использовать обычные средства, которые есть практически на каждой кухне. И кстати, такие средства бывают зачастую более эффективные, чем разнообразная химия.

Моль в квартире бывает разная, но самые частые виды в квартире:

  • платяная,
  • шубная,
  • зерновая
  • капустная.

Просто уничтожать моль - бесполезно. Нужно найти гнездо, откуда моль появляется и размножается.

Ищите это гнездо в темных и труднодоступных местах – кладовая, шкаф, антресоль, книжные полки. Если обнаружите, то вещь скорее всего будет безнадежно испорчена, хранить или восстанавливать ее не стоит, просто выбрасывайте. А потом разложите специальные мешочки с защитой.

Как сделать мешочек с защитой

Моль боится солнечного света, высоких или низких температур и определенных запахов. Так как обеспечить солнечный свет в шкафу невозможно, а морозы уже прошли, используйте домашние средства.

Самые неприятные запахи для моли – это гвоздика и лавровый лист. Возьмите гвоздику, измельчите в кофемолке. Из старых капроновых колготок сделайте мешочки и положите туда по 1 чайной ложке гвоздики. Такие же мешочки можно сделать с лавровым листом.

Разложите эти мешочки в шкафах, на полках, в складках одежды, в карманы. Можно положить в обувь с натуральным мехом.

Еще можно использовать: траву ромашки, лаванду, табак, полынь, пижму, лаванду. Можно разложить апельсиновые корочки и каштаны.

Самые эффективные средства – чеснок, гвоздика и розмарин.

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Моль
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