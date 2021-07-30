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Как избавиться от музыки в голове и почему она возникает - врач дал ответ

30 июля 2021, 15:36

Галлюцинации являются признаком психического заболевания.

Ухо
В любом случае важно обратиться к врачу, который поставит диагноз. / Pixabay

Как бы странно это ни звучало, но слышать звуки, которых нет, не является чем-то необычным. Существует множество причин, но чаще всего такой симптом возникает из-за состояния, называемого тиннитусом.

Не совсем понятно, что вызывает это, но мы знаем, что это часто связано с потерей слуха. Это также может быть побочным эффектом приема лекарств.

Обычно пациенты описывают постоянный или прерывистый высокий звон, но другие говорят, что это больше похоже на гудение или свист. Некоторые описывают жужжание или писк, пишет The Daily Mail.

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"Шумы" беспокоят людей, вызывают сильный стресс и часто мешают им уснуть. Это редкость, но не редкость, когда люди слышат более сложные звуки, такие как музыка, простые мелодии и знакомые песни.

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Слушание музыки также может быть тем, что мы называем слуховыми галлюцинациями, хотя это гораздо менее вероятно, чем шум в ушах.

Обычно это голоса, а не музыка.

Галлюцинации являются признаком психического заболевания - шизофрении, но они также могут возникать при злоупотреблении алкоголем и наркотиками и быть вызваны горем и замешательством.

В любом случае важно обратиться к врачу, который поставит диагноз. Очень важно сообщить врачу о появлении других новых симптомов, таких как изменение зрения, головокружение, головные боли или затруднения движений.

Они должны иметь возможность проводить осмотр уха и проверку слуха. Другие исследования, включая сканирование мозга, могут потребоваться, чтобы исключить серьезное заболевание. После постановки диагноза пациенты должны ожидать направления в специализированную клинику для лечения.

здоровье
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