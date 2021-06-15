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Как избавиться от плесени на ткани: три топовые техники

15 июня 2021, 13:48

Плесень и грибок могут быстро расти на тканях, оставляя на них пятна и разводы.

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Плесень - это грибок, который растет при избытке влаги в воздухе/Pixabay

Забыли опорожнить стиральную машину и обнаружили, что ваша одежда превратилась в кучу плесени? Или оставили подушки на улице под дождем и, вернувшись, обнаружили, что они покрыты плесенью? Не выбрасывайте их! Заплесневелые ткани можно восстановить с помощью тонкой очистки.

Вот главные советы Express.co.uk по избавлению от надоедливой плесени.

Плесень и грибок могут быстро расти на тканях, оставляя на них пятна и разводы.

Плесень - это грибок, который растет при избытке влаги в воздухе, а это значит, что у ваших влажных полотенец не будет ни единого шанса, если вы оставите их в куче слишком долго.

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Лучший способ избежать появления плесени на тканях - как можно быстрее их высушить. Если вы обнаружите, что на вашей одежде появилась плесень, не паникуйте, возможно, вы сможете спасти ее.

Вот лучшие способы избавить ткань от плесени и грибка:

Как пользоваться пятновыводителем

Это может показаться очевидным выбором, но если у вас под рукой есть средство для удаления, это может сработать лучше всего.

Убедитесь, что вы проверили все этикетки по уходу, если в инструкциях производителя указано, что ваш предмет следует стирать вручную или чистить при низких температурах, пятновыводитель может быть слишком жестким.

Точно так же, если материал тонкий, например, кружево или шелк, это, вероятно, не лучший вариант.

Этот метод хорошо работает с жесткими тканями, такими как хлопок или деним.

Чтобы использовать, обильно промокните ткань пятновыводителем и сотрите чистой зубной щеткой.

Дайте обработанному участку высохнуть, затем снова смочите его в пятновыводителе и постирайте ткань как обычно, обязательно при правильной температуре.

Как использовать уксус

Если у вас под рукой нет пятновыводителя, обратите внимание на кухонный шкаф. Белый дистиллированный уксус - отличное средство от плесени.

Убедитесь, что уксус белый, так как коричневый уксус оставит пятна на вашей ткани.

Разбавьте уксус чистой водой и нанесите его прямо на пятно. Если плесень мягкая, вы можете просто смочить ткань этой уксусной смесью и сразу же положить ее в стиральную машину.

Белый дистиллированный уксус также идеально подходит для осветления ваших белых вещей. Просто налейте одну-две чашки его в стиральную машину, когда придете загружать белье.

Если после удаления пятен ваши ткани по-прежнему имеют запах плесени, добавьте чашку уксуса в обычный цикл стирки, чтобы удалить этот неприятный запах.

Как использовать отбеливатель

Если ничего не помогает и у вас серьезные проблемы с плесенью, единственной надеждой может стать отбеливатель.

Его следует использовать только на прочных тканях, и он может легко повредить хрупкие материалы, не подлежащие ремонту, поэтому убедитесь, что вы провели тест-заплатку на небольшой незаметной части предмета, прежде чем продолжить этот метод.

Отбеливатель приведет к обесцвечиванию большинства цветов, поэтому этот метод лучше всего использовать для белого.

Перед использованием наденьте защитные перчатки и тщательно смочите испачканный участок отбеливателем.

Работайте в хорошо проветриваемом помещении и следите за тем, чтобы поблизости не было детей, так как отбеливатель будет гореть при попадании на кожу.

Затем смойте отбеливатель большим количеством холодной проточной воды, убедитесь, что вы полностью смыли его, иначе он может повредить ваши ткани.

здоровье
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