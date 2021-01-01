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Как избавиться от похмелья: способы и продукты

1 января 2021, 09:08

Выздоровление от похмелья - дело несложное.

новогодний стол
Выздоровление от похмелья - дело несложное / Фото 7dach.ru

Итак, наступило утро после того, как было выпито слишком много, и вы не совсем голодны, но знаете, что, еда - это то, что поможет избавиться от этого ужасного чувства похмелья.

Некоторые продукты лучше, чем другие, для борьбы с головной болью, тошнотой и сонливостью, которые возникают при похмелье. Заманчиво захотеть окунуться в драму прошлой ночи жирной едой, но не беги за меню закусочной. И не ешьте оставшиеся пряные крылышки в соусе со вчерашнего вечера.

Выздоровление от похмелья - дело несложное. "Сосредоточьте свой рацион на одной или двух группах продуктов", - советует Лиза Дорфман, зарегистрированный диетолог и дипломированный специалист по кулинарии из Майами.

Попробуйте эти 7 продуктов, облегчающих похмелье.

Омлет

"Белок имеет решающее значение для построения и поддержания здоровой иммунной системы", - говорит Дорфман. "Белок исцелит вас". Почему омлет - это шаг в правильном направлении? Яйца содержат цистеин и таурин. Аминокислота цистеин помогает детоксифицировать организм от ацетальдегида, токсичного побочного продукта алкоголя, в то время как исследования показывают, что таурин может обратить вспять повреждение печени, вызванное вымыванием токсинов из организма. Желтки - отличный источник холина, который поддерживает работу мозга.

Если вы предпочитаете яичницу-болтунью, вот один из способов ее приготовления.

Диета BRAT

Бананы, рис, яблочное пюре и тосты - это то, что предписывает доктор Джордж Куб, доктор философии, директор Национального института злоупотребления алкоголем и алкоголизма. "Придерживайтесь продуктов, не вызывающих раздражение кишечника", - говорит он.

Если тошнота по-прежнему остается фактором, выберите один из них, чтобы начать, и продолжайте работать с этим ограниченным меню в течение дня или двух.

Макаронные изделия

Наслаждайтесь тарелкой пасты, но без жирного сливочного соуса и без чувства вины. "На грамм воды содержится в три раза больше углеводов, - говорит Дорфман. "Вы уже обезвожены, так что это хороший способ восполнить столь необходимую жидкость". Углеводы также повышают уровень серотонина, что помогает стабилизировать настроение.

Каша

Простая миска хлопьев с молоком творит чудеса, восполняя критически важные запасы витаминов B и D. "Зерновые обычно обогащены витамином B, а молоко или один из его заменителей - витамином D. Это полноценный обед, и его не следует употреблять. Он вызывает сильную тошноту ", - говорит Дорфман.

Постное мясо

Кусок нежирного мяса, например куриная грудка на гриле, прекрасно сочетается с воспаленной слизистой оболочкой желудка. Она также содержит белок, который помогает поддерживать работу всей вашей системы.

Киноа

Чашка этого богатого витамином B зерна поможет восстановить организм. В уравнении восстановления после похмелья B-1 (тиамин) играет решающую роль в качестве основного агента в метаболизме избытка алкоголя в вашем организме.

Спаржа

По словам Дорфмана, спаржа может помочь уменьшить стресс от похмелья. В исследовании 2009 года, опубликованном в Journal of Food Science, изучались соединения, содержащиеся в листьях и стеблях спаржи в лаборатории, и было обнаружено, что в присутствии этих соединений уменьшалась токсичность клеток, связанная с похмельем. Это было в лаборатории, но нет ничего плохого в том, чтобы добавить в тарелку спаржу, чтобы приглушить похмелье.

Конечно, если очень хочется предотвратить похмелье, всегда можно выпить что-нибудь безалкогольное. Но если вы хотите насладиться настоящим алкоголем, есть несколько способов предотвратить похмелье.

Если вы устраиваете вечеринки в Zoom, гуляете на свежем воздухе или веселитесь с людьми, с которыми живете, есть стратегии, которые вы можете использовать, пока пьете, и которые помогут вам избежать ужасного похмелья завтра.

Чтобы предотвратить похмелье, необходимо знать, сколько вы можете пить и в каком темпе. Остальное - стратегическое потягивание и знание того, что есть добавки. Вот лучшие способы насладиться тем, что вы пьете, но предотвратить похмелье.

Пейте воду

"Выпейте воду в равных долях с алкогольным напитком, чтобы не обезвоживать собственный организм", - советует Лиза Дорфман, зарегистрированный диетолог и спортивный диетолог из Майами. Закажите стакан воды и выпивайте между глотками любимого напитка. Регулярное потребление воды в течение ночи может помочь замедлить всасывание алкоголя в кровоток. Два напитка в день - это предел здоровья для мужчин.

Витамины группы B

"Для некоторых людей прием витаминов B-комплекса перед употреблением алкоголя имеет значение для укрепления организма", - говорит Дорфман. Это может облегчить симптомы похмелья или предотвратить его появление. Когда вы слишком много пьете, витамины группы В остаются в сумке. Они являются частью метаболического процесса расщепления алкоголя и его вредных побочных продуктов, таких как ацетальдегид, токсин.

Ешьте пока пьете

Закажите блюдо со здоровыми жирами, такими как сыр или орехи, и закусывайте, пока пьете. Даже гарнир из напитков может помочь. "Ешьте сельдерей из своей Кровавой Мэри", - говорит Дорфман. Это овощ, полный полезных питательных веществ, таких как калий, фолиевая кислота, марганец и витамины K, C, B-6 - список можно продолжить.

Остерегайтесь темных напитков

Более темные спирты, такие как коньяк, бурбон или скотч, содержат конгенеры, которые, как известно, вызывают более сильное похмелье, чем более легкие жидкости, такие как водка, джин или текила.

"Конгенеры в алкоголе - это продукты, которые просто не расщепляются и остаются в кровотоке", - говорит Роберт Глаттер, доктор медицины, врач отделения неотложной помощи больницы Ленокс Хилл в Нью-Йорке.

Пейте раньше

Избавьтесь от последствий позднего бодрствования и выпивки в предрассветные часы, начав раньше днем. Это даст вам некоторое время, чтобы хорошо поесть перед сном. "Предотвратите эту ужасную бессонную ночь, заменив ранее утраченные питательные вещества", - советует Дорфман.

Суррогатный алкоголь
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