Как избавиться от синяка: 10 домашних способов

Приложите лед сразу же после травмы, чтобы уменьшить кровоток в этой области/Pixabay

Синяки возникают в результате какой-либо травмы или повреждения кожи, в результате чего кровеносные сосуды лопаются. Синяки обычно проходят сами по себе, но вы можете принять меры, чтобы уменьшить боль и уменьшить заметность.

Как быстро избавиться от синяка?

Следующие процедуры можно проводить дома:

1. Ледяная терапия

Приложите лед сразу же после травмы, чтобы уменьшить кровоток в этой области. Охлаждение кровеносных сосудов может уменьшить количество крови, которая просачивается в окружающие ткани. Это может сделать синяк менее заметным и уменьшить отек.

Вы можете использовать многоразовый пакет со льдом или пакет замороженных овощей, завернутый в ткань или полотенце. Приложите к синяку в течение 10 минут. Подождите 20 минут перед повторным нанесением.

2. Тепло

Вы можете приложить тепло для улучшения кровообращения и увеличения кровотока. Это поможет удалить застрявшую кровь после того, как синяк уже образовался. Нагревание также может помочь расслабить напряженные мышцы и уменьшить боль. Вы можете использовать грелку или грелку. Другой вариант - принять горячую ванну.

3. Сжатие

Оберните место ушиба эластичной повязкой. Это сожмет ткани и предотвратит протекание кровеносных сосудов. Использование компрессии может уменьшить тяжесть синяка и помочь уменьшить боль и отек.

4. Высота

Поднимите место ушиба так, чтобы оно находилось над сердцем. Это помогает облегчить боль и отвести жидкость от места ушиба. Повышение также может снизить давление и сжатие. Это дает вам прекрасную возможность отдохнуть и расслабиться, что также может способствовать процессу заживления.

5. Арника

Арника - это гомеопатическое растение, которое, как говорят, уменьшает воспаление и отек, что делает его идеальным средством от синяков. Исследование 2010 года показало, что местная мазь из арники эффективно уменьшает синяки, вызванные лазером. Вы можете наносить мазь или гель из арники на синяк несколько раз в день. Вы также можете принимать арнику внутрь.

6. Крем с витамином К

Витамин К - это важное питательное вещество, которое помогает при свертывании крови. В небольшом исследовании 2002 года было показано, что крем с витамином К уменьшает тяжесть синяков после лазерной терапии. Чтобы использовать эту процедуру, аккуратно втирайте крем с витамином К в синяк не менее двух раз в день. Как быстро избавиться от синяка под глазом? Такой крем - верное решение.

7. Алоэ вера

Доказано, что алоэ вера уменьшает боль и воспаление. Вы можете нанести его местно на пораженный участок. Обязательно используйте гель, состоящий из чистого алоэ вера. Внимательно прочтите этикетку, чтобы проверить наличие добавок.

8. Витамин С

Витамин С обладает противовоспалительными свойствами и может использоваться для ускорения заживления ран. Вы также можете найти гели, кремы или сыворотки, содержащие витамин С. Их можно наносить местно. Вы также можете принимать его в качестве добавки. Также ешьте много свежих фруктов и овощей.

9. Ананас

Бромелайн - это смесь ферментов, содержащихся в ананасе. Бромелайн может помочь уменьшить тяжесть синяка и воспаление. Вы можете есть ананас или принимать добавки с бромелайном. Вы также можете наносить его наружно в виде крема.

10. Окопник

Окопник - растение, которое часто используется для лечения кожных заболеваний и воспалений. Крем из окопника обладает целебными свойствами, которые можно использовать для лечения синяков.

Крем можно наносить на синяк несколько раз в день. Также можно сделать компресс из сушеных листьев окопника. Как быстро избавиться от синяка: заварить листья в кипятке 10 минут. Затем процедите жидкость и оберните листья полотенцем или тканью. Нанесите его на место ушиба.

Для заживления синяков может потребоваться несколько недель. Позаботьтесь о том, чтобы ваше тело отдыхало, чтобы обеспечить максимальное заживление. Использование некоторых из описанных здесь домашних средств может помочь ускорить процесс заживления. Следите за своим прогрессом. Помните, что синяки могут быть результатом сильного растяжения связок или перелома. Позвоните своему врачу, если:

травма казалась незначительной, но вы все еще испытываете боль через три дня

над синяком образовалась шишка

синяки без причины

вы заметили кровь в моче или стуле

Это симптомы более серьезной травмы.