Как избавиться от второго подбородка: упражнения и лечение

Двойной подбородок может быть вызван рядом факторов, включая возраст, диету и генетику. / Pixabay

Второй подбородок может быть признаком увеличения веса или ожирения, но это не всегда так. Есть много упражнений, нацеленных на жир под подбородком и шеей.

Существуют также другие методы лечения, которые можно использовать для поддержки этих действий.

Упражнения

Двойной подбородок может быть вызван рядом факторов, включая возраст, диету и генетику. Есть много простых упражнений для борьбы со вторым подбородком.

Хотя существует мало научных исследований о влиянии этих упражнений, они нацелены на мышцы шеи и лица. Работа с этими мышцами может помочь сжечь жир в этих областях и может стать важной частью избавления от двойного подбородка.

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Разминка

Как и при любых упражнениях, важно разогреть мышцы, чтобы избежать травм. Чтобы согреть шею, осторожно вращайте головой вперед и вниз, а затем назад и вверх круговыми движениями по часовой стрелке. После нескольких оборотов измените направление на обратное.

Таким же круговым движением растягивается челюсть. Осторожно вытяните челюсть влево, затем вперед, затем вправо, а затем назад, удерживая каждую позицию на секунду или две. Теперь мышцы разогреты и готовы к упражнениям.

Свист в потолок

Это упражнение отлично подходит для укрепления мышц и расслабления шеи во время работы за столом. Сядьте с прямой спиной и расслабленными плечами.

Наклоните голову назад, чтобы посмотреть в потолок. Из этого положения сомкните губы в положение, используемое при свисте. Губы должны быть расслаблены, но зажаты достаточно плотно, чтобы почувствовать сокращение с обеих сторон шеи.

Удерживайте это положение от 10 до 20 секунд в зависимости от уровня комфорта человека. Десяти повторений этого упражнения обычно хватает на один присест.

Поцеловать небо

В этом упражнении постарайтесь отвести губы как можно дальше от лица. Это упражнение похоже на предыдущее, с некоторыми отличиями.

Встаньте прямо, руки и плечи расслаблены. Наклоните голову назад, чтобы посмотреть в потолок. Сожмите губы и попытайтесь поцеловать небо, отводя их как можно дальше от лица.

Если все сделано правильно, мышцы шеи и подбородка должны ощущаться напряженными, но должно быть комфортно. Удерживайте это положение от 5 до 20 секунд, а затем расслабьтесь. Повторяйте от 10 до 15 раз за подход.

Сжать мяч

Держать под рукой инструмент для упражнений - отличный способ помочь некоторым людям не забывать выполнять упражнения.

Для упражнений на шею может помочь держать мяч, который находится где-нибудь рядом со столом, кроватью или в том месте, где человек будет выполнять упражнения. Размер мяча может составлять от 12 до 24 см в зависимости от личного комфорта, и его должно быть легко сжать.

Сжимание мяча лучше всего выполнять из положения сидя с прямой спиной и расслабленными плечами.

Поместите мяч под подбородок. Подбородком надавите на мяч устойчивым и уверенным движением. Это можно повторять от 10 до 30 раз в течение каждого сеанса.

Надутая растяжка

Еще один эффективный способ воздействовать на мышцы подбородка и шеи - сделать надувную растяжку.

Стоя или сидя, вытяните нижнюю губу как можно дальше, чтобы лицо было надутым. Удерживайте позицию 3 секунды. Когда губы все еще полностью надуты, используйте мышцы шеи, чтобы наклонить подбородок к груди, не двигая верхней частью спины.

Задержитесь в этом положении на 3 секунды. Расслабьте мышцы и начните снова. Повторите 10-20 раз, пока шея не почувствует нагрузку.

Жевательная резинка

Жевательная резинка может показаться не такой уж большой, но она может быть полезна людям, которые хотят избавиться от двойного подбородка разными способами.

Исследование, опубликованное в журнале Appetite, показало, что люди, которые жуют жевательную резинку после еды, могут чувствовать большее удовлетворение от того, что они съели. Это снижает вероятность того, что они захотят перекусить. Жевательная резинка может помочь людям, которые худеют, снизить количество калорий в своем рационе.

Жевательная резинка - это небольшая тренировка для мышц лица, особенно челюсти. Регулярное жевание жевательной резинки может способствовать общему снижению жира на подбородке, хотя само по себе это вряд ли поможет.

Зевок льва

Это упражнение должно отражать зевок льва с максимально вытянутым языком. Смысл этого упражнения в том, чтобы широко открыть рот и высунуть язык как можно дальше, как у зевающего льва.

Это отличное упражнение для укрепления многих мышц подбородка, шеи и лица.

Сядьте или встаньте в расслабленной позе. Откройте рот как можно шире, вытянув язык как можно дальше.

Если все сделано правильно, мышцы шеи, подбородка и челюсти должны напрячься.

Вытолкните язык на 10 секунд и расслабьтесь. Повторите этот процесс 10 раз и переходите к другому упражнению.

Причины второго подбородка

Двойной подбородок вызван дополнительным слоем жира, который образуется под подбородком.

Сочетание нескольких различных факторов в теле создает второй подбородок. Понимание этих факторов может помочь понять способы избавиться от самого двойного подбородка.

Возраст

Кожа может начать терять эластичность с возрастом, что может привести к появлению лишних складок или обвисшей кожи.

Диета и вес

Хотя увеличение веса не всегда является причиной двойного подбородка, оно может ему способствовать. Диета с высоким содержанием калорий, обработанной пищей и нездоровыми жирами также может повлиять на набор веса и двойной подбородок.

Генетика

Гены могут играть роль в развитии двойного подбородка. Любой, у кого в семейном анамнезе была кожа с низкой эластичностью или двойным подбородком, скорее всего, заметит его у себя.

Поза

Плохая осанка может ослабить мышцы шеи и подбородка. Со временем это может способствовать появлению двойного подбородка, поскольку окружающая кожа теряет эластичность, когда мышцы не задействованы.

Лечение

Помимо упражнений, люди часто обращаются к дополнительным средствам лечения двойного подбородка.

Маски для лица

Доступно множество масок для лица, которые помогают подтянуть кожу и уменьшить появление двойного подбородка.

Глицериновые маски и маски из кофе или зеленого чая могут помочь в выполнении упражнений. Ежедневная маска из яичных белков, меда и лимонного сока также помогает некоторым людям уменьшить жир вокруг подбородка.

Диета

Натуральная диета может помочь уменьшить появление двойного подбородка, особенно если он вызван увеличением веса. Некоторым людям помогает сокращение количества потребляемых калорий каждый день.

Обильное питье удаляет больше жира из организма. Исследование, опубликованное в журнале "Ожирение", показало, что люди, которые пили воду перед едой, теряли больше веса, чем те, кто этого не делал.

Вода и продукты с высоким содержанием воды, такие как дыни и огурцы, также могут помочь вывести больше токсинов из организма.

Операция

Некоторые люди выбирают инвазивные процедуры, чтобы исправить двойной подбородок. Существует три основных метода лечения двойного подбородка:

Мезотерапия: мезотерапия заключается в введении в подбородок веществ, растворяющих жир. Процесс может занять до 6 месяцев, а некоторым людям может потребоваться более 100 инъекций. Если все сделать неправильно, это может привести к повреждению нервов.

Липоскульптура: липоскульптура лечит двойной подбородок, удаляя жир отсасыванием или лазером. Липоскультирование не придаст коже большей эластичности, а только удалит жир.

Кибелла: Этот препарат одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Однократный курс лечения предполагает до 50 инъекций препарата в жировую ткань. Человек может пройти до шести индивидуальных процедур, которые он должен проходить ежемесячно.

Эти варианты могут вызвать побочные эффекты, такие как отек, синяк или боль. Двойной подбородок все еще может вернуться, если для его сохранения не изменить образ жизни.