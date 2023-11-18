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Как избавиться от заложенности носа: 10 быстрых и эффективных домашних методов

Руслана Заклинская
18 ноября 2023, 23:04
Заложенность носа может быть неприятной и затруднять дыхание. Испытайте домашние методы, чтобы облегчить самопочутствие.
Как избавиться от заложенности носа: 10 быстрых и эффективных домашних методов
Как устранить заложенность носа / Коллаж: Главред, фото : pixabay.com

Заложенность носа является распространенным симптомом, который возникает под действием различных факторов, от аллергии до простуды и многих других. Она может раздражать и мы часто ищем немедленного облегчения с помощью домашних средств. К счастью, существует десять советов, которые помогут избавиться от заложенности.

Паровые ингаляции

Вдыхание пара может помочь уменьшить заложенность носа. Можно вскипятить воду и осторожно вдыхать пар, или принять горячий душ и глубоко дышать во влажной среде. Для дополнительного эффекта добавьте в воду эвкалипт или мяту.

Солевой раствор для носа

Солевой раствор для носа, который можно приобрести или приготовить дома является полезным методом, когда нужно избавиться от заложенности носа. Для этого понадобится один литр воды и девять граммов соли — Важно четко отвесить соль. Далее следует растворить соль в воде, поставить на огонь и держать до закипания, а после одной минуты кипения выключить огонь. Промывать нос таким соляным раствором можно лишь тогда, когда он остынет до комфортной температуры.

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Горячие компрессы

Применение горячего компресса к области носа и носовых пазух может помочь уменьшить воспаление и улучшить дыхание. Тепло мгновенно успокоит носовые пазухи, а несколько капель эвкалиптового масла на край компресса помогут уменьшить воспаление. Оставьте теплый компресс на лице на 10 минут для наилучшего эффекта.

Теплые напитки и увлажнители

Употребление теплых жидкостей, таких как чай, бульон или горячая вода с лимоном, может помочь увлажнить слизистые оболочки и уменьшить заложенность носа.

Использование увлажнителя воздуха в вашей комнате может добавить влаги в воздух и уменьшить заложенность носа, особенно в сухом климате или зимой.

Для еще большего облегчения дыхания подумайте о покупке обычного парогенератора для душа, который может обогатить теплую пару ароматами трав. Это добавит приятной нотки к процедуре и может способствовать открытию носовых проходов.

Эфирные масла

Некоторые эфирные масла обладают противовоспалительными и антисептическими свойствами, которые могут помочь открыть дыхательные пути и уменьшить заложенность носа.

Вот некоторые эфирные масла, которые стоит попробовать:

  • Мята: Легкий аромат мяты может помочь открыть носовые проходы и снять заложенность носа.
  • Эвкалиптовое масло: Обладает противовоспалительными и респираторными свойствами, которые помогают увлажнять дыхательные пути.
  • Чайное дерево: Обладает антисептическими свойствами, которые могут помочь уменьшить воспаление дыхательных путей.
  • Лаванда: Обладает успокаивающими свойствами и помогает снять напряжение, связанное с заложенностью носа.

Вы можете использовать их в диффузоре или наносить на виски и под нос (но никогда не прямо в ноздри).

Поднимите голову во время сна

Сон с поднятой головой может быть полезен для вас, поскольку это положение способствует дренированию носовых пазух и уменьшению заложенности носа. Когда голова держится немного выше, чем тело, то увеличивается отток слизи из носовых пазух, что способствует уменьшению отечности и облегчает дыхание. Такой сон способствует улучшению кровообращения в этой области, уменьшая ощущение заложенности.

Острая пища

Употребление острой пищи, такой как перец или васаби, может временно открыть носовые ходы и облегчить заложенность носа.

Упражнения

Умеренная физическая активность может улучшить кровообращение и помочь уменьшить заложенность носа, хотя важно не переусердствовать, если вы чувствуете себя очень плохо. Аэробные упражнения, такие как бег, плавание или езда на велосипеде, помогают расширить кровеносные сосуды и улучшить кровообращение. Это может помочь открыть носовые проходы. Кроме того, массаж области вокруг носа и скул может помочь выровнять давление и уменьшить чувство заложенности носа.

Избегайте раздражителей

Чтобы облегчить дыхание и избежать заложенности носа, следует воздерживаться от воздействия различных раздражителей, которые могут усугубить это дискомфортное состояние. В частности, рекомендуется избегать контакта с сигаретным дымом, любой пылью, химическими веществами или аллергенами, поскольку эти факторы могут значительно ухудшить состояние заложенности носа.

Важно помнить, что эти средства предназначены для временного облегчения и не заменяют медицинские консультации. Если заложенность носа не проходит, является сильной или сопровождается другими симптомами, такими как лихорадка или сильная боль, вам следует обратиться к врачу.

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