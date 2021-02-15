Как избавиться от жирных волос: врачебные лайфхаки

Все волосы выделяют некоторое количество масла, чтобы поддерживать их питание и здоровье, а также защищать кожу головы. / Фото pixabay.com

Если ваши волосы всегда выглядят и кажутся жирными, независимо от того, как часто вы их моете, возможно, они производят слишком много масла.

Все волосы выделяют некоторое количество масла, чтобы поддерживать их питание и здоровье, а также защищать кожу головы. Но слишком большое производство масла может привести к себорейному дерматиту - состоянию, при котором на коже головы образуются красные чешуйчатые пятна, а также перхоть, от которой трудно избавиться, сообщает медицинский портал Medical News Today.

Очень жирные волосы также могут вызвать у человека застенчивость и снизить самооценку.

Хотя некоторые люди могут отчаяться из-за своих жирных волос, есть несколько естественных средств, которые они могут попытаться использовать, чтобы избавиться от жира, не удаляя с волос натуральные масла и не раздражая кожу головы.

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Мытье волос

1. Мойте чаще

Слишком частое или недостаточное мытье может вызвать жирность волос. Иногда жирные волосы возникают из-за излишка масла, которое не было удалено должным образом. Некоторым людям с жирными волосами может потребоваться мыть их каждый день.

Шампунь помогает избавиться от излишков масла. Он также удалит излишки средств для волос и любой другой мусор, скопившийся на коже головы, из-за чего волосы выглядят и кажутся жирными.

Если человек не использует достаточное количество шампуня, на волосах могут появиться хлопья. Это может вызвать перхоть и другие заболевания кожи головы.

2. Мойте реже

Некоторые люди, которые очищают волосы один раз в день, могут слишком часто их мыть. Слишком частое мытье может лишить волосы натурального масла, в результате чего волосы будут выделять еще больше масла.

Люди, которые обнаруживают, что их волосы становятся жирными после мытья очень быстро и у которых возникает зуд или раздражение кожи головы, могут поэкспериментировать с мытьем волос реже. Это может помочь сбалансировать производство масла и уменьшить жирность.

3. Улучшить технику мытья

Люди легко приобретают неправильные привычки мытья волос, из-за которых они становятся жирными и повреждают кожу головы.

Правильный способ мытья волос - вотрите небольшое количество шампуня в корни и кожу головы.

Делайте это тщательно, но осторожно, стараясь не поцарапать кожу головы или волосы. Слишком агрессивная чистка может вызвать раздражение и выделение масла.

Поскольку большинство людей считают, что их волосы наиболее жирны у линии роста волос, лучше всего мыть кожу головы и корни волос, а не концы волос. Чтобы очистить кончики, достаточно промыть волосы шампунем.

Тщательно промойте волосы, чтобы остатки шампуня не скапливались и не утяжеляли волосы.

4. Экономно используйте кондиционер

Кондиционер может вызвать более быстрое накопление масел, что делает волосы жирными.

Вместо того, чтобы наносить кондиционер на все волосы, попробуйте нанести средство на кончики волос, чтобы они не высыхали. Обязательно тщательно промойте после нанесения.

5. Составьте график мытья волос

Одно время дня лучше для мытья головы, чем другое, например, после тренировки или утром.

Мытье волос на ночь может означать, что к утру они снова станут жирными. Посещение тренажерного зала или выполнение упражнений вызывает потливость, из-за чего волосы становятся жирными и немытыми.

Мытье волос после ношения шляпы, шлема или платка также не является хорошей идеей. Прикрытие головы создает тепло, вызывая потливость кожи головы и удерживание жира.

6. Используйте сухой шампунь

Некоторые люди могут не захотеть мыть волосы каждый день или обнаружат, что даже после обеда они становятся жирными. В этих случаях может помочь сухой шампунь, так как его действие проявляется мгновенно.

Сухой шампунь впитывает излишки масла с волос. Кукурузный крахмал или детская присыпка также могут иметь аналогичный эффект для тех, кто ищет домашнюю альтернативу.

Важно отметить, что использование слишком большого количества сухого шампуня может сделать волосы грубыми и грязными. Его не следует рассматривать как замену шампуня и воды, поскольку он не помогает удалить грязь и мусор с кожи головы.

Укладки

7. Избегайте чрезмерной укладки

Выпрямители для волос и сушка феном помогут укротить непослушные волосы. Тем не менее, это также может сделать волосы более жирными, чем если бы они просто высохли естественным путем.

Отказ от утюжка для выпрямления и фена также защитит волосы от теплового повреждения.

8. Экспериментируйте со стилями

Смена прически может помочь предотвратить растекание масла и повысить самооценку. Хотя собирание волос назад может показаться хорошей идеей, это может привести к более быстрому распространению масла по коже головы. Люди, которые предпочитают связывать волосы, могут время от времени распускать их.

Если никакие средства не помогают уменьшить жирность волос, изменение стиля может улучшить состояние волос. На самом деле, жирные волосы подходят для некоторых причесок, например, для зачесанного назад пучка.

9. Очистите щетку для волос

Расческу следует регулярно чистить, так как она может собирать продукты, омертвевшую кожу и другой мусор.

Если щетку не почистить, грязь и мусор разойдутся по волосам при следующем ее использовании. Это может сделать только что вымытые волосы снова грязными и жирными.

10. Не трогайте

Люди, которые играют со своими волосами, могут обнаружить, что они часто становится жирнее после прикосновения. Это происходит потому, что они переносят жир и грязь с рук на волосы. Кроме того, когда человек чешет, крутит или проводит руками по волосам, они стимулируют сальные железы и побуждают их производить больше масла.

11. Получите нужные продукты

Существует множество продуктов, специально разработанных для жирных волос. Многие из них доступны для покупки в Интернете. Замена шампуня на шампуни с более сильными моющими средствами может помочь избавиться от излишков масла и сделать волосы чистыми и здоровыми.

Люди, которые планируют мыть волосы ежедневно, должны учитывать, что эти более сильные шампуни могут раздражать кожу головы. Поэтому люди, которые моют голову каждый день, могут посчитать, что мягкий детский шампунь - лучший вариант.

12. Избегайте использования силикона в средствах для волос

Считается, что силикон делает волосы гладкими и блестящими. Однако между блеском и жиром есть тонкая грань. Если силикон скапливается в волосах, они могут выглядеть жирными, жирными и утяжеленными.

Силикон также может блокировать проникновение влаги в стержни волос, поэтому людям рекомендуется по возможности не использовать его в уходе за волосами.

13. Избегайте определенных продуктов

Людям с жирными волосами следует избегать использования средств для укладки, которые утяжеляют их волосы и делают их жирными. Продукты, которые утверждают, что они разглаживают, питают и кондиционируют волосы, обычно не нужны и могут ухудшить ситуацию.

Натуральные продукты

14. Попробуйте кокосовое масло

Хотя добавление масла в волосы может показаться нецелесообразным для жирных волос, кокосовое масло может помочь. Кокосовое масло удаляет жир с кожи головы и одновременно питает и кондиционирует сухие кончики волос.

15. Промыть маслом чайного дерева

Одно исследование показало, что использование шампуня, содержащего 5% масла чайного дерева, уменьшает перхоть, помогает успокоить зуд кожи головы и снижает жирность по сравнению с плацебо.

16. Нанесите гамамелис

Гамамелис может быть чрезвычайно полезен людям с жирными волосами. Это помогает закрыть поры, выделяющие масло.

Гамамелис также снимает зуд и воспаление и помогает восстановить естественный pH-баланс кожи головы. Это щадящее решение для людей с чувствительной кожей головы.

17. Займитесь чаем

Согласно небольшим исследованиям, зеленый чай может помочь сохранить волосы здоровыми и обезжиренными. Он снижает выработку масла, а также питает кожу при нанесении на нее.

Использование шампуня, содержащего экстракт зеленого чая, может помочь людям уменьшить жирность волос.