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Как избежать эмоциального выгорания - ответ психологов

19 декабря 2020, 01:37

Специалисты дали несколько советов тем людям, кто не хочет пострадать от эмоциального выгорания.

Выгорание
Как избежать эмоциального выгорания / Freepik

Психологи сходятся во мнении ‒ хотя эмоциональное истощение и не является диагностированным состоянием, оно может привести к более серьезной проблеме — к депрессии.

Об этом сообщает портал Greenpost. Психологи к признакам эмоционального истощения относят повышенную раздражительность, нежелание делать даже то, что раньше доставляло удовольствие, чувство сильной тревоги, панические атаки, а также бессонницу.

Психологи советуют людям ‒ для того, чтобы стабилизировать свое состояние, стоит соблюдать ряд правил.

Во-первых, не забывать о ежедневной физической активности.

Во-вторых, находить время на отдых. Это отнюдь не пустая трата времени, это позволяет вашему физическому и психологическому "Я" восстановиться.

В-третьих, не пренебрегать социальными контактами, а также не забывать вносить разнообразие в привычный ритм жизни.

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Напомним, ранее Главред сообщал:

  • Психологи из Кильского университета (Федеральная Республика Германия) выяснили, что у тех подопытных, кто матерится, болевой порог повышался. А вот у тех, кто называл созвучные выражения, боль воспринималась по-прежнему.
  • Ученые утверждают - ситуации, в которых люди по причине сильной боли матерятся, повышают их болевой порог и позволяют уменьшить неприятные ощущения.
здоровье психолог психика выгорание
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