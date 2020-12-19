Как избежать эмоциального выгорания - ответ психологов

Как избежать эмоциального выгорания / Freepik

Психологи сходятся во мнении ‒ хотя эмоциональное истощение и не является диагностированным состоянием, оно может привести к более серьезной проблеме — к депрессии.

Об этом сообщает портал Greenpost. Психологи к признакам эмоционального истощения относят повышенную раздражительность, нежелание делать даже то, что раньше доставляло удовольствие, чувство сильной тревоги, панические атаки, а также бессонницу.

Психологи советуют людям ‒ для того, чтобы стабилизировать свое состояние, стоит соблюдать ряд правил.

Во-первых, не забывать о ежедневной физической активности.

Во-вторых, находить время на отдых. Это отнюдь не пустая трата времени, это позволяет вашему физическому и психологическому "Я" восстановиться.

В-третьих, не пренебрегать социальными контактами, а также не забывать вносить разнообразие в привычный ритм жизни.

Читайте такжеПсихологи определили 10 секретов счастливых пар

Напомним, ранее Главред сообщал: