Как избежать эмоциального выгорания - ответ психологов

Специалисты дали несколько советов тем людям, кто не хочет пострадать от эмоциального выгорания.
Психологи сходятся во мнении ‒ хотя эмоциональное истощение и не является диагностированным состоянием, оно может привести к более серьезной проблеме — к депрессии.
Об этом сообщает портал Greenpost. Психологи к признакам эмоционального истощения относят повышенную раздражительность, нежелание делать даже то, что раньше доставляло удовольствие, чувство сильной тревоги, панические атаки, а также бессонницу.
Психологи советуют людям ‒ для того, чтобы стабилизировать свое состояние, стоит соблюдать ряд правил.
Во-первых, не забывать о ежедневной физической активности.
Во-вторых, находить время на отдых. Это отнюдь не пустая трата времени, это позволяет вашему физическому и психологическому "Я" восстановиться.
В-третьих, не пренебрегать социальными контактами, а также не забывать вносить разнообразие в привычный ритм жизни.
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Напомним, ранее Главред сообщал:
- Психологи из Кильского университета (Федеральная Республика Германия) выяснили, что у тех подопытных, кто матерится, болевой порог повышался. А вот у тех, кто называл созвучные выражения, боль воспринималась по-прежнему.
- Ученые утверждают - ситуации, в которых люди по причине сильной боли матерятся, повышают их болевой порог и позволяют уменьшить неприятные ощущения.