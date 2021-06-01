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Как избежать инсульта с помощью простой утренней привычки

1 июня 2021, 19:37

Если сгусток крови попадает в мозг, это может привести к инсульту.

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Это может быть результатом высокого кровяного давления / Pixabay

Симптомы фибрилляции предсердий включают учащенное сердцебиение, боль в груди, усталость, одышку и головокружение. Ощущение трепетания при этом состоянии может длиться от нескольких секунд до нескольких часов.

Почему это происходит? Британский фонд сердца (BHF) заявил, что "повреждение сердца является наиболее частой причиной", пишет Express.co.uk.

Это может быть результатом высокого кровяного давления, ишемической болезни сердца, диабета или ряда других состояний, таких как:

  • Заболевание сердечного клапана
  • Врожденный порок сердца
  • Перикардит
  • Кардиомиопатия
  • Операция на сердце
  • Синдром слабости синусового узла

Это также может быть вызвано "физическим и психическим стрессом" и связано с:

  • Астмой
  • Раком легких
  • Легочной эмболией

Американское кардиологическое агентство сообщило, что вы можете избежать ФП и, следовательно, риска инсульта, "отказавшись от утренней чашки кофе".

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ФП увеличивает риск образования тромба внутри сердечной мышцы, что может быть опасным для жизни.

Например, если сгусток крови попадает в мозг, это может привести к инсульту.

Компания John Hopkins Medicine описала лучший способ снизить риск ФП на протяжении всей жизни.

Это подразумевает отказ от курения, соблюдение средиземноморской диеты, физическую активность и нормальный вес.

Эти меры помогут свести к минимуму риск высокого кровяного давления и ишемической болезни сердца - двух факторов, которые могут привести к ФП.

Если у вас действительно развивается ФП, большинству людей пропишут препараты, разжижающие кровь, например варфарин.

Могут быть триггеры, которые могут быть уникальными для человека с этим заболеванием.

Например, у некоторых людей может трепетать сердце, если они пьют кофе.

Таким образом, если употребление кофе вызывает у вас приступ сердечных сокращений, лучше полностью отказаться от напитка.

Другие распространенные триггеры могут включать стресс, алкоголь, определенные упражнения и некоторые продукты.

Было бы полезно вести дневник симптомов, чтобы вы могли идентифицировать специфические для вас триггеры.

Вы можете проверить, есть ли у вас учащенное сердцебиение, по пульсу.

Для этого приложите два пальца к артерии на нижней стороне запястья, чтобы нащупать ее неровность.

Тем временем BHF высветил признаки инсульта - не забывайте действовать БЫСТРО (FAST).

  • F - слабость лица
  • А - слабость в руке
  • S - проблемы с речью
  • Т - время звонить

Инсульт может нанести значительный ущерб мозгу, и восстановление может занять годы.

Если человеку посчастливится выжить, у него может быть повышенный риск сосудистой деменции.

Кроме того, последствия мозгового приступа могут иметь длительные изнурительные последствия.

Например, это может повлиять на речь, подвижность и хватку человека, а также вызвать проблемы с мочевым пузырем.

здоровье
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