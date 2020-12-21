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Как измерить температуру без градусника: названы способы

21 декабря 2020, 11:31

Для измерения температуры человека можно использовать термометры, но заподозрить лихорадку можно и без термометра.

грипп, термометр
Для измерения температуры человека можно использовать термометры, но заподозрить лихорадку можно и без термометра. / Фото pixabay.com

Температура или жар возникает, когда температура тела поднимается выше 37,5 градусов, обычно из-за основной инфекции или болезни.

Для измерения температуры человека можно использовать термометры, но заподозрить лихорадку можно и без термометра. Это потому, что есть общие симптомы, связанные с лихорадкой, такие как ломота в теле, озноб, покраснение кожи, потоотделение или обезвоживание.

Вот как можно определить симптомы лихорадки и температуры, даже если у вас нет термометра.

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Как определить температуру без термометра

Знание симптомов, сопровождающих лихорадку, - лучший способ определить, есть ли у вас температура, когда вы не можете ее измерить.

Например, люди с высокой температурой часто испытывают:

Боли в теле и слабость. Боль в теле, головные боли и слабость очень распространены у людей с лихорадкой. Боли часто сопровождают такие вирусы, как грипп или простуда, в результате воспаления, вызванного иммунным ответом организма на вирус.

Озноб. Многие люди с лихорадкой испытывают озноб или дрожь даже при высокой температуре. Это потому, что организм пытается поднять вам температуру, чтобы устранить причину лихорадки. Люди, которые замерзли из-за лихорадки, все равно будут чувствовать себя горячими на ощупь, и им следует одеваться в легкую одежду.

Покраснение: у многих людей с лихорадкой наблюдается покраснение щек. Это происходит, когда тело открывает кровеносные сосуды - процесс, известный как расширение сосудов, - который увеличивает приток крови к коже и вызывает покраснение.

Потливость и обезвоживание. Многие люди с лихорадкой потеют, что является попыткой организма регулировать температуру и охладиться, но это может быть опасно, если вы не пьете достаточно воды.

"При высокой температуре мы можем потерять значительное количество жидкости из-за потоотделения", - говорит Джордана Хабер, доктор медицины. Если вы думаете, что у вас жар, обратите внимание на признаки обезвоживания, включая сухость во рту, чрезмерную жажду или спутанность сознания.

Ощущение изменения собственной температуры

Если вы уже испытываете эти общие симптомы лихорадки, вы также можете измерить свою температуру на основе того, как вы себя чувствуете.

"Ощущение, что у вас жар - довольно точный способ узнать", - говорит Дэвид Катлер, доктор медицины, председатель медицинской группы семейных врачей Санта-Моники. "Если вам жарко или холодно, скорее всего, у вас жар", - говорит он.

По словам Катлера, от жара людям может быть жарко или холодно. Вы можете чувствовать и выглядеть красным (с розовой кожей) или дрожью, что указывает на то, что ваше тело пытается снизить температуру.

Пытаясь диагностировать лихорадку без термометра, люди часто прикасаются ко лбу. Это не подействует на вас, так как все ваше тело горячее. Однако, если кто-то прикоснется к вашему лбу, это может быть эффективным способом определить лихорадку без термометра, говорит Хабер, особенно если вы испытываете эти другие симптомы.

Лучше всего, если кто-то коснется своего лба, а затем вашего, чтобы лучше измерить разницу температур. Конечно, эта практика не так эффективна, как использование термометра для измерения температуры.

"Диагностика температуры наощупь даст вам качественный ответ, а не количественный", - говорит Хабер.

Когда обращаться за медицинской помощью при симптомах лихорадки

В целом, более важно отслеживать симптомы лихорадки и их тяжесть, а не конкретную температуру у человека.

"Мы беспокоимся не о разгаре лихорадки, а о здоровье пациента", - говорит Катлер.

У детей часто бывает высокая температура, но они ведут себя нормально. В этом случае им, скорее всего, не понадобится медицинская помощь, - говорит Катлер. Тем не менее, человеку с серьезными симптомами, такими как сильная спутанность сознания или затрудненное дыхание, следует обратиться за медицинской помощью, даже если у него низкая температура.

В целом, людям, у которых есть проблемы с дыханием, сыпь или температура выше 38 градусов, следует обратиться к врачу. CDC говорит, что тем, у кого есть лихорадка и известно о контакте с кем-то с COVID-19, также следует обратиться за медицинской помощью.

здоровье
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