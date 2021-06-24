УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Как коронавирус COVID-19 влияет на половую систему - новое исследование

24 июня 2021, 02:16
Прослушать новость
Остановить

Очередное исследование ученых помогло обнаружить новый удар по половой системе мужчин, который быстро наносят молекулы коронавируса COVID-19.

коронавирус, скорая помощь
Как коронавирус COVID-19 влияет на половую систему / Reuters

Коронавирус SARS-CoV-2 может поражать мужскую половую систему. О неожиданном последствии COVID-19 сообщается в статье, опубликованной в журнале Microorganisms. Ученые Техасского университета пришли к вышеуказанному выводу на основе экспериментов с хомяками.

Исследователи заразили коронавирусом золотых сирийских хомячков, которые служат животной моделью легкой формы COVID-19. Вирусная РНК была выявлена в образцах семенников через месяц после заражения, но какие-либо гистопатологические изменения выявлены не были. Эксперименты на культуре живых тканей впервые продемонстрировали, что в клетках семенников происходит репликация SARS-CoV-2.

Результаты исследования подтверждают, что повреждение семенников у мужчин, наблюдаемое в тяжелых случаях COVID-19, можно частично объяснить прямой инфекцией SARS-CoV-2.

Хотя коронавирус является респираторным вирусом, известно, что он может вызвать повреждение и развитие патологий вне легких, в том числе в половых путях, снижая уровень тестостерона.

Читайте такжеЧем коронавирус опасен для мужчин: ученые ошарашили ответом

Реклама

Напомним, ранее ученые из Вашингтонского университета выяснили, почему коронавирус у мужчин и пожилых людей протекает з более опасными симптомами, чем у других групп населения.

Британские ученые заявили, что мужчины высокого роста болеют коронавирусом в два раза чаще.

Кроме того ученые выяснили, что в условиях пандемии коронавируса алопеция, с которой чаще всего сталкиваются мужчины, может стать причиной смерти от COVID-19.

ученые половые органы COVID-19
Сейчас вы просматриваете новость «Как коронавирус COVID-19 влияет на половую систему - новое исследование». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Врачи назвали продукт, с которым опасно сочетать кофеВрачи назвали продукт, с которым опасно сочетать кофе Новый удар по СП-2 и ответка за Навального: у Байдена после встречи с Путиным объявили о санкцияхНовый удар по СП-2 и ответка за Навального: у Байдена после встречи с Путиным объявили о санкциях Новый вид "бомб": на обстрел эсминца в Черном море отреагировали Лондон и КиевНовый вид "бомб": на обстрел эсминца в Черном море отреагировали Лондон и Киев Пекло +40 неминуемо: синоптик назвал сроки надвигающейся на Украину аномалииПекло +40 неминуемо: синоптик назвал сроки надвигающейся на Украину аномалии На Ровенщине умер избитый сыном пассажирки водитель маршруткиНа Ровенщине умер избитый сыном пассажирки водитель маршрутки

Последние новости

02:34

Психологи выяснили, почему женатые мужчины умирают раньше

02:16

Как коронавирус COVID-19 влияет на половую систему - новое исследование Видео

01:38

Вопрос возвращения Крыма и Донбасса будет решать Вашингтон: эксперт объяснил, почему это плохо

00:51

Гороскоп на сегодня 24 июня 2021 всех знаков Зодиака: измена и романтический поступок Видео

00:14

Магнитная буря 24 апреля 2021 положит начало новому шторму: как пережить Видео

Реклама
00:08

"Спасибо шведу за победу": в Сети шутят над тем, как Швеция протащила Украину в плей-офф Евро-2020 Фото

00:03

Названа неожиданная опасность бананов Видео

23 июня, среда
23:59

Стали известны составы пар 1/8 финала Евро-2020: с кем и когда сыграют подопечные Шевченко Видео

23:58

Почему мужчины в браке умирают чаще холостяков - ответ экспертов

23:39

Филиппу Киркорову запретили въезд в Украину и внесли в черный список Видео

23:09

Переломный момент по Донбассу: у Кравчука сделали заявление о шансе на перезапуск "Минска" Видео

22:59

Состоялось срочное заседание СНБО из-за нового штамма коронавируса Дельта: что решили Видео

22:04

"Покажете крутой футбол": Зеленский поздравил сборную Украины с выходом в 1/8 финала Евро-2020 Видео

21:57

Названы удивительные 7 находок, которые приносят удачу и счастье Видео

21:14

Опасный штамм Дельта в Украине: в Минздраве сделали заявление по усилению карантина Видео

21:00

Украина впервые в истории пробилась в плей-офф Евро Видео

20:50

Маленький неудачник: Apple сняла с производства iPhone 12 mini Видео

20:46

Плохой знак: чего ждать Украине от стратегического диалога США и РФ мнение

20:34

"Некоторые могут сорваться". Чего опасаться в полнолуние в июне 2021 года – прогноз астрологов Видео

20:29

Адская жара атакует Украину с новой силой и принесет еще одну аномалию Видео

Реклама
20:09

Украина изменила правила въезда из России, Британии, Индии и Португалии: кого не пустят домой Видео

20:02

Из-за планов по повышению ренты "АрселорМиттал Кривой Рог" может отказаться от миллиардной инвестиции

19:52

Врач назвала коварную опасность малины Видео

19:48

Воевать в новой войне придется уже нашим детям мнение

19:37

Появились новые детали Battlefield 2042 – аналог Warzone и возвращение старых карт Видео

19:26

"Главное - кофе!": Сеть возмутило меню государственного садика с одним овощем и фруктом Видео

19:23

У Зеленского объявили о подключении США к переговорам по Донбассу

19:03

В Офисе президента резко объяснили "нападение" России на британский эсминец Видео

19:00

ТМ ŚNIEŻKA получила первенство в номинации "Краска" в конкурсе "Фавориты Успеха - 2020" новости компании

18:59

Футболист сборной Швеции порадовал Украину громким обещанием Видео

18:41

"Мальчик весь переломанный": в Славянске пенсионер на авто сбил 4-месячного младенца и скрылся Видео

18:25

По очереди насиловали пенсионерку: в Запорожье двух парней жестоко наказали за зверский поступок Видео

18:24

Атака России на Европу и Украину: у Байдена поставили Москве условие по Северному потоку-2 Видео

18:08

Создан супернезависимый поисковый сервис, не следящий за пользователями

17:43

Новым президентским пресс-секретарем станет телеведущий, - СМИ Видео

17:12

В Минкульте напечатали тысячи брошюр на случай военной атаки Украины Россией

17:09

В Украине планируют построить новый завод с технологией прямого восстановления железа

17:04

Метинвест инвестирует полмиллиарда долларов в экологические проекты в ближайшие 5 лет

16:48

"Друг перекупил актеров": блогер Волошин объяснил, почему забрал у девочки подаренный iPhone Видео

16:48

FIFA 21, Outriders, Crash Bandicoot 4 и другие новинки получили большие скидки в PS Store Видео

Реклама
16:32

Украинские металлурги планируют использовать водород для снижения вредных выбросов

16:22

На одесском побережье появились "домашние" лисицы: животные совершенно не боятся людей Фото

16:01

Из-за совета львовского горе-педиатра младенец получил серьезные ожоги рта

15:59

В Сети существует сайт, который самоуничтожится, если люди перестанут на нём писать

15:59

В Ровно не вышел из комы и умер водитель маршрутки, избитый сыном пассажирки Видео

15:53

На рынке руды и металлопродукции прогнозируют снижение цен

15:51

Как работают Укрпочта и Новая почта на Троицу и День Конституции 2021 Видео

15:38

"Не люблю болтунов": Потап разразился угрозами

15:28

Метинвест за полгода увеличил уплату налога на прибыль в 7 раз

15:22

Новый вид "бомб": на обстрел эсминца в Черном море отреагировали Лондон и Киев Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять