Как коронавирус COVID-19 влияет на половую систему - новое исследование

Как коронавирус COVID-19 влияет на половую систему / Reuters

Коронавирус SARS-CoV-2 может поражать мужскую половую систему. О неожиданном последствии COVID-19 сообщается в статье, опубликованной в журнале Microorganisms. Ученые Техасского университета пришли к вышеуказанному выводу на основе экспериментов с хомяками.

Исследователи заразили коронавирусом золотых сирийских хомячков, которые служат животной моделью легкой формы COVID-19. Вирусная РНК была выявлена в образцах семенников через месяц после заражения, но какие-либо гистопатологические изменения выявлены не были. Эксперименты на культуре живых тканей впервые продемонстрировали, что в клетках семенников происходит репликация SARS-CoV-2.

Результаты исследования подтверждают, что повреждение семенников у мужчин, наблюдаемое в тяжелых случаях COVID-19, можно частично объяснить прямой инфекцией SARS-CoV-2.

Хотя коронавирус является респираторным вирусом, известно, что он может вызвать повреждение и развитие патологий вне легких, в том числе в половых путях, снижая уровень тестостерона.

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Напомним, ранее ученые из Вашингтонского университета выяснили, почему коронавирус у мужчин и пожилых людей протекает з более опасными симптомами, чем у других групп населения.

Британские ученые заявили, что мужчины высокого роста болеют коронавирусом в два раза чаще.

Кроме того ученые выяснили, что в условиях пандемии коронавируса алопеция, с которой чаще всего сталкиваются мужчины, может стать причиной смерти от COVID-19.