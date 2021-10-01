УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Как коронавирус способен изменить внешность человека: ответ врача

1 октября 2021, 23:26
Прослушать новость
Остановить

COVID-19 иногда вызывает выпадение волос и облысение ногтей. Пока невозможно сделать научные выводы о причинах "коронавирусного" осветления волос.

коронавирус
Как коронавирус влияет на внешность человека / Фото ua.depositphotos.com

У некоторых людей, которые заболели коронавирусом, меняется цвет волос, рассказала Татьяна Егорова, трихолог и дерматовенеролог клиники NACFF, приведя несколько случаев из своей практики.

Одна из ее пациенток после коронавируса начала становиться на два тона светлее, но структура волос не изменилась, эффект был только в цвете. Врач подчеркнул, что механизм воздействия коронавируса на организм человека еще предстоит изучать в течение нескольких лет.

COVID-19 иногда вызывает выпадение волос и облысение ногтей. Пока невозможно сделать научные выводы о причинах "коронавирусного" осветления волос, так как специалисты еще не располагают соответствующей статистикой.

Профессор Юлия Галлямова, трихолог, подтвердила, что коронавирус может влиять на цвет волос, и предположила, что болезнь COVID-19 вызывает "атаку иммунной системы".

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине обязательную вакцинацию от коронавируса вводить не будут.

Реклама

Власти, по его словам, намерены всячески мотивировать граждан делать вакцинацию от коронавируса.

"Мы не планируем вводить обязательную вакцинацию. Это запрещено в нашей стране. Такая обязательность", — заявил Шмыгаль.

viber
здоровье волосы коронавирус коронавирус в мире
Сейчас вы просматриваете новость «Как коронавирус способен изменить внешность человека: ответ врача». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на октябрь-2021: Стрельца ждет полоса везения, а Козерога – бесконечная борьбаГороскоп на октябрь-2021: Стрельца ждет полоса везения, а Козерога – бесконечная борьба Гороскоп на 29 сентября для всех знаков Зодиака: служебный роман, испытания судьбы, успех с деньгамиГороскоп на 29 сентября для всех знаков Зодиака: служебный роман, испытания судьбы, успех с деньгами Астрологический прогноз на октябрь-2021: что можно и чего нельзя делатьАстрологический прогноз на октябрь-2021: что можно и чего нельзя делать Украина проспала контракт Венгрии с ГазпромомУкраина проспала контракт Венгрии с Газпромом Цена на газ в Европе побила исторический рекорд: Газпром резко обрубил поставки топлива в страны ЕСЦена на газ в Европе побила исторический рекорд: Газпром резко обрубил поставки топлива в страны ЕС

Последние новости

00:19

Гороскоп на 2 октября 2021 для всех знаков Зодиака: вещие сны, денежные потери, судьбоносная встреча

00:04

Комаровский признался, когда детей начнут вакцинировать от коронавируса

01 октября, пятница
23:55

Кличко перечислил ограничения для киевлян, которые отказались прививаться Видео

23:26

Как коронавирус способен изменить внешность человека: ответ врача Видео

22:58

Саакашвили в тюрьме объявил голодовку и требует встречи с украинским консулом

Реклама
21:58

Еще один кандидат "на вылет": после Трускавца могут уволить вице-премьера Любченко - СМИ Видео

21:55

Саакашвили признался, что создал новую семью с нардепом от Слуги народа Видео

21:49

Не странно, что Саакашвили уехал. Странно, что он здесь задержался мнение

21:48

Президент Грузии призналась, будет ли помилован Саакашвили

21:22

В Киеве школьник разбрызгал неизвестное вещество, ученикам стало плохо

21:03

"Сколько буду жить – буду благодарен": украинец рассказал, как это жить с чужим сердцем в груди

20:53

Задержание Саакашвили: у Зеленского заговорили о "мести" и пообещали помощь экс-президенту Видео

20:26

Индонезиец "женился" на рисоварке, но спустя пару дней развелся: чем ему не угодила "благоверная"

20:26

В МИД Украины немедленно вызвали руководителя посольства Грузии

20:14

Опубликованы первые кадры задержания Саакашвили: он призвал к сопротивлению Видео

19:59

Бытовые потребители не получают информацию от поставщика "последней надежды" – эксперт

19:41

"Не под 7%, а под 5%": Шмыгаль объявил о планах запустить новую ипотеку для всех украинцев

19:40

На Львовщине местные жители напуганы из-за "кровавой" реки: в чем причина

19:30

У Саакашвили заявили о провокации с задержанием в Грузии и потребовали доказательств Видео

19:24

Уйти в локдаун на Покров мнение

Реклама
18:57

Между Киевом и Москвой вспыхнул новый конфликт из-за переименования города в Украине

18:56

В Грузии задержали бывшего президента Михаила Саакашвили

18:24

"Вопрос на паузе": сепаратисты придумали новое условие для открытия КПВВ

18:17

Покушение на Шефира: полиция сообщила подробности расследования

18:16

"Страшно представить, каково родиться, а мамы рядом нет": подробности смерти роженицы в Харькове

18:10

"Говорила о ребенке, умоляла отпустить": на Волыни мужчина изнасиловал девушку после гинекологической операции

18:04

Магнитные бури в октябре 2021: месяц начнется с атаки в 5 баллов Видео

17:58

"Нафтогаз" использует поставщика "последней надежды" для захвата рынка газа – нардеп

17:55

В обход Украины: Газпром начал качать газ по Турецкому потоку в еще одну страну Видео

17:52

Украина с 1 октября перешла на е-больничные: кому разрешают оформлять документ по старинке

17:41

Ольга Фреймут рассказала, как правильно целоваться

17:33

Полнолуние в октябре 2021: что нельзя делать в этот день

17:18

"Крым – российский": блогерша из Львова угодила в скандал и поплатилась за наглую выходку

16:38

Заявивший о возвращении в Батуми Саакашвили "всплыл" в Трускавце: в Грузии сообщили детали

16:36

Приметы на 2 октября: что нельзя делать в Трофимов день и как не попасть в беду Видео

16:35

Тотальный локдаун уже в октябре: инфекционист объяснил неизбежность ужесточения карантина Видео

16:21

Диетолог назвала продукты, вызывающие вздутие живота и мешающие похудению

16:00

Забор с колючей проволокой, ров и камеры: Украина усиленно укрепляет границу с РФ и Беларусью

16:00

Лунный календарь стрижек на октябрь 2021: удачные дни для новой прически и маникюра

15:55

В МИД резко ответили на критику европейского аудитора о зашкаливающей коррупции в Украине Видео

Реклама
15:35

Почти миллион пенсионеров получит прибавку в 400 гривен: кому именно доплатят

15:05

Врач назвала "особенный" симптом штамма Дельта: таких проявлений в прошлом почти не было Видео

15:02

Липучка для мух и смекалка: подростки "ограбили" денежный аттракцион в Хмельницком

14:55

"Точка зрения Украины не учитывается": Орбан резко ответил на претензии Киева в споре по газу Видео

14:25

Качай или плати: Витренко назвал условие отказа Газпрома от транзита через Украину Видео

14:20

Призерке Олимпиады, которая отдала квартиру своему тренеру, подарили автомобиль Видео

14:08

Министром стратегических отраслей промышленности Украины может стать владелица маникюрного бизнеса Видео

14:03

Уютное тепло днем и изморозь ночью: прогноз погоды в Украине на начало октября

13:54

В Киеве обстреляли автомобиль главы Госархива: пострадал водитель

13:34

Украина планирует "Большую стройку" спортарен для получения права на Евробаскет-2025

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять