Как коронавирус способен изменить внешность человека: ответ врача

Как коронавирус влияет на внешность человека / Фото ua.depositphotos.com

У некоторых людей, которые заболели коронавирусом, меняется цвет волос, рассказала Татьяна Егорова, трихолог и дерматовенеролог клиники NACFF, приведя несколько случаев из своей практики.

Одна из ее пациенток после коронавируса начала становиться на два тона светлее, но структура волос не изменилась, эффект был только в цвете. Врач подчеркнул, что механизм воздействия коронавируса на организм человека еще предстоит изучать в течение нескольких лет.

COVID-19 иногда вызывает выпадение волос и облысение ногтей. Пока невозможно сделать научные выводы о причинах "коронавирусного" осветления волос, так как специалисты еще не располагают соответствующей статистикой.

Профессор Юлия Галлямова, трихолог, подтвердила, что коронавирус может влиять на цвет волос, и предположила, что болезнь COVID-19 вызывает "атаку иммунной системы".

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине обязательную вакцинацию от коронавируса вводить не будут.

Реклама

Власти, по его словам, намерены всячески мотивировать граждан делать вакцинацию от коронавируса.

"Мы не планируем вводить обязательную вакцинацию. Это запрещено в нашей стране. Такая обязательность", — заявил Шмыгаль.