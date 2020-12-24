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Как коронавирус влияет на менструацию: женщины жалуются на серьезные изменения

24 декабря 2020, 10:23

Причины, по которым так много людей продолжают испытывать разрушительные симптомы, остаются неясными.

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Причины, по которым так много людей продолжают испытывать разрушительные симптомы, остаются неясными. / Pixabay

Многие люди, которые долго болели коронавирусом, продолжают испытывать симптомы COVID-19 через несколько месяцев после того, как болезнь должна была утихнуть. В частности, они отмечали, что болезнь также повлияла на их менструальный цикл.

Люди с длительным течением COVID часто испытывают такие симптомы, как лихорадка, усталость или головные боли, которые периодически появляются и исчезают в течение месяцев после того, как начальное заболевание должно утихнуть.

Существующие данные указывают на то, что симптомы COVID-19 должны исчезнуть примерно через 2 недели после появления симптомов.

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Причины, по которым так много людей продолжают испытывать разрушительные симптомы, остаются неясными. Тем не менее, исследователи и врачи сейчас начинают изучать возможные механизмы и лучшие способы поддержки людей с длительным периодом COVID.

Совсем недавно в социальных сетях и в специализированных группах поддержки многие люди с длительным периодом COVID рассказывали о том, как это продолжительное состояние болезни повлияло на их менструальный цикл, что еще больше повлияло на качество их жизни.

Medical News Today поговорил с шестью людьми с длительным периодом COVID, у которых произошли деструктивные изменения в их менструальном цикле, чтобы узнать больше.

Нерегулярные менструации, сгустки, обострения симптомов

Большинство людей отметили, что с тех пор, как они заразились COVID-19, у них наблюдались нерегулярные месячные, необычное свертывание менструальной крови или обострение предменструального синдрома (ПМС).

Однако, у всех форма этих нарушений была разной.

Одна из участниц, Роуз, сообщила о нерегулярных менструациях после того, как за несколько месяцев до этого заболела COVID-19.

"Я заметила, что мои менструальные циклы изменились сразу же, когда я заболела", - сказала Роуз. У Джулии, которой около 40 лет, в марте появились симптомы COVID-19, но у нее не было доступа к тесту. Она считает, что у нее длительный период COVID, который нарушил ее менструальный цикл.

"В мае я пропустила месячный цикл менструации. В июне, а затем в июле он вернулся, но был очень неустойчивым, длился намного дольше, то и дело прерывался и начинался снова", - пояснила она.

Несколько человек сказали, что их беспокоит необычно большое количество сгустков в менструальных выделениях или необычно большие сгустки в крови.

Бьянка, женщина в возрасте 40 лет, рассказала, что она начала испытывать эти изменения в своем менструальном цикле только через некоторое время после первоначальной болезни. "Я не заметил ничего особенного во время первоначального нападения COVID. Только через 3 месяца, когда некоторые симптомы вернулись, я заметила изменения. Я заметила увеличение сгустков - но совсем немного", - говорит она.

У Луизы был похожий опыт. "Мои циклы, - сказала она нам, - были более нерегулярными - от 24 до 28 дней. Первые 3 месяца у меня были большие сгустки, которые меня очень тревожили, и мне пришлось сделать снимок, и я отправила его врачу, который сказал, что это нормально", - делится она.

Однако она добавила: "Я точно знаю, что это ненормально для меня". Луиза также заметила усиление серьезности своих длительных симптомов COVID примерно в то время, когда у нее начнутся месячные.

Эдит также сообщала о нерегулярных менструациях и об увеличении тяжести длительных симптомов COVID примерно в то время, когда у нее должны быть месячные.

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"Мои месячные изменились по частоте, продолжительности, течению, интенсивности и уровню боли. Я также испытываю обострение симптомов COVID до начала менструации, что довольно сильно сбивает с толку, потому что мои месячные непредсказуемы ", - сказала она.Эдит также уточнила, что врачи диагностировали у нее перименопаузу. Однако она по-прежнему не убеждена в такой оценке из-за специфического времени этих изменений в ее менструальном цикле.

Наконец, Джин, которая много лет принимала противозачаточные таблетки, беспокоится, потому что у нее возвращаются месячные, хотя она продолжает принимать противозачаточные препараты. Она рассказала, что связывает это изменение с тем, что долго страдает от COVID. Как Бьянка и Луиза, она также начала замечать необычные сгустки в своих менструальных выделениях.

Участницы также указали на усиление симптомов ПМС и болевых ощущений.

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