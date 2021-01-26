Как лечить кашель дома: названы натуральные средства

Вы можете лечить кашель, вызванный простудой, аллергией и инфекциями носовых пазух, с помощью ряда безрецептурных лекарств./ slovami.net

Вообще говоря, кашель - это нормально. Кашель помогает очистить горло от мокроты и других раздражителей. Однако продолжительный кашель также может быть симптомом ряда состояний, таких как аллергия, вирусная инфекция или бактериальная инфекция.

Иногда кашель возникает не из-за чего-либо, связанного с вашими легкими. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) также может вызывать кашель.

Вы можете лечить кашель, вызванный простудой, аллергией и инфекциями носовых пазух, с помощью ряда безрецептурных лекарств. Бактериальные же инфекции потребуют антибиотиков.

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Помимо медикаментозного лечения, вы можете спросить своего врача о других способах лечения кашля, сообщает Healthline.

1. Мед

Мед - проверенное временем средство от боли в горле. Согласно одному исследованию, опубликованному на Pubmed, он также может облегчить кашель более эффективно, чем безрецептурные лекарства, которые содержат декстрометорфан (DM), подавляющее кашель средство.

Вы можете создать собственное лекарство дома, смешав до 2 чайных ложек меда с травяным чаем или теплой водой и лимоном.

Мед действует успокаивающе, а лимонный сок помогает при заложенности. Вы также можете просто съесть мед ложкой или намазать им хлеб для перекуса.

2. Пробиотики

Пробиотики - это микроорганизмы, которые могут принести массу пользы для здоровья. Хотя они не облегчают кашель напрямую, они помогают сбалансировать желудочно-кишечную флору. Желудочно-кишечная флора - это бактерии, которые живут в вашем кишечнике.

Этот баланс может поддерживать функцию иммунной системы во всем теле. Исследование, проведенное в 2015 году, показало уменьшение количества людей, заболевших инфекциями верхних дыхательных путей после введения различных штаммов пробиотиков, хотя доказательства все еще неубедительны.

У каждого производителя пищевых добавок может быть разное рекомендуемое суточное потребление. Пробиотики также добавляются в некоторые виды йогуртов и присутствуют в мисо-супе и хлебе на закваске.

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Учитывая разнообразие доступных пробиотиков, вам следует обсудить с врачом, какой пробиотик подходит вам и вашему состоянию. Самый естественный способ получить пробиотики - через ферментированные продукты, в том числе:

мисо

квашеная капуста

йогурт

кефир

чайный гриб

Темпе

Кимчи

Закваска

3. Бромелайн

Обычно вы не думаете об ананасе как о лекарстве от кашля, но это может быть потому, что вы никогда не слышали о бромелайне.

Есть некоторые свидетельства того, что бромелайн - фермент, содержащийся только в стеблях и плодах ананасов, - может помочь подавить кашель, а также разжижить слизь в горле.

Чтобы получить максимальную пользу от ананаса и бромелайна, ешьте ломтик ананаса или пейте 3,5 унции свежего ананасового сока три раза в день.

Есть также утверждения, что он может помочь облегчить синусит и проблемы с носовыми пазухами на основе аллергии, которые могут способствовать кашлю и появлению слизи.

Его также иногда используют для лечения воспалений и отеков.

Добавки бромелайна нельзя принимать детям или взрослым, принимающим антикоагулянты. Кроме того, будьте осторожны с бромелайном, если вы принимаете антибиотики, такие как амоксициллин, поскольку он может увеличить абсорбцию антибиотика.

4. Мята перечная

Листья мяты перечной известны своими лечебными свойствами. Ментол в перечной мяте успокаивает горло и действует как противоотечное средство, помогая расщеплять слизь.

Вы можете получить пользу, выпив чай ​​из перечной мяты или вдыхая пары мяты из паровой бани. Чтобы приготовить паровую баню, добавьте 3–4 капли масла мяты перечной на каждые 150 мл горячей воды. Накиньте полотенце на голову и сделайте глубокий вдох прямо над водой.

5. Маршмеллоу

Маршмеллоу изготавливают из алтея лекарственного, многолетнего растения, цветущего летом. Листья и корни травы использовались с древних времен для лечения боли в горле и подавления кашля.

Нет хорошо контролируемых исследований, подтверждающих эти утверждения, но трава в целом считается безопасной.

Маршмеллоу содержит слизь, которая покрывает горло и снимает раздражение.

6. Тимьян

Тимьян используется некоторыми при респираторных заболеваниях. Одно исследование из Надежных источников показало, что эссенция, извлеченная из листьев тимьяна, смешанная с плющом, может помочь облегчить кашель, а также краткосрочный бронхит.

Листья содержат соединения, называемые флавоноидами, которые расслабляют мышцы горла, участвующие в процессе кашля, и уменьшают воспаление.

Вы можете приготовить чай из тимьяна дома, используя 2 чайные ложки измельченных листьев тимьяна и 1 стакан кипятка. Накройте чашку, дайте настояться 10 минут и процедите.

7. Полощите горло солью и водой

Хотя средство может показаться относительно простым, полоскание солевой водой может помочь.

Устраните першение в горле, которое вызывает кашель. Смешайте от 1/4 до 1/2 чайной ложки соли с 200 ил теплой воды, чтобы снять раздражение.

Учтите, что дети до 6 лет не особенно хорошо полоскают горло. Для этой возрастной группы лучше всего попробовать другие средства.

Как предотвратить кашель

Помимо изучения того, как лечить кашель, вы можете в первую очередь узнать, как его предотвратить.

Чтобы защититься от гриппа, обязательно делайте ежегодную прививку от гриппа, обычно начиная с октября. Вы также можете предпринять следующие шаги:

Избегайте контакта с другими больными. Если вы знаете, что больны, не ходите на работу или в школу, чтобы не заразить других.

Прикрывайте нос и рот, когда кашляете или чихаете.

Пейте много жидкости, чтобы избежать обезвоживания.

Часто убирайте места общего пользования в доме, на работе или в школе. Это особенно важно для столешниц, игрушек или мобильных телефонов.

Часто мойте руки, особенно после кашля, еды, посещения туалета или ухода за больным.

При аллергии вы можете уменьшить обострения, определив аллергены, которые влияют на вас, и избегая контакта с ними. Общие аллергены включают деревья, пыльцу, пылевых клещей, шерсть животных, плесень и насекомых.

Уколы от аллергии также полезны и могут снизить вашу чувствительность к аллергенам. Поговорите со своим врачом о том, какой план подходит вам.

Когда звонить врачу

Обратитесь за неотложной медицинской помощью, если кашель влияет на вашу способность дышать или если вы кашляете кровью.

Инфекции дыхательных путей связаны с болями в теле и лихорадкой, тогда как аллергия - нет.

Обратитесь к терапевту, если помимо кашля вы испытываете следующие симптомы: