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Как лечить заложенный нос и лучше спать: лайфхаки

22 марта 2021, 16:49

Заложенный нос часто мешает выспаться.

Сон
Заложенность носа может быть вызвана разными состояниями / Pixabay

Заложенность носа не всегда вызвана инфекцией. Хотя инфекции верхних дыхательных путей являются частой причиной, изменения погоды, аллергия и гормональные изменения также могут привести к заложенности носа.

Заложенность носа обычно возникает из-за воспаления, когда организм реагирует на определенный триггер, такой как вирусы или аллергены, - говорит Брайан Антоно, доктор медицины, магистр здравоохранения, медицинский инструктор кафедры семейной медицины и общественного здоровья Медицинской школы университета Дьюка.

Ткани носа и кровеносные сосуды набухают, ограничивая поток воздуха и создавая ощущение заложенности носа, сообщает Insider.

Кроме того, вы могли заметить, что одна сторона вашего носа заполнена больше, чем другая. Заложенность обычно чередуется между двумя ноздрями каждые четыре-шесть часов из-за носового цикла, поэтому у вас может быть заложенность только с одной стороны. Обычно это не признак чего-то опасного.

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Вот что вам нужно знать о причинах заложенности носа и лечении.

Что вызывает заложенность носа?

Инфекции верхних дыхательных путей (ИВПТ), такие как простуда, грипп или синусит.

  • Сухой воздух и резкие перепады влажности.
  • Раздражители, такие как табачный дым или выхлопные газы автомобилей.
  • Аллергены, такие как пыльца, пылевые клещи или перхоть домашних животных.
  • Гормональные изменения, такие как менструация или беременность.
  • Носовые полипы.

Как лечить заложенный нос?

Пытаясь уменьшить заложенность носа, важно избегать раздражителей и аллергенов, которые могут вызывать заложенный нос. Кроме того, есть несколько средств, которые вы можете попробовать.

  • Обильное питье помогает удерживать слизь жидкой, что уменьшает заложенность носа.
  • Сон на спине вместо того, чтобы лежать на боку, чтобы избежать заложенности одной или обеих ноздрей. Вы также можете добавить дополнительную подушку для большего комфорта.
  • Использование увлажнителя для удаления сухого раздражающего воздуха и облегчения респираторных симптомов.
  • Использование назальных спреев с солевым раствором, которые могут уменьшить симптомы со стороны носа и снизить вероятность ИМП.
  • Используйте шприц с грушей или нети-пот, чтобы пропустить физиологический раствор через носовые ходы, чтобы улучшить назальные симптомы.

"Он может очистить от аллергенов и слизи промыванием носа. Чтобы убедиться, что в воде нет бактерий или частиц, которые могут вызвать инфекцию, используйте только стерильную или дистиллированную воду", - говорит Анна Балабанова Шаннахан, доктор медицинских наук, ассистент. профессор кафедры семейной медицины Медицинской школы Файнберга Северо-Западного университета.

Как мне спать с заложенным носом?

Если у вас заложен нос, у вас могут быть проблемы со сном. Кроме того, вы можете заметить, что одна ноздря забита больше, чем другая, это может быть связано с тем, как вы спите.

Одной из причин может быть ваша осанка. "Когда вы переходите из положения сидя в положение лежа, давление в носу увеличивается, что может способствовать заложенности носа. Если вы лежите на боку, это также может произойти и вызвать заложенность носа", - говорит Шаннахан.

Чтобы спать с заложенным носом, лягте на спину, опираясь на подушку. Кроме того, попробуйте увлажнитель воздуха и примите противозастойное средство для носа.

"На самом деле очень часто бывает односторонняя заложенность носа или заложенность носа, которая чередуется с одной стороны носа на другую. Это не обязательно признак каких-либо анатомических аномалий или состояния здоровья", - говорит Шаннахах.

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