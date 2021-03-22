Как лечить заложенный нос и лучше спать: лайфхаки

Заложенный нос часто мешает выспаться.
Заложенность носа не всегда вызвана инфекцией. Хотя инфекции верхних дыхательных путей являются частой причиной, изменения погоды, аллергия и гормональные изменения также могут привести к заложенности носа.
Заложенность носа обычно возникает из-за воспаления, когда организм реагирует на определенный триггер, такой как вирусы или аллергены, - говорит Брайан Антоно, доктор медицины, магистр здравоохранения, медицинский инструктор кафедры семейной медицины и общественного здоровья Медицинской школы университета Дьюка.
Ткани носа и кровеносные сосуды набухают, ограничивая поток воздуха и создавая ощущение заложенности носа, сообщает Insider.
Кроме того, вы могли заметить, что одна сторона вашего носа заполнена больше, чем другая. Заложенность обычно чередуется между двумя ноздрями каждые четыре-шесть часов из-за носового цикла, поэтому у вас может быть заложенность только с одной стороны. Обычно это не признак чего-то опасного.
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Вот что вам нужно знать о причинах заложенности носа и лечении.
Что вызывает заложенность носа?
Инфекции верхних дыхательных путей (ИВПТ), такие как простуда, грипп или синусит.
- Сухой воздух и резкие перепады влажности.
- Раздражители, такие как табачный дым или выхлопные газы автомобилей.
- Аллергены, такие как пыльца, пылевые клещи или перхоть домашних животных.
- Гормональные изменения, такие как менструация или беременность.
- Носовые полипы.
Как лечить заложенный нос?
Пытаясь уменьшить заложенность носа, важно избегать раздражителей и аллергенов, которые могут вызывать заложенный нос. Кроме того, есть несколько средств, которые вы можете попробовать.
- Обильное питье помогает удерживать слизь жидкой, что уменьшает заложенность носа.
- Сон на спине вместо того, чтобы лежать на боку, чтобы избежать заложенности одной или обеих ноздрей. Вы также можете добавить дополнительную подушку для большего комфорта.
- Использование увлажнителя для удаления сухого раздражающего воздуха и облегчения респираторных симптомов.
- Использование назальных спреев с солевым раствором, которые могут уменьшить симптомы со стороны носа и снизить вероятность ИМП.
- Используйте шприц с грушей или нети-пот, чтобы пропустить физиологический раствор через носовые ходы, чтобы улучшить назальные симптомы.
"Он может очистить от аллергенов и слизи промыванием носа. Чтобы убедиться, что в воде нет бактерий или частиц, которые могут вызвать инфекцию, используйте только стерильную или дистиллированную воду", - говорит Анна Балабанова Шаннахан, доктор медицинских наук, ассистент. профессор кафедры семейной медицины Медицинской школы Файнберга Северо-Западного университета.
Как мне спать с заложенным носом?
Если у вас заложен нос, у вас могут быть проблемы со сном. Кроме того, вы можете заметить, что одна ноздря забита больше, чем другая, это может быть связано с тем, как вы спите.
Одной из причин может быть ваша осанка. "Когда вы переходите из положения сидя в положение лежа, давление в носу увеличивается, что может способствовать заложенности носа. Если вы лежите на боку, это также может произойти и вызвать заложенность носа", - говорит Шаннахан.
Чтобы спать с заложенным носом, лягте на спину, опираясь на подушку. Кроме того, попробуйте увлажнитель воздуха и примите противозастойное средство для носа.
"На самом деле очень часто бывает односторонняя заложенность носа или заложенность носа, которая чередуется с одной стороны носа на другую. Это не обязательно признак каких-либо анатомических аномалий или состояния здоровья", - говорит Шаннахах.