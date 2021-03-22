Как лечить заложенный нос и лучше спать: лайфхаки

Заложенность носа может быть вызвана разными состояниями / Pixabay

Заложенность носа не всегда вызвана инфекцией. Хотя инфекции верхних дыхательных путей являются частой причиной, изменения погоды, аллергия и гормональные изменения также могут привести к заложенности носа.

Заложенность носа обычно возникает из-за воспаления, когда организм реагирует на определенный триггер, такой как вирусы или аллергены, - говорит Брайан Антоно, доктор медицины, магистр здравоохранения, медицинский инструктор кафедры семейной медицины и общественного здоровья Медицинской школы университета Дьюка.

Ткани носа и кровеносные сосуды набухают, ограничивая поток воздуха и создавая ощущение заложенности носа, сообщает Insider.

Кроме того, вы могли заметить, что одна сторона вашего носа заполнена больше, чем другая. Заложенность обычно чередуется между двумя ноздрями каждые четыре-шесть часов из-за носового цикла, поэтому у вас может быть заложенность только с одной стороны. Обычно это не признак чего-то опасного.

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Вот что вам нужно знать о причинах заложенности носа и лечении.

Что вызывает заложенность носа?

Инфекции верхних дыхательных путей (ИВПТ), такие как простуда, грипп или синусит.

Сухой воздух и резкие перепады влажности.

Раздражители, такие как табачный дым или выхлопные газы автомобилей.

Аллергены, такие как пыльца, пылевые клещи или перхоть домашних животных.

Гормональные изменения, такие как менструация или беременность.

Носовые полипы.

Как лечить заложенный нос?

Пытаясь уменьшить заложенность носа, важно избегать раздражителей и аллергенов, которые могут вызывать заложенный нос. Кроме того, есть несколько средств, которые вы можете попробовать.

Обильное питье помогает удерживать слизь жидкой, что уменьшает заложенность носа.

Сон на спине вместо того, чтобы лежать на боку, чтобы избежать заложенности одной или обеих ноздрей. Вы также можете добавить дополнительную подушку для большего комфорта.

Использование увлажнителя для удаления сухого раздражающего воздуха и облегчения респираторных симптомов.

Использование назальных спреев с солевым раствором, которые могут уменьшить симптомы со стороны носа и снизить вероятность ИМП.

Используйте шприц с грушей или нети-пот, чтобы пропустить физиологический раствор через носовые ходы, чтобы улучшить назальные симптомы.

"Он может очистить от аллергенов и слизи промыванием носа. Чтобы убедиться, что в воде нет бактерий или частиц, которые могут вызвать инфекцию, используйте только стерильную или дистиллированную воду", - говорит Анна Балабанова Шаннахан, доктор медицинских наук, ассистент. профессор кафедры семейной медицины Медицинской школы Файнберга Северо-Западного университета.

Как мне спать с заложенным носом?

Если у вас заложен нос, у вас могут быть проблемы со сном. Кроме того, вы можете заметить, что одна ноздря забита больше, чем другая, это может быть связано с тем, как вы спите.

Одной из причин может быть ваша осанка. "Когда вы переходите из положения сидя в положение лежа, давление в носу увеличивается, что может способствовать заложенности носа. Если вы лежите на боку, это также может произойти и вызвать заложенность носа", - говорит Шаннахан.

Чтобы спать с заложенным носом, лягте на спину, опираясь на подушку. Кроме того, попробуйте увлажнитель воздуха и примите противозастойное средство для носа.

"На самом деле очень часто бывает односторонняя заложенность носа или заложенность носа, которая чередуется с одной стороны носа на другую. Это не обязательно признак каких-либо анатомических аномалий или состояния здоровья", - говорит Шаннахах.