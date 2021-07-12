Как лечиться травами при аллергиях, мигренях и других неприятных состояниях

Исторически травы были одним из основных способов лечения болезней/Pixabay

Многие травы содержат соединения, которые могут помочь в лечении болезней или облегчить симптомы. Фактически, некоторые современные лекарства берут свое начало в лечебных травах. Типичным примером этого является аспирин, который представляет собой форму салициловой кислоты - соединения, которое в природе встречается в коре ивы.

По возможности лучше всегда обсуждать состояние здоровья и травяные добавки с квалифицированным медицинским работником.

В этой статье мы рассмотрим, что такое лечебные травы, их сравнение с лекарствами, а также некоторые популярные растительные средства от таких состояний, как аллергия, кашель, мигрень и тревога, пишет Medical News Today.

Какие бывают лечебные травы?

Лечебные травы - это форма традиционной медицины. Они состоят из трав или соединений, полученных из трав. Они также могут содержать грибы или водоросли.

Травяные продукты бывают разных форматов, включая Надежный источник:

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капсулы или таблетки

целые высушенные части растения, такие как семена, листья, цветы, кора или корни

порошки, которые человек может добавлять в жидкости или еду

настойки, которые люди делают, замачивая части растений в жидкости, такой как спирт, для извлечения соединений

травяные чаи или тоники

Исторически травы были одним из основных способов лечения болезней. Сегодня они по-прежнему являются частью многих видов дополнительной медицины, таких как травничество, натуропатия, аюрведа и традиционная китайская медицина.

Травяные средства против лекарств

Есть некоторые ключевые различия между лекарственными травами и лекарствами, отпускаемыми по рецепту или без рецепта. Важно знать об этих различиях перед их использованием.

Безопасность

Многие люди считают, что натуральные продукты безопаснее или мягче, чем лекарства, отпускаемые по рецепту. Но, как и любое лекарство, травы могут быть токсичными при неправильных дозах. Они также могут вызывать побочные эффекты, взаимодействия и аллергические реакции.

Травяные продукты проверяются на предмет безопасности и эффективности только в том случае, если потребители или медицинские работники сообщают о проблемах с ними.

Например, некоторые аюрведические продукты, являющиеся надежным источником, содержат ртуть или свинец, в то время как некоторые "натуральные" продукты для лечения эректильной дисфункции содержат опасно высокие количества не включенных в перечень лекарств, отпускаемых только по рецепту.

Перед использованием необходимо убедиться, что травы безопасны, так же как и лекарства.

Свидетельство

Свидетельства того, что лечебные травы работают, могут сильно различаться. В то время как у некоторых есть убедительные доказательства того, что они могут принести пользу при определенных условиях, у других их нет. Кроме того, исследования лечебных трав не всегда высокого качества и могут включать:

небольшое количество участников

отсутствие разнообразия среди участников

короткие сроки

нет контрольной группы плацебо

Это затрудняет понимание того, будет ли лекарственное средство на травах надежно работать в большой группе людей, каковы долгосрочные эффекты или же оно более эффективно, чем плацебо. Также может отсутствовать информация о воздействии на беременных и детей.

Популярные лечебные травы от аллергии

Некоторые из самых популярных травяных средств от аллергии включают:

Белокопытник: более старый систематический обзор показал, что шесть небольших исследований показали, что белокопытник был так же эффективен, как и современные антигистаминные препараты при лечении аллергии. Но качественные исследования отсутствуют, а некоторые соединения белокопытника, известные как пирролизидиновые алкалоиды (ПА), могут вызывать повреждение печени.

Крапива двудомная: это растение содержит соединения, которые могут действовать как антигистаминные препараты. Несколько небольших исследований также подтверждают идею о том, что экстракты крапивы двудомной безопасны для использования человеком, хотя необходимы дополнительные исследования.

Куркумин: это соединение присутствует в куркуме. В предварительном исследовании прием пероральных добавок куркумина помог облегчить заложенность носа и другие симптомы, а также снизить иммунный ответ у людей с аллергическим ринитом.

Чеснок: и чеснок, и лук содержат кверцетин, который является антиоксидантом, который, по-видимому, подавляет выработку гистамина.

Имейте в виду, что люди с аллергией на пыльцу или растения также могут иметь аллергию на такие травы, как белокопытник.

От мигрени

Мигрень - это неврологическое заболевание, которое обычно вызывает болезненные головные боли, а также другие симптомы, такие как тошнота и светочувствительность. Некоторые лечебные травы, которые люди используют от мигрени, включают:

Белокопытник: экстракты белокопытника могут помочь снизить частоту мигрени у детей и взрослых. Но в 2015 году Американская академия неврологии перестала рекомендовать это из-за риска повреждения печени от ПА.

Пиретрум: Пиретрум содержит соединения, которые уменьшают частоту симптомов мигрени. Необходимы дополнительные исследования, чтобы увидеть, насколько эффективен пиретрум для предотвращения мигрени.

Имбирь: обзор 2020 года из надежных источников пришел к выводу, что прием имбиря, похоже, уменьшает симптомы мигрени, такие как боль, тошнота и рвота, без каких-либо негативных побочных эффектов.

При других типах головной боли может помочь масло мяты перечной. Мята перечная содержит ментол, который оказывает охлаждающее действие на кожу. Люди могут наносить его, разбавляя безопасным количеством масла-носителя и массируя кожу. Ментол небезопасен для детей, поэтому не используйте это масло рядом с ними.

От кашля и боли в горле

Ряд безрецептурных продуктов от кашля содержит соединения, полученные из растений. Например, леденцы от кашля часто содержат ментол для облегчения боли в горле.

Примеры лечебных трав, которые могут помочь уменьшить кашель, включают:

Эвкалиптовое масло: согласно обзору 2015 года, проведенному надежным источником, вдыхание 12 капель эвкалиптового масла в 150 миллилитрах кипятка до трех раз в день может помочь уменьшить кашель.

Шалфей: кажется, что шалфей уменьшает бронхоспазм или сокращение дыхательных путей. Исследование, проведенное в 2015 году на животных, показало, что жидкий экстракт шалфея подавляет бронхоспазм у крыс. Это может объяснить, почему шалфей является историческим средством от кашля и астмы, но необходимы дополнительные исследования на людях, чтобы доказать, что он работает.

Корень солодки: некоторые люди используют полоскание солодки или леденцы для лечения боли в горле. Это может уменьшить болезненность горла после операции. Но чрезмерное количество может вызвать повышение артериального давления.

От стресса и беспокойства

Есть много древних лекарств от стресса и беспокойства. Вот некоторые примеры растительных продуктов, которые могут помочь уменьшить стресс и беспокойство:

Эфирные масла: некоторые эфирные масла могут уменьшить чувство стресса. Популярные варианты включают лаванду и перечную мяту. Люди могут использовать диффузоры эфирных масел, чтобы вдыхать аромат, или наносить определенные масла на кожу, разбавляя их маслом-носителем.

Немецкая ромашка: в одном исследовании, которому доверяют, прием 1500 миллиграммов в день экстракта немецкой ромашки в течение 8 недель уменьшал симптомы у людей с умеренным и тяжелым ГТР со скоростью, аналогичной лечению традиционными лекарствами от тревожности.

Мелисса: в исследовании 2018 года с участием 80 человек с сердечно-сосудистыми заболеваниями исследователи обнаружили, что ежедневный прием 3 граммов экстракта мелиссы в течение 8 недель снижает депрессию, беспокойство и стресс.

Стоит отметить, что некоторые травяные средства от беспокойства, в том числе мелисса и ромашка, действуют, влияя на ГАМК. ГАМК - нейромедиатор, влияющий на настроение и сон. Как и в случае с успокаивающими препаратами, которые работают за счет изменения уровня ГАМК, эти вещества могут вызывать побочные эффекты.

Безопасное использование лечебных трав

Если люди хотят попробовать лечебное средство на травах, они могут предпринять шаги, чтобы использовать их безопасно.

Получите совет специалиста и наблюдение

Перед применением лечебных трав всегда консультируйтесь с квалифицированным врачом. Это особенно важно для людей, которые:

беременная или кормящая

пытаясь зачать

перенесение операции или другого медицинского лечения

принимать другие лекарства

Если травяное средство безопасно использовать, следуйте инструкциям на этикетке или инструкциям врача. Если симптомы развиваются или ухудшаются, или человек принимает слишком много, прекратите использование продукта и обратитесь за медицинской помощью.

Используйте качественную продукцию

При поиске лечебных трав выбирайте бренды, которые используют сторонние тесты, чтобы убедиться, что их средства и продукты имеют высокое качество и не содержат загрязняющих веществ.

Никогда не давайте другим лекарственные травы.Как и в случае с лекарствами, важно не давать другим травяные продукты. То, что помогает одному человеку, может навредить другому, поэтому важно, чтобы другие обращались за медицинской помощью, когда дело доходит до лечения состояний.

Никогда не давайте детям лечебные травы без указаний врача. Многие лечебные травы нельзя тестировать на детях, и даже те, которые кажутся безвредными, могут повлиять на развитие ребенка.