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Как легко уснуть при коронавирусе: советы врачей

6 февраля 2022, 20:27

Перед сном следует принять горячий душ, советует доктор Люси Макбрайд, терапевт из Вашингтона.

коронавирус
Как заснуть при коронавирусе / Коллаж ua.depositphotos.com

Есть несколько рекомендаций, которые существенно помогут вам уснуть при коронавирусе, сообщает издание The Huffington Post.

Каждый раз, когда вы болеете, засыпание и сам сон могут стать довольно тяжелым делом, говорит доктор Хизер Модей, иммунолог и автор книги "Прорыв в иммунотипах".

Вот несколько советов от врачей, которые помогли людям с положительным тестом на коронавирус

Для начала, перед сном следует принять горячий душ, советует доктор Люси Макбрайд, терапевт из Вашингтона. Вода должна быть настолько теплой, чтобы образовался пар.

Затем следует принять небольшую дозу мелатонина. Так как он "не только помогает укрепить вашу иммунную систему за ночь, но также помогает улучшить циркадный ритм, противодействуя гормону стресса кортизолу". Однако перед его приемом, обязательно следует посоветоваться с врачом.

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Спать рекомендуется с приподнятой головой и шеей, чтобы "улучшить дыхание и уменьшить скопление слизи в задней части горла". Для этого можно подложить еще одну небольшую подушку или плед.

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Обязательно нужно пить много воды, чая или напитков с электролитами, чтобы разжижать слизь, побочный продукт инфекции, которая может привести к проблемам с отдыхом, таким как заложенность и выделения из носа.

Используйте увлажнитель воздуха и поддерживайте в комнате приличную температуру. Влажность должна составлять от 40% до 50% "для улучшения носового дыхания".

Если же у вас рвота, усиленный кашель или вам просто трудно дышать - самое время звонить врачу.

Коронавирус в Украине

Напомним, в пятницу, 4 февраля, коронавирус в Украине побил абсолютный антирекорд с начала пандемии: за сутки зафиксировали 43 778 новых больных.

Ранее аналитик рассказывала, что во время пика заболеваемости Омикроном в Украине могут фиксировать до 50 тысяч случаев инфицирования в день. Также она отметила, что сейчас адаптивный карантин помогает недопущению перегрузки медицинской системы. Соответственно, в ближайшее время никто его отменять не будет.

Также ранее в ВОЗ спрогнозировали, когда в Европе наступит "крепкий мир" с COVID-19. По мнению чиновника ВОЗ Ханса Клюге, ситуация с коронавирусом может улучшиться благодаря трем факторам, среди которых высокие показатели вакцинации.

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