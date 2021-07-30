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Как мастурбация влияет на иммунитет: ученые дали ответ

30 июля 2021, 21:17

Мастурбация - это нормальное, здоровое занятие, но мифы о нем до сих пор существуют.

Стриптиз, порно
Удовольствие от мастурбации может принести различную пользу для здоровья / Globallookpress

Есть утверждения, что мастурбация может влиять на силу иммунной системы, но подтверждают ли это какие-либо научные данные?

Medical News Today рассматривает научные данные, лежащие в основе этого утверждения, и обращается к экспертам, чтобы узнать больше.

Мастурбация - это нормальное, здоровое занятие, но мифы о нем до сих пор существуют. Отчасти это связано с тем, что эта деятельность даже сегодня подвергается сильной стигматизации во многих обществах по всему миру, возможно, потому, что ею можно заниматься вне гетеронормативных моногамных отношений.

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Между тем, исследования показывают, что удовольствие от мастурбации может принести различную пользу для здоровья, включая снятие стресса, улучшение настроения и облегчение боли, включая облегчение менструальных спазмов.

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Есть также некоторые анекдотические свидетельства того, что мастурбация связана либо с повышенным, либо с пониженным иммунитетом. Что об этом говорится в исследовании, и есть ли достаточное количество доказательств, так или иначе?

Может ли мужская мастурбация повысить иммунитет?

Исследования, посвященные потенциальному влиянию мастурбации на иммунную систему, немногочисленны и редки. Более того, на них влияет разрыв в гендерных данных, поэтому информации о предполагаемом эффекте в отношении женского тела практически нет.

В одном исследовании 2004 года, опубликованном в журнале Neuroimmunomodulation, 11 добровольцев мужского пола просили мастурбировать до оргазма. Исследователи взяли кровь у этих участников во время мастурбации, а также во время контрольной установки, когда не было никакой сексуальной активности.

Затем они измерили присутствие различных маркеров активности иммунной системы в крови - лейкоцитов, лимфоцитов, интерлейкина 6, индуцированного липополисахаридами, и фактора некроза опухоли альфа - в контрольных условиях, а также перед оргазмом и через 5 и 45 минут после добровольцы достигли оргазма с помощью мастурбации.

Исследование показало, что мастурбация временно увеличивает активность некоторых компонентов иммунной системы, а именно лейкоцитов и, в частности, естественных клеток-киллеров, которые борются с раковыми опухолевыми клетками и клетками, инфицированными вирусами.

На протяжении многих лет многие СМИ цитировали это исследование, чтобы поддержать идею о том, что мастурбация может помочь улучшить иммунный ответ, однако эксперты в области здравоохранения предупреждают, что к результатам следует относиться с большим недовольством.

"Во-первых, выборки из 11 человек недостаточно", чтобы доказать, что мастурбация улучшает иммунную функцию, - сказал Medical News Today доктор Джагдиш Хубчандани, профессор общественного здравоохранения в Государственном университете Нью-Мексико.

"Во-вторых, нет никаких повторных испытаний над этими людьми", - предупредил он.

"Наконец, - подчеркнул доктор Хубчандани, - наибольшее беспокойство вызывает временный рост иммунных маркеров, который не может гарантировать долгосрочное повышение иммунитета или защиту от болезней".

Хотя авторы первоначального исследования провели "последующее наблюдение", это исследование не включало первоначальных участников и не фокусировалось конкретно на мастурбации. Новое исследование, опубликованное в European Urology в 2016 году, включало самооценку 31 925 участников мужского пола, которые ответили на анкеты о частоте эякуляции за 18 лет.

Целью исследования было подтвердить, существует ли корреляция между частотой эякуляции и риском рака простаты. Он действительно обнаружил "полезную связь" между более частой эякуляцией и более низким риском рака простаты.

Однако, как признали авторы исследования, существовали ограничения, в том числе тот факт, что данные самооценки могут быть неточными и неполными, и что "литература, изучающая роль сексуальной активности в этиологии [рака простаты], противоречива".

Половые различия

Если исследования влияния мастурбации на иммунитет мужских тел ограничены и непоследовательны, исследования этих возможных воздействий на женские тела еще более недостаточны.

Только одно исследование, опубликованное в The Journal of Sexual Medicine в 2014 году, похоже, рассматривало вопрос о том, может ли и как сексуальная активность, включая мастурбацию, у женщин влиять на их иммунный ответ.

В этом исследовании были проанализированы данные двух когорт, в которые входили как мужчины, так и женщины. Особое внимание в нем уделялось связи между параметрами депрессии и сексуальной активности, а также тому, как их взаимодействие может влиять на иммунитет.

Исследование пришло к выводу, что у участниц женского пола с высоким уровнем депрессии совместная сексуальная активность приводила к снижению показателей иммунитета. Однако частота мастурбации не была связана с маркерами иммунитета.

Многие вопросы остаются без ответа, в том числе о потенциальной связи между депрессией, различными формами сексуальной активности и иммунитетом у женщин.

Почему мастурбация может влиять на иммунитет?

Согласно ограниченным данным, предоставленным исследованиями мужской мастурбации, акт самоудовлетворения, по-видимому, повышает активность иммунных клеток.

Доктор Джерри Бейли, специализирующийся на мужском здоровье и целостных практиках здоровья. , объяснила MNT, что "усиление состояния возбуждения и выброс гормонов во время и после оргазма повышает иммунные клетки и гормоны".

"Этот эффект, - утверждал он, - может длиться до 24 часов после оргазма. Однако наибольший эффект достигается в пределах 60 минут после оргазма ".

Достаточно ли какого-либо из этих возможных преимуществ для предотвращения вирусных инфекций? Эксперты в области здравоохранения подчеркивают, что, сколь бы привлекательной ни была эта идея, мастурбация не оказывает достаточно сильного влияния на иммунную систему, чтобы помочь ей сдерживать болезнетворные микроорганизмы.

"Мастурбация не предназначена для длительного или устойчивого развития иммунитета", - подчеркнул доктор Хубчандани.

Однако он признал, что мастурбация может принести и другие преимущества, такие как "помощь в хорошем сне, снятие стресса и улучшение настроения".

здоровье
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