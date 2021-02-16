Как можно справиться с изжогой при помощи напитков / croeos.net/

По всей планете миллионы и миллионы людей страдают от неприятного и болезненного чувства изжоги. Портал The Health Site опросил американских диетологов и те составили топ-5 домашних средств, которые могут свести проблему изжоги к минимуму.

Имбирь. Его антацидные (против изжоги) свойства облегчают проблемы с пищеварением, а также со вздутием живота и гастритом. Нужно всего лишь растворить тертый имбирь в стакане кипятка. Потом настоять в стакане не менее десяти минут и немедленно выпить.

Ромашковый чай. Чашка горячего ромашкового чая оказывает успокаивающее действие и помогает остановить жгучую изжоговую боль, которая быстро распространяется из желудка в грудь.

Пищевая сода. Она же бикарбонат натрия. Сода может уменьшать симптомы кислотного рефлюкса. Здесь стоит размешать чайную ложку соды в стакане теплой воды и выпить. В отдельных случаях такой напиток помогает от несварения желудка, его вздутия или тошноты. Однако при употреблении пищевой соды нужно соблюдать осторожность. Также ее раствор категорически не нужно употреблять сразу после еды.

Яблочный уксус. Употребление хорошо разбавленного яблочного уксуса после еды нейтрализует желудочную кислоту.

Алоэ вера. Нужно выпивать два раза в день половину стакана свежего сока этого растения за полчаса до еды ‒ для того, чтобы уменьшить воспаление в желудочно-кишечном тракте организма.

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