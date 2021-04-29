Как можно вернуть себе обоняние после коронавируса - ответ ученых

Ученые говорят, что люди, которые переболели COVID-19, не должны в массовом порядке использовать для возврата обоняния кортикостероидные препараты.
Лучший способ восстановить обоняние против коронавируса ‒ тренировка носа с помощью, как минимум, четырех сильных запахов два раза в день. Об этом сообщает издание Science Alert со ссылкой на результаты проекта международной группы исследователей.
Ученые пришли к выводу, что потерявшие обоняние пациенты, которые переболели COVID-19, не должны использовать кортикостероидные препараты для возвращения способности чувствовать запахи. Такие лекарства могут не сработать, поскольку они обычно помогают пациентам с заложенным носом или воспалением.
Однако при заражении коронавирусом потеря обоняния происходит из-за поражения нервной системы, и предыдущие исследования не продемонстрировали действенность таких препаратов. Кроме того, применение кортикостероидов чревато побочными эффектами, а обоняние часто возвращается спонтанно, без медикаментозной помощи.
В то же время, говорят ученые, обоняние можно восстановить быстрее, если его тренировать, что подтверждено доказательной базой. Пациентам обычно советуют использовать для этого четыре источника запахов: гвоздику, розу, лимон и эвкалипт. Однако для достижения лучших результатов запахи стоит менять каждые двенадцать недель.
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Напомним, ранее Главред сообщал:
- Врач-инфекционист, сотрудник Киевской горбольницы №4 Евгений Дубровский предупреждал, что при COVID-19 в первые пять-шесть суток нельзя принимать антибиотики.
- Медик предупредил, что из-за приема антибиотиков состояние инфицированного может резко ухудшиться.