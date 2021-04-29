Как можно вернуть себе обоняние после коронавируса - ответ ученых

Как можно вернуть себе обоняние после коронавируса / profmarilena / Flickr

Лучший способ восстановить обоняние против коронавируса ‒ тренировка носа с помощью, как минимум, четырех сильных запахов два раза в день. Об этом сообщает издание Science Alert со ссылкой на результаты проекта международной группы исследователей.

Ученые пришли к выводу, что потерявшие обоняние пациенты, которые переболели COVID-19, не должны использовать кортикостероидные препараты для возвращения способности чувствовать запахи. Такие лекарства могут не сработать, поскольку они обычно помогают пациентам с заложенным носом или воспалением.

Однако при заражении коронавирусом потеря обоняния происходит из-за поражения нервной системы, и предыдущие исследования не продемонстрировали действенность таких препаратов. Кроме того, применение кортикостероидов чревато побочными эффектами, а обоняние часто возвращается спонтанно, без медикаментозной помощи.

В то же время, говорят ученые, обоняние можно восстановить быстрее, если его тренировать, что подтверждено доказательной базой. Пациентам обычно советуют использовать для этого четыре источника запахов: гвоздику, розу, лимон и эвкалипт. Однако для достижения лучших результатов запахи стоит менять каждые двенадцать недель.

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