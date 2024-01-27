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Как можно заразиться ВИЧ: мифы и реальные способы инфицирования

Руслана Заклинская
27 января 2024, 04:40
Благодаря многолетним научным исследованиям ВИЧ мы достаточно много знаем об этом вирусе, поэтому можем отбросить некоторые распространенные страхи.
Как можно заразиться ВИЧ: мифы и реальные способы инфицирования
Сколько нужно крови, чтобы заразиться ВИЧ / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

ВИЧ - это вирус иммунодефицита человека, который может привести к СПИДу. СПИД - это стадия ВИЧ-инфекции, на которой иммунная система человека настолько ослаблена, что не может защитить организм от инфекций. Часто вокруг этого вопроса существуют мифы и недоразумения, которые могут привести к неправильным выводам и опасным практикам.

Сколько нужно крови чтобы заразиться ВИЧ

Чтобы заразиться ВИЧ, необходимо, чтобы вирус попал в кровь здорового человека в достаточном количестве. Количество крови, необходимое для заражения, зависит от нескольких факторов: от концентрации вируса в крови инфицированного человека, от состояния раны или повреждения кожи здорового человека и от продолжительности контакта с инфицированной кровью.

Инфицированная кровь имеет высокий риск передачи, но точная "доза" не является определенной. Низкая концентрация вируса может снизить риск заражения.

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Можно ли заразиться ВИЧ через рану на пальце

Заразиться ВИЧ через рану на пальце возможно. Для этого необходимо, чтобы рана на пальце была достаточно глубокой, чтобы через нее попала кровь ВИЧ-инфицированного человека.

Риск заражения зависит от количества контактирующей крови и степени глубины раны. Наибольший риск возникает при прямом контакте крови с открытой раной. Если рана на пальце не очень глубокая или не кровоточит и нет прямого контакта с инфицированной кровью, риск передачи ВИЧ практически отсутствует.

ВИЧ не передается через прикосновение, слезы, слюну или пот. Вы не можете заразиться ВИЧ:

  • дыша тем же воздухом с ВИЧ-положительным человеком;
  • обнимаясь, целуясь или пожимая руки;
  • используя столовые приборы;
  • пользуясь питьевым фонтанчиком;
  • через личные вещи;
  • используя спортивный снаряжение в фитнес-клубе;
  • касаясь сиденья унитаза или дверной ручки.

Можно ли заразиться СПИДом, если кровь попала на рану

СПИД - это последняя стадия ВИЧ-инфекции. ВИЧ-инфекция может привести к развитию СПИДа, если не получать лечение. СПИД развивается через несколько лет после заражения ВИЧ, когда иммунная система человека значительно повреждена.

Заразиться СПИДом можно только через те же пути, что и ВИЧ. То есть, заражение СПИДом через рану на пальце или попадание крови на рану также возможно. Если рана глубокая и туда попадает значительное количество инфицированной крови, риск возрастает.

Можно ли заразиться ВИЧ через поцелуй, если кровоточат десны

Заразиться ВИЧ через поцелуй возможно, но это очень маловероятно. Слюна, слезы и пот содержат минимальное количество вирусных частиц или лишь следы инфекции. Концентрация вируса в этих жидкостях обычно очень низкая или даже не определяется.

Для заражения нужно, чтобы у человека были нарушения целостности кожи или слизистой оболочки, например, десневое кровотечение или открытые раны.

Исследования, проведенные Центром по контролю и профилактике заболеваний в США, не показали ни одного случая передачи ВИЧ через слюну среди полумиллиона обследованных лиц. Даже если случаи передачи ВИЧ через слюну имеют место, их крайне мало и они остаются исключительными.

В общем, риск заражения ВИЧ через поцелуй считается очень низким. Хотя теоретически возможность передачи ВИЧ через слюну существует.

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