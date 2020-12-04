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Как мутации COVID-19 влияют на его заразность: новое исследование

4 декабря 2020, 07:43

Вирусы распространяются путем репликации в организме хозяина.

коронавирус
Вирусы распространяются путем репликации в организме хозяина. / Фото Reuters

После изучения значительного количества мутаций SARS-CoV-2 ученые, стоящие за новым исследованием, не идентифицировали ни одной, которая могла бы улучшить передачу вируса.

Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, может быть полезным, поскольку поможет ученым отслеживать возможные мутации вируса, когда он встречается с людьми, которые были вакцинированы против него.

Вирусная мутацияSARS-CoV-2, вирус, вызывающий COVID-19, присутствует у людей примерно 1 год. Однако за это время вирус не остался прежним.

Вирусы распространяются путем репликации в организме хозяина. Если все идет по плану, эта репликация приводит к тому, что генетически идентичные копии вируса захватывают клетки в организме хозяина. В случае SARS-CoV-2 это обычно клетки дыхательных путей человека.

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Однако вирус также может мутировать в процессе репликации.

Вирусная мутация происходит по одной из трех причин. Либо в процессе репликации произошла ошибка, либо мутация происходит из-за того, что в хозяине также присутствует другой вирус. Или мутация может быть следствием воздействия иммунной системы человека на вирус.

Мутации - это ключ к эволюции вируса, как и для других организмов. Если мутация улучшает способность вируса к репликации, мутация, вероятно, передается и может распространяться экспоненциально.

Если мутация нарушает способность вируса к репликации, вероятность ее передачи ниже. Нейтральные мутации могут передаваться в зависимости от других факторов.

В случае SARS-CoV-2 ключевой вопрос заключается в том, могут ли и как часто мутации вируса улучшать его способность к репликации, например, делая его более эффективным в сопротивлении иммунной системе человека.

Вирус уже очень заразен, и болезнь, которую он может вызвать, унесла жизни более 1,4 миллиона человек во всем мире. Если SARS-CoV-2 мутирует и станет более заразным, уровень смертности, вероятно, увеличится еще больше.

Чтобы определить, увеличивают ли мутации SARS-CoV-2 его передачу, ученые, стоящие за настоящим исследованием, проанализировали образцы его генома от 46 723 человек из 99 стран.

По словам соавтора исследования, доктора Люси ван Дорп из Института генетики Калифорнийского университета в Великобритании, "количество геномов SARS-CoV-2, генерируемых для научных исследований, ошеломляет".

"На раннем этапе пандемии мы поняли, что нам нужны новые подходы для анализа огромных объемов данных - почти в реальном времени - для выявления новых мутаций в вирусе, которые могут повлиять на его передачу или серьезность симптомов", - добавляет она.

Набор данных, который проанализировали ученые, включал образцы, взятые до конца июля 2020 года.

Из первоначальных 46 723 образцов ученые выявили 12 706 случаев вирусной мутации. Однако исследователей особенно заинтересовали 398 мутаций, которые, вероятно, произошли независимо несколько раз.

Это может указывать на то, что эти мутации с большей вероятностью увеличат передачу вируса, чем будут иметь нейтральный эффект и передаваться случайно.

В итоге ученые идентифицировали 185 мутаций, которые произошли независимо как минимум три раза.

Чтобы определить, увеличивают ли мутации шансы передачи, ученые создали модели эволюционного древа вируса, отслеживая, насколько распространена каждая мутация в определенной эволюционной ветви.

Если мутация часто встречается у потомков, это, вероятно, увеличивает шансы передачи вируса.

Проследив эволюционное развитие 185 мутаций, каждая из которых произошла независимо три раза, ученые не нашли доказательств того, что какая-либо из них увеличивает шансы передачи вируса.

Вместо этого они обнаружили, что большинство мутаций были нейтральными, когда дело касалось передачи вируса.

Похоже, что мутации в основном возникли под влиянием иммунной системы человека. Это контрастировало с поведением вируса, когда он перескочил с человека на норку, что ученые проанализировали отдельно.

Как говорит доктор ван Дорп: "Когда мы проанализировали геномы вирусов, полученных от норок, мы были поражены, увидев одну и ту же мутацию, повторяющуюся снова и снова в разных фермах норок, несмотря на то, что те же самые мутации редко наблюдались у людей раньше".

По словам старшего автора исследования профессора Франсуа Баллу из Отделения биологических наук Лондонского университетского колледжа, это могло означать, что ключевое событие мутации SARS-CoV-2 у людей произошло очень скоро после того, как вирус совершил скачок от еще не идентифицированного животного-хозяина.

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здоровье коронавирус вирусы
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